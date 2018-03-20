Yeni nesil Porsche 911 GT3 ilk kez göründü

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Son birkaç ay içerisinde pek çok Porsche 911 prototipi test edilirken kameralara yansıdı. Ancak, son gelen fotoğraflar yeni nesil 911 GT3 modeline ilk bakışımız olabilir. Zira görüntülenen araç diğerlerinden biraz farklı görünüyor.

Görüntülenen araç önceki 911 Turbo prototiplerine oldukça benziyor. Ancak, onlardan farklı olduğunu hissettiren bazı detaylara sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilkinin GT3 ve GT3 RS gibi yüksek performanslı araçlarda görülen merkezi tek bijonlu jantlar olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda hava çıkışlarına sahip arka tampon ve egzoz sistemi de farklılığın sinyallerini veriyor.

Turbo motorla birlikte gelebilir

Yeni nesil GT3’ün motor tarafıyla ilgili henüz kesin bir bilgi yok. Ancak, önceki haberlere göre atmosferik 4.0 litre altı silindir motor yerine turbo beslemeli motorun kullanılacağı iddia ediliyor. Bu motorla ilgili henüz kesin bir bilgi yok, ancak 550 beygir civarında güç üreteceği düşünülüyor. Şimdiki modelin 500 beygir güç ürettiği düşünülürse fena bir gelişim olmadığı söylenebilir.

Ayrıca çıkan haberlere göre yeni nesil GT3, sadece PDK şanzıman seçeneğine sahip olarak satışa sunulabilir. 911 GT3’ün ne zaman çıkacağına dair spesifik bir tarih bulunmuyor. Ama 2019’un hemen başında kendisini göstereceği düşünülüyor.

https://www.carscoops.com/2018/03/next-porsche-911-gt3-scooped-use-turbo-engine/