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Yeni ortaya çıkan iPad 5 kılıf örnekleri iPad mini tarzı bir tasarımı teyit ediyor

6 yıl
993
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14
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni ortaya çıkan iPad 5 kılıf örnekleri iPad mini tarzı bir tasarımı teyit ediyor
Apple'ın yeni nesil iPad modeli ile ilgili çalışmaları devam ederken, kaynakların model ile ilgili bilgi sızdırma mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor. 

Daha önce ortaya çıkan bazı arka kapak görsellerinde 5. nesil iPad modelinin iPad Mini tarzında bir kasa tasarımı sunacağı gündeme getirilmişti. Son ortaya çıkan kılıf görselleri de bunu teyit eder nitelikte.

5. nesil iPad'de kenarları daha dar bir tasarıma yer verecek Apple'ın cihazı biraz daha dar bir boyuta getirmek istediği belirtiliyor. Ayrıca incelik de iPad mini modeline oldukça yakın olacak. Apple'ın ekranda yeni bir LED teknolojisi kullanarak paneli daha da ince hale getirdiği ifade ediliyor. 

Kaynaklar arka kısmın parlak ve modern bir alüminyum kasa ile destekleneceğini ve ses ve güç düğmelerinin iPad mini'de olduğu gibi yerleştirileceğini vurguluyor.

iPad'in bu yeni tasarımı Tactus adlı bir blogun elde ettiği kılıf görsellerinde ve Hong Kong kaynaklı bir kılıf görselinde göze çarpıyor. Son dönemlerde Apple'ın yeni ürünleri ile ilgili sızıntıları önleyemediği dikkat çekiyor. Bu bakımdan Apple'ın tasarım anlamında 5. nesil iPad modelinde önemli yenilikler yapacağı gerçeğe yakın bir ihtimal gibi duruyor.

Apple'ın 5. nesil iPad modelini ise yaz sonlarına doğru tanıtması bekleniyor. 
Yeni ortaya çıkan iPad 5 kılıf örnekleri iPad mini tarzı bir tasarımı teyit ediyor


http://appleinsider.com/articles/13/04/16/pics-show-off-ipad-5-case-with-ipad-mini-like-design Yorum Yaz
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DraGonS 6 yıl en beğenilen
ferisss
The new dediler aldık, 1 sene olmadı 4 çıktı. 4 çıkalı 1 sene olmadan 5 çıkacak. 6 için para biriktirmeye başlayalım anca birikir. Alacaz mecbur ne yapalım.

Niye mecbursun hocam. Böbrek hastasısında portatif diyaliz makinesi mi bu?
ferisssThe new dediler aldık, 1 sene olmadı 4 çıktı. 4 çıkalı 1 sene olmadan 5 çıkacak. 6 için para biriktirmeye başlayalım anca birikir. Alac...
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savinelli 6 yıl
DraGonS
ferisss The new dediler aldık, 1 sene olmadı 4 çıktı. 4 çıkalı 1 sene olmadan 5 çıkacak. 6 için para biriktirmeye başlayalım anca birikir. Alacaz mecbur ne yapalım.
Niye mecbursun hocam. Böbrek hastasısında portatif diyaliz makinesi mi bu?

Portatif diyaliz makinesinin bile yenisi çıktı diye almak zorunda değilsin hani, işini görüyosa aldığınla devam edersin. Yeni model çıkınca eskisi kendi kendini imha etmiyo ki (:
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itachi237 6 yıl
aynen arkadaşların dediği gibi önemli olan sharp'ın igzo panelleri. gerçi ben bu panalleri iphone'da görmeyi umuyorum çünkü çok az enerji tükettiklerinden iphone'un o kısıtlı pil ömrünü arttırabilirler. şahsen ben apple'ın bu yıl bir tane daha ipad piyasana süreceğini sanmıyorum.
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teknoforum-bs 6 yıl
ferisss
The new dediler aldık, 1 sene olmadı 4 çıktı. 4 çıkalı 1 sene olmadan 5 çıkacak. 6 için para biriktirmeye başlayalım anca birikir. Alacaz mecbur ne yapalım.

Adamında işi zor yaaaa
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DraGonS 6 yıl en beğenilen
ferisss
The new dediler aldık, 1 sene olmadı 4 çıktı. 4 çıkalı 1 sene olmadan 5 çıkacak. 6 için para biriktirmeye başlayalım anca birikir. Alacaz mecbur ne yapalım.

Niye mecbursun hocam. Böbrek hastasısında portatif diyaliz makinesi mi bu?
1 Yanıt Yanıtla +18
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ferisss 6 yıl DraGonS
DraGonS
ferisss
The new dediler aldık, 1 sene olmadı 4 çıktı. 4 çıkalı 1 sene olmadan 5 çıkacak. 6 için para biriktirmeye başlayalım anca birikir. Alacaz mecbur ne yapalım.

Niye mecbursun hocam. Böbrek hastasısında portatif diyaliz makinesi mi bu?

Hocam espri şeyettiydim.
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ZZ RAT 6 yıl
Tasarim onemli ama en vurucu ozelligi IGZO olacak, tabi Sharp talebi karsilayabilirse.
Sharp'in uretim konusunda sikintilar yasadigini okumustum.
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frostburn 6 yıl
AndacHan
Ben de bi kılıf üreteyim onu da haber yapın


aman dayanikli yap çocuklar firlamasin sonra
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*GameOver* 6 yıl frostburn
frostburn
AndacHan
Ben de bi kılıf üreteyim onu da haber yapın


aman dayanikli yap çocuklar firlamasin sonra

İphone 5 tanıtılmadan önce iPhone 5 kılıflarının sgp storeda satıldığını hatırlatmak isterim forumda konusuda vardı
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ferisss 6 yıl
The new dediler aldık, 1 sene olmadı 4 çıktı. 4 çıkalı 1 sene olmadan 5 çıkacak. 6 için para biriktirmeye başlayalım anca birikir. Alacaz mecbur ne yapalım.

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Umutcan 6 yıl ferisss
ferisss

The new dediler aldık, 1 sene olmadı 4 çıktı. 4 çıkalı 1 sene olmadan 5 çıkacak. 6 için para biriktirmeye başlayalım anca birikir. Alacaz mecbur ne yapalım.



Apple da malesef piyasanın hızına uyup senesi dolmadan cihaz çıkarmaya başlıyor artık. Apple'ın uzun süre yeni cihaz çıkarmayarak koruduğu bir prestiji(cihazların uzun süre değer kaybetmemesi)
vardı bu şekilde devam ederse millet 4 mü alsın 5 mi alsın yoksa ondan da 6-7 ay sonra çıkacak ipad 6'yı mı beklesin kararsız kalacak. Cihazlar çabuk gözden düşüp, değer kaybedecek.
Umarım farkına varıp tekrardan eski politikalarına dönerler.
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Guest-F8946C419 6 yıl
En azından biraz kamera merceği daha büyük ve flaş konumlandırılsa daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Apple, uzun zamandır dillendirilen, IGZO teknolojisini ne zaman kullanacaklar gerçekten merak ediyorum.
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AndaCakan 6 yıl
Ben de bi kılıf üreteyim onu da haber yapın

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