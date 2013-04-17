Yeni ortaya çıkan iPad 5 kılıf örnekleri iPad mini tarzı bir tasarımı teyit ediyor

Apple'ın yeni nesil iPad modeli ile ilgili çalışmaları devam ederken, kaynakların model ile ilgili bilgi sızdırma mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor.





Daha önce ortaya çıkan bazı arka kapak görsellerinde 5. nesil iPad modelinin iPad Mini tarzında bir kasa tasarımı sunacağı gündeme getirilmişti. Son ortaya çıkan kılıf görselleri de bunu teyit eder nitelikte.





5. nesil iPad'de kenarları daha dar bir tasarıma yer verecek Apple'ın cihazı biraz daha dar bir boyuta getirmek istediği belirtiliyor. Ayrıca incelik de iPad mini modeline oldukça yakın olacak. Apple'ın ekranda yeni bir LED teknolojisi kullanarak paneli daha da ince hale getirdiği ifade ediliyor.





Kaynaklar arka kısmın parlak ve modern bir alüminyum kasa ile destekleneceğini ve ses ve güç düğmelerinin iPad mini'de olduğu gibi yerleştirileceğini vurguluyor.





iPad'in bu yeni tasarımı Tactus adlı bir blogun elde ettiği kılıf görsellerinde ve Hong Kong kaynaklı bir kılıf görselinde göze çarpıyor. Son dönemlerde Apple'ın yeni ürünleri ile ilgili sızıntıları önleyemediği dikkat çekiyor. Bu bakımdan Apple'ın tasarım anlamında 5. nesil iPad modelinde önemli yenilikler yapacağı gerçeğe yakın bir ihtimal gibi duruyor.





Apple'ın 5. nesil iPad modelini ise yaz sonlarına doğru tanıtması bekleniyor.





http://appleinsider.com/articles/13/04/16/pics-show-off-ipad-5-case-with-ipad-mini-like-design