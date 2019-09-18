Yeni nesil iklim modelleri, küresel sıcaklıkların daha hızlı arttığını ortaya koydu

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Sanayi Devrimiyle birlikte önlemez bir hızda artan CO2 salınımı ve bunun sonucunda artan sıcaklıklar, küresel ölçekte etkilerini hissettiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin de (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) sık sık dile getirdiği ve Paris Anlaşması’nda da benimsenen sıcaklık artışının iki derecenin altında tutulması fikri, yeni iklim modelleri ışığı altında maalesef pek de gerçekçi durmuyor. Zira söz konusu iklim modellerine göre 2100 yılına kadar sıcaklıkların yedi derece artma ihtimali bulunuyor.

Yukarıda bahsi geçen veriler, CMIP6 adı verilen 30 kadar yeni nesil iklim modelinin oluşturduğu tahminler neticesinde ortaya çıkmış. CMIP6 adı altında toplanan bu modeller; süper bilgisayarlar tarafından işlenen verileri, iklim sistemleriyle ilgili daha kesin sunumları, doğal ve insan üretimi partikülleri ve bulut sistemlerinin değişimlerini irdeliyor.

Yeni iklim modelleri hakkında konuşan Pierre Simon Laplace İklim Modelleme Merkezi Başkanı Olivier Boucher yaptığı açıklamada, “Daha iyi modellere sahibiz. Çok daha iyi çözümleme yapabilen ve mevcut iklim trendlerini çok daha doğru bir biçimde yansıtan modellerden bahsediyoruz.” açıklamalarında bulunmuş.

2021 yılı raporu, oldukça kötü bir tablo çizecek

BM’nin faydalandığı tahminlerin de yerini alması beklenen modeller, daha önce yapılan hesaplamaların aksine atmosferde artış gösteren CO2 seviyesinin dünyamızın yüzeyini sanılandan daha kolay ısıtacağı tahmininde bulunuyor. Bu modeller, daha yüksek “iklim hassasiyeti dengesi” öngörüyor ki bu da emisyon oranlarını ne kadar düşürürsek düşürelim, gezegenimizin karşı karşıya olduğu küresel ısınma hadisesinin daha şiddetli olacağı anlamına geliyor. Yani atmosfere bugüne kadar saldığımız CO2’in gezegenimize vereceği zarar kaçınılmaz görünüyor.

IPCC’nin 2021 yılında yayınlayacağı yeni rapora, söz konusu iklim modellerinden elde edilecek verilerin damga vurması bekleniyor. Tahmin edileceği üzere bu raporun dünyamızın geleceği ile ilgili oldukça karamsar bir tablo çizmesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/2019/09/17/new-models-earth-warming-faster-climate-change/