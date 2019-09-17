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Gece karanlığında elektrik üretebilen güneş paneli benzeri jeneratör geliştirildi

Kaliforniya ve Stanford Üniversiteleri’nde görevli araştırmacılar, ışınımsal soğuma prensibiyle çalışın bir termoelektrik jeneratör üretti. Söz konusu cihaz ile karanlıkta elektrik elde etmek mümkün.
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Gece karanlığında elektrik üretebilen güneş paneli benzeri jeneratör geliştirildi
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Yenilenebilir enerji üretiminde en çok kullandığımız buluşların başında gelen güneş panelleri, Güneş battığında pek bir işe yaramıyor. Paneller tarafından gündüz vakitlerinde üretilen elektrik ancak depolandığı takdirde gece kullanılabiliyor ancak bu durum da enerji maliyetleri bir hayli yukarılara çıkıyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nde görev yapan elektrik mühendisi Aaswath Raman ile Stanford Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar Wei Li ve Shanhui Fan’ın buluşları ise geceleri de elektrik enerjisi üretmemize imkân sağlayabilecekmiş gibi duruyor. Ekip, üretmiş olduğu termoelektrik cihaz ile yaptığı denemelerde küçük bir LED ampule enerji sağlayabilmeyi başarmış. Söz konusu yöntem henüz çok verimli olmasa da yenilenebilir enerji üretiminde yeni ufuklar anlamına geliyor.

12 Eylül tarihinde Joule dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre ekibin ürettiği termoelektrik jeneratör ışınımsal soğuma prensibiyle çalışıyor. Bu doğa olayında nesnelerin gökyüzüne bakan yüzü, ısıyı termal radyasyon olarak atmosfere salıyor. Böylece ısı kaybı yaşayan nesnenin sıcaklığı etrafındaki havadan daha düşük oluyor. Raman, ürettikleri cihazı hırdavat dükkânlarında bulunan strafor ve kullanıma hazır alüminyum parçalardan ürettiklerini ifade etmiş.

Araştırmacılar, siyaha boyadıkları alüminyum diski alüminyumlu mylara (ince, dayanıklı polyester film) sarılı bir strafor kutuya yerleştirmiş. Bu sayede kutunun içi sıcak kalabilirken disk de gökyüzüne bakan soğuk yüzey görevi görmüş. Arada oluşan sıcaklık farkından üretilen elektrik ise gerilim değerini yükselterek çıkış gerilimi elde etmeye yarayan bir voltaj dönüştürücü ile bir LED ampule bağlanmış. Bu sayede elde edilen enerji ampulü yanık tutmaya yetmiş.

Elde edilen güç çıkışını bir süre ölçen araştırmacılar, bu sayede metre kare başına 25 miliwatt elektrik üretildiğini tespit ettiklerini belirtiyor. Henüz çok düşük bir enerjiden bahsediliyor da olsa Raman, ileri seviye mühendislik yöntemleriyle söz konusu enerjinin 20 kata kadar daha fazlasının üretilebileceğinin altını çiziyor.

Daha da geliştirildiği takdirde güneş panelleriyle birlikte kullanılabilecek bahsi geçen termoelektrik jeneratör 24 saat süreli yenilenebilir enerji üretiminin kapılarını aralayabilir.



https://newatlas.com/energy/thermoelectric-generator-renewable-energy-cold-space/ Yorum Yaz
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SYSMX 17 dk.
tipik bir peltier projesi çok da şey yapmamak lazım :)
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smart1978 30 dk.
Turkiye neyle ugrasiyor. IHA ve turevleri . Eskiden robotlar populerdi simdi ise IHA lar :) ... Sonra da Turkiye'de universitelere girmek icin cabala :) ...
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deniz_sea 37 dk.
İnşallah dedikleri gibi 20kat veya daha fazlasına güncelleyebilirler sistemi.
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aspirin_00 38 dk.
Güzel bir gelişme...
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