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Yeni nesil Lityum bataryalar mobil cihazların kullanım ömrünü ikiye katlayabilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil Lityum bataryalar mobil cihazların kullanım ömrünü ikiye katlayabilir

Mobil cihaz dünyasında kullanıcıların belki de en çok bekledikleri konu batarya teknolojilerinde gelişmeler yaşanması. Üreticiler batarya dışında hemen tüm bileşenleri daha az enerji tüketecek şekilde optimize ediyor veya yeni teknolojiler geliştiriyor. Ancak bataryalar halen bir iki günü çıkarmaktan öteye gitmiyor.

Mobil cihazlar kullanılan Li-Ion batarya teknolojisi güvenli kullanım için iyonlar kullanmak zorunda ve bu da potansiyel enerjisinin büyük kısmının boşa harcanması anlamına geliyor. Stanford Üniversitesi araştırmacıları ise şimdiki bataryaların iki katı kullanım ömrü sunacak Lityum batarya teknolojisi geliştiriyor. 

Araştırmacılar bataryanın anot kısmında nano karbon kalkanı kullanarak dengeli olmayan kimyasalları uzak tutuyor. Bu da bataryanın kullanım ömrüne olumlu etki ediyor. Bu sayede iyon kullanımına gerek kalmıyor ve tek şarj ile daha fazla kullanım ömrü sunabilen bataryalar ortaya çıkıyor. 

Araştırmacılar yeni teknoloji sayesinde iki hatta üç kat daha fazla kullanım ömrü sunan bataryaların mümkün olabileceğini belirtiyor. Sadece mobil cihazlar için değil, elektrikli arabalar için de daha uzun mesafeler yeni teknik ile mümkün olabilecek. Ancak şimdilik teknoloji ilk aşamalarında.

Daha önce de bataryanın anot kısmına müdahale ederek iki kata kadar kullanım ömrü sunabilen teknikler geliştirilmişti. Eğer çalışmalar yolunda giderse birkaç yıl içerisinde batarya konusunda farklı çözümler karşımıza çıkabilir.  

http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2014.152.html Yorum Yaz
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YasinCC 4 yıl en beğenilen darkaura
darkaura

Batarya teknolojilerini ne kadar takip ediyorsunuz? Neye dayanarak bu konularin calisilip bitirildigini iddia edebiliyorsunuz? Lutfen kaynaklarini gostererek aciklayin. Lityum bataryalar uzerine hala cok ciddi arastirmalar yapiliyor. Anot katotda kullandiginiz malzemelere gore, nano olcekdeki geometrisine gore, hatta sarj ederken kullandiginiz algoritmaya gore lityum bataryalarin performanslari o kadar buyuk farklar gosteriyor ki, ancak bu konu hakkinda bilgisi olamayan biri tum arastirmalar bitmistir diyebilir.

Ben 10 seneden fazladır Li-po bataryalar ile içli dışlıyım. Li-po bataryalar dengesizdir bu bir gerçektir istediğin kadar üzerinde oynamalar yap zaten en revize hali Li-iron bataryalarda bile sıkıntılar çıkmakta...

En iyi şarj ve deşarj değerlere sahip batarylar kullandım ve kullanıyorum. En sağlamı 3 yıl dayanıyor oda tabi ki bataryayı yormaz ve üzmez isen. Yoksa en iyi bataryayı al üzerinde yazan değerde deşarj etsen bile ısınıp kullanım süresine göre şişebiliyor sülfat oluyor.

Batarya teknolojisine gelecek olur isek uzun zamandır uydularda yıllara meydan okuyan defalarca şarj ve deşarj olan bataryalar kullanılıyor aynı zamanda askeri alanda da. Son tüketiciye bu bataryalar çok zor ulaşır Petrol şirketleri ve diğer enerji şirketleri için bataryaların gelişmesi özellikle petrol şirketleri için ölümdür.

Telefonlara vs diğer ürünlerde kullanılan bataryalara gelir isek aslında piyasada çok daha iyi kullanılabilir durumda olan li-po bataryalar var ancak maliyet de x2 doğru orantılı olarak artmaktadır.

Elimde 8,4 volt 1300mah 30A deşarj değeri olan bataryadan tutunda 50/100 volt 10A-14A kapasiteli 240A deşarj değeri olan bataryalar mevcut. En iyisi bile şarj ve deşarj esnasında ısınıyor bir süre sonra artık saklama koşullarına da bağlı olarak şişiyor. Kapasitede gün geçtikçe azalıyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
darkauraBatarya teknolojilerini ne kadar takip ediyorsunuz? Neye dayanarak bu konularin calisilip bitirildigini iddia edebiliyorsunuz? L...
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Guest-F8946C419 4 yıl
Bir kaç yıla donanim daha hızlandıkça tüketim de artacak, yine zorlanarak günü tamamlayacak mantıken düşünürsek.
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Xanthochroid 4 yıl
Karbon tabanlı süperkapasitörler gelişince lityum batarya devri kapanacak.
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YasinCC 4 yıl Xanthochroid
Xanthochroid

Karbon tabanlı süperkapasitörler gelişince lityum batarya devri kapanacak.

500 gramlık en uyduruk lithium veyahut nikel bataryaya eş değer bir kapasitörün boyutunu düşünemiyorum. Ayrıca düşük akımda deşarj olma diye birşey yok birden boşalıyorlar. Biraz boşa yatırım gibi geliyor bana
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zdniz 4 yıl
örnegin farketdiyseniz daha az enerji harçayan donanımlar çıkdıkça dahada küçülüyo piller eski laptobun 65w lık ken yenisi 41 wlık kullanım süresi aynı ben ne anladım bu işden
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zdniz 4 yıl
sorun pil diyil üreticiler piller ne kadar gelişirse gelissin maliyet kısma adına onlarda pillerden kısıcaklar adamlar 1 güne göre hesap yapıyorlar 1 günü doldurdumu tamamdır diyorlar kimse yemesin bizi şimdi silikon bazlı bataryalar çıkdı neden hiç bir üretici kullanmıyor.
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aycibin 4 yıl
Umut verici ama is onla bitmez.Datayi kapatin batarya omru ikiye katlaniyor.demekki batarya sikayetlerimiz en basta yazilimdan kaynaklaniyor.gerekli gereksiz bir suru islem icin arka planda 3g data kullanimi ve bu nedenle wakelock oluyor.

Benim aklimda telefonun tum data trafigini kontrolumuze verebilecek bir firewall benzeri yazilim var.bu yazilimla basta google olmak uzere luzumsuz data erisimi yapan uygulamalari susturup istenirse mesela sadece mail ve whatsapp icin izin verebilmek var.ama bu kadar guclu bir yazilim yok.battery saver'lar ancak datayi acip kapamaya yariyor.onu elimle de yaparim.
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OverClocK1ng 4 yıl
ozzy_carpe
10 yildir batarya ile ilgili haberleri okuyorum, herbirinin muthis ozellikleri vardi, aylarca sarj sorunu cozecek olanbile vardi. Hepside 1-2 yila kadar son kullaniciya ulasacak, colk yakinda cikacak demislerdi ama, onca yil gecti aradan ne gelen var ne giden :) o yuzden hic guvenmiyorum boyle haberlere :)


Çok haklısın esasında. Tabi, adamların oturmuş , yıllardır kullandıkları batarya sistemi zaten var.
Ne güzel, pek fazla da AR-GE ücreti de ödemeden kaymağını yiyorlar.

Niye sürekli AR-GE gideri ödemeleri gerekecek ve kullanıcı daha uzun ömürlü pil kullanacağı için daha az pil alıp , kendilerinin az para kazanmasına neden olacak bir pil teknolojisine geçsinler ki.

Öyle değil mi...
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OverClocK1ng 4 yıl
Birkaç yıl....
Artık, Salaksi S10 falan çıktığında çıkar her halde...
Bekle babam bekle.
Bu kadar zamandır kıç kadar küçük ekranı 4K çözünürlüğünde hangimiz önce yaparız diye sidik yarıştıracaklarına, bataryayı geliştirme yönünde ağırlık verselerdi,
daha erken gelir, bir 3-5 yıl daha beklemek zorunda kalmazdık.
42 inç televizyonun 1100 lira olduğu zamanda 2 katı fazlasına telefon satıyorlar ve 1-2 gün anca dayanıyor ya.
Bu telefon üreticileri her şeyi hak ediyor esasında...
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xmasx 4 yıl
10 yildir batarya ile ilgili haberleri okuyorum, herbirinin muthis ozellikleri vardi, aylarca sarj sorunu cozecek olanbile vardi. Hepside 1-2 yila kadar son kullaniciya ulasacak, colk yakinda cikacak demislerdi ama, onca yil gecti aradan ne gelen var ne giden :) o yuzden hic guvenmiyorum boyle haberlere :)
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Gerginix 4 yıl xmasx
Maliyeti ne olursa olsun bir öncüye ihtiyaç var... O öncü hazır yeniyi kullanıp kar elde edince diğerleri mahkum peşinden gelecek... Yoksa bu halde bu telefonlar 2000TL'ye zaten satılıyor. Hatta ben de 10 gün önce aldım bir tane...
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Elektroterm 4 yıl
Görsellere bakılırsa kapasiteden ziyade, bataryanın kullanım ömrüne(Yani pilin eskiyip kullanılmaz hale gelme süresine)katkısı olacakmış gibi görünüyor.
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AponSHeLL 4 yıl
Ne batarya gelişmesi görsem hep iki katı geçenlere kumla bişi denemişlerdi oda iki katıydı ama ne hikmetse görmek nasip olmuyor bir kere görüyoruz sonra ne ses ne seda çıkıyor ortaya.
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khytr89 4 yıl
Bunlar hep teori,pratikte bir halta yaradiklari yok :/
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Virinom 4 yıl
Bence kısa vadede kullanım süresini uzatmak için veririmliliği arttırmalıyız. Günümüzde işlemcilerim kullandığı gücün hatrı sayılır bölümü dışarı ısı enerjisi olarak veriliyor.
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YasinCC 4 yıl Virinom
Virinom

Bence kısa vadede kullanım süresini uzatmak için veririmliliği arttırmalıyız. Günümüzde işlemcilerim kullandığı gücün hatrı sayılır bölümü dışarı ısı enerjisi olarak veriliyor.

Li-po bataryaların verim sorununun bir sebebi ölüm.

li-po'lar 3,7-3,8 stok voltajıdır. 4,2 ful şarjdır 3,20-3,30 da biter. Altına düşerse ölür şişer hatta belli bir yerden sonra kutup değişir.

2000 mah'lık bir bataryada kullanılabilecek alan 1200 mah civarlarındadır. Yani 3,20'nin altına düşmemesi için kesersin. 800 mahlık bir kısmı kullanamıyorsun. Bataryanın kapasitesi büyüdükçe bu ölü alanında boyu artıyor.

Yani
En kaliteli 2200 mah bataryada 1400 mah kapasite kullanabiliyorum.
5000 mah'lık bir bataryada ise 3000 civarı felan kullanabiyorsun.

Yani bataryanın ölmemesi için her zaman stok kapasite kalıyor. 5000 mah bataryan varsa 3000 var aslında.
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