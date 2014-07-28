Yeni nesil Lityum bataryalar mobil cihazların kullanım ömrünü ikiye katlayabilir





Mobil cihaz dünyasında kullanıcıların belki de en çok bekledikleri konu batarya teknolojilerinde gelişmeler yaşanması. Üreticiler batarya dışında hemen tüm bileşenleri daha az enerji tüketecek şekilde optimize ediyor veya yeni teknolojiler geliştiriyor. Ancak bataryalar halen bir iki günü çıkarmaktan öteye gitmiyor.





Mobil cihazlar kullanılan Li-Ion batarya teknolojisi güvenli kullanım için iyonlar kullanmak zorunda ve bu da potansiyel enerjisinin büyük kısmının boşa harcanması anlamına geliyor. Stanford Üniversitesi araştırmacıları ise şimdiki bataryaların iki katı kullanım ömrü sunacak Lityum batarya teknolojisi geliştiriyor.





Araştırmacılar bataryanın anot kısmında nano karbon kalkanı kullanarak dengeli olmayan kimyasalları uzak tutuyor. Bu da bataryanın kullanım ömrüne olumlu etki ediyor. Bu sayede iyon kullanımına gerek kalmıyor ve tek şarj ile daha fazla kullanım ömrü sunabilen bataryalar ortaya çıkıyor.





Araştırmacılar yeni teknoloji sayesinde iki hatta üç kat daha fazla kullanım ömrü sunan bataryaların mümkün olabileceğini belirtiyor. Sadece mobil cihazlar için değil, elektrikli arabalar için de daha uzun mesafeler yeni teknik ile mümkün olabilecek. Ancak şimdilik teknoloji ilk aşamalarında.





Daha önce de bataryanın anot kısmına müdahale ederek iki kata kadar kullanım ömrü sunabilen teknikler geliştirilmişti. Eğer çalışmalar yolunda giderse birkaç yıl içerisinde batarya konusunda farklı çözümler karşımıza çıkabilir.

http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2014.152.html