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Volkswagen'in Pikes Peak yarışı için geliştirdiği I.D R prototipi ortaya çıktı

Volkswagen'in Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı için özel olarak geliştirdiği elektrikli prototipi I.D R'ın görselleri paylaşıldı. Aracın teknik detayları ise henüz açıklanmadı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'in Pikes Peak yarışı için geliştirdiği I.D R prototipi ortaya çıktı
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Volkswagen, Pikes Peak için özel olarak üreteceği elektrikli aracın adını ve görsellerini paylaştı. I.D. R olarak adlandırılan araç, 24 Haziran’da Colorado’da düzenlenecek 2018 Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı’nda rekabet edecek.

Alman üretici, I.D R adındaki elektrikli yarış aracını Volkswagen R ve Volkswagen Motorsport bölümlerinin birlikte çalışmasının ilk adımı olarak nitelendiriyor. Bu açıklama da bundan sonraki Volkswagen I.D elektrikli araçlarda R performans ekini görebileceğimiz anlamına geliyor.

Pikes Peak’in kuşkusuz dünyanın en ikonik tırmanya yarışı olduğunu belirten proje üyesi Jürgen Stackman, bu bakımdan I.D R projesinin Volkswagen’in e-mobilite alanındaki değişimini göstermek için fantastik bir fırsat olduğu yorumunda bulunuyor.

"Elektrikli araçların gelişimi için mihenk taşı" 

Volkswagen ve I.D ailesiyle birlikte e-mobilite konusunda ön sıralarda olmak istediklerini belirten Stackmann, dünyanın en ünlü tırmanma yarışında I.D R Pikes Peak ile yarışmalarının elektrikli araçların genel gelişimi için de önemli bir mihenk taşı olacağını düşünüyor.

Şimdilik aracın teknik detaylarını açıklamaktan kaçınan Volkswagen, yalnızca aracın dört tekerden çekiş sistemine sahip olacağını ve gelecek tüm I.D elektrikli araçların potansiyelini herkese göstereceğini söylemekle yetindi. Şirketin yenilikçi sürüş ve pil teknolojisiyle donatıldığını belirttiği aracın ön ve arka akslarda bulunan iki elektrikli motordan güç alması bekleniyor.


https://www.carscoops.com/2018/03/vw-shows-off-new-d-r-pikes-peak-electric-racer/ Yorum Yaz
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baryen 1 yıl en beğenilen
Çok güzel...
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ssbrutality 1 yıl
Onu bunu geçinde bunda tok kapı sesi var mı yurdum insanı? Önemli olan bu.
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onrerol 1 yıl
peugeot 205 in o dagi tirmanirken verdigi sesinden sonra elektrikli araci izlemek zevk vermez
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MyWorldLife 1 yıl
Bir Jetta değil.
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haberelectro 1 yıl
Ama tesla rozdır zıfır yüz pir nohta sekkiz zanniyeeee
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TabutBenden 1 yıl
Ne çok güzel ne de çok çirkin,yarım yamalak bir şey olmuş...
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baryen 1 yıl en beğenilen
Çok güzel...
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BekirARSLAN 1 yıl
Çok çirkin...
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