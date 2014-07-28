Yeni nesil Lityum bataryalar mobil cihazların kullanım ömrünü ikiye katlayabilir

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Mobil cihaz dünyasında kullanıcıların belki de en çok bekledikleri konu batarya teknolojilerinde gelişmeler yaşanması. Üreticiler batarya dışında hemen tüm bileşenleri daha az enerji tüketecek şekilde optimize ediyor veya yeni teknolojiler geliştiriyor. Ancak bataryalar halen bir iki günü çıkarmaktan öteye gitmiyor.
Mobil cihazlar kullanılan Li-Ion batarya teknolojisi güvenli kullanım için iyonlar kullanmak zorunda ve bu da potansiyel enerjisinin büyük kısmının boşa harcanması anlamına geliyor. Stanford Üniversitesi araştırmacıları ise şimdiki bataryaların iki katı kullanım ömrü sunacak Lityum batarya teknolojisi geliştiriyor.
Araştırmacılar bataryanın anot kısmında nano karbon kalkanı kullanarak dengeli olmayan kimyasalları uzak tutuyor. Bu da bataryanın kullanım ömrüne olumlu etki ediyor. Bu sayede iyon kullanımına gerek kalmıyor ve tek şarj ile daha fazla kullanım ömrü sunabilen bataryalar ortaya çıkıyor.
Araştırmacılar yeni teknoloji sayesinde iki hatta üç kat daha fazla kullanım ömrü sunan bataryaların mümkün olabileceğini belirtiyor. Sadece mobil cihazlar için değil, elektrikli arabalar için de daha uzun mesafeler yeni teknik ile mümkün olabilecek. Ancak şimdilik teknoloji ilk aşamalarında.
Daha önce de bataryanın anot kısmına müdahale ederek iki kata kadar kullanım ömrü sunabilen teknikler geliştirilmişti. Eğer çalışmalar yolunda giderse birkaç yıl içerisinde batarya konusunda farklı çözümler karşımıza çıkabilir.
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2014.152.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben 10 seneden fazladır Li-po bataryalar ile içli dışlıyım. Li-po bataryalar dengesizdir bu bir gerçektir istediğin kadar üzerinde oynamalar yap zaten en revize hali Li-iron bataryalarda bile sıkıntılar çıkmakta...
En iyi şarj ve deşarj değerlere sahip batarylar kullandım ve kullanıyorum. En sağlamı 3 yıl dayanıyor oda tabi ki bataryayı yormaz ve üzmez isen. Yoksa en iyi bataryayı al üzerinde yazan değerde deşarj etsen bile ısınıp kullanım süresine göre şişebiliyor sülfat oluyor.
Batarya teknolojisine gelecek olur isek uzun zamandır uydularda yıllara meydan okuyan defalarca şarj ve deşarj olan bataryalar kullanılıyor aynı zamanda askeri alanda da. Son tüketiciye bu bataryalar çok zor ulaşır Petrol şirketleri ve diğer enerji şirketleri için bataryaların gelişmesi özellikle petrol şirketleri için ölümdür.
Telefonlara vs diğer ürünlerde kullanılan bataryalara gelir isek aslında piyasada çok daha iyi kullanılabilir durumda olan li-po bataryalar var ancak maliyet de x2 doğru orantılı olarak artmaktadır.
Elimde 8,4 volt 1300mah 30A deşarj değeri olan bataryadan tutunda 50/100 volt 10A-14A kapasiteli 240A deşarj değeri olan bataryalar mevcut. En iyisi bile şarj ve deşarj esnasında ısınıyor bir süre sonra artık saklama koşullarına da bağlı olarak şişiyor. Kapasitede gün geçtikçe azalıyor