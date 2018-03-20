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Yeni nesil Porsche 911 GT3 ilk kez göründü

Diğer Porsche 911 prototiplerine oldukça benzeyen araç, sahip olduğu bazı detaylarla yeni nesil 911 GT3 olduğunu belli ediyor. Söylentilere göre araç turbo motorla gelebilir.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni nesil Porsche 911 GT3 ilk kez göründü
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Son birkaç ay içerisinde pek çok Porsche 911 prototipi test edilirken kameralara yansıdı. Ancak, son gelen fotoğraflar yeni nesil 911 GT3 modeline ilk bakışımız olabilir. Zira görüntülenen araç diğerlerinden biraz farklı görünüyor.

Görüntülenen araç önceki 911 Turbo prototiplerine oldukça benziyor. Ancak, onlardan farklı olduğunu hissettiren bazı detaylara sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilkinin GT3 ve GT3 RS gibi yüksek performanslı araçlarda görülen merkezi tek bijonlu jantlar olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda hava çıkışlarına sahip arka tampon ve egzoz sistemi de farklılığın sinyallerini veriyor.

Turbo motorla birlikte gelebilir

Yeni nesil GT3’ün motor tarafıyla ilgili henüz kesin bir bilgi yok. Ancak, önceki haberlere göre atmosferik 4.0 litre altı silindir motor yerine turbo beslemeli motorun kullanılacağı iddia ediliyor. Bu motorla ilgili henüz kesin bir bilgi yok, ancak 550 beygir civarında güç üreteceği düşünülüyor. Şimdiki modelin 500 beygir güç ürettiği düşünülürse fena bir gelişim olmadığı söylenebilir.

Ayrıca çıkan haberlere göre yeni nesil GT3, sadece PDK şanzıman seçeneğine sahip olarak satışa sunulabilir. 911 GT3’ün ne zaman çıkacağına dair spesifik bir tarih bulunmuyor. Ama 2019’un hemen başında kendisini göstereceği düşünülüyor.


https://www.carscoops.com/2018/03/next-porsche-911-gt3-scooped-use-turbo-engine/ Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 1 yıl en beğenilen
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12 Angry Men 1 yıl
Sırf şu galeri yüzünden hiçbir zaman resimlere bakmıyorum.
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mllm 1 yıl
Bundan bir tane isiyorum
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Mbiwa 1 yıl
Resimler acilmiyor
[>:]
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porsoro 1 yıl
911 üretimden kalkmamış mıydı. Bir efsanenin sonu filan diye haberler de yapılmıştı. Ben mi yanlış hatırlıyorum.
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zolzauza 1 yıl
Güzelmiş...milyoner olmadığım için ben gidip bu hafta bim e hangi fırsat ürünleri gelecekmiş ona bakayım bari :)
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Kerim5100 1 yıl
Turbo gelirse hiç GT3 takısı koymasınlar ona. Turbo Track Package falan desinler öyle satsınlar :/
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12 Angry Men 1 yıl
Sırf şu galeri yüzünden hiçbir zaman resimlere bakmıyorum.
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Barni Moloztaş 1 yıl

12 Angry Men
Sırf şu galeri yüzünden hiçbir zaman resimlere bakmıyorum.

Ben de bak(a)mıyorum
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JoeyBane 1 yıl
Bu sene de bunun için magnum yeriz.
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talharo123 1 yıl
Gt3 oldugu kesin degil.
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redbul_540 1 yıl

Güncel GT3 ler çok değerli bir klasik olacak.
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olağan_şüpheli 1 yıl en beğenilen
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