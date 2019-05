Yeni yıl haftasında iOS ve Android için Gameloft oyunları 0.99$ olacak

2011 yılının sonuna geldiğimiz günlerde firmaların ürün kampanyaları da hız kazanıyor. Mobil platformların en gözde oyun geliştiricilerinden Gameloft, yeni yıl haftası için oyun paketlerinde indirim yapma kararı aldı.





29 Aralık tarihinde başlayacak kampanya 5 Ocak tarihine kadar devam edecek. Kampanya kapsamında Android Market üzerindeki ücretli uygulamaların tamamı, App Store'daki oyunlardan 17 tanesi 0.99$ olarak indirime girecek. Android platformunun yeni oyunu Modern Combat 3 : Fallen Nation ise sadece 1 gün indirime girecek ve o gün de Gameloft sosyal ağ hesaplarından duyurulacak.





Android Market'teki önemli bazı Gameloft oyunları şöyle:





The Adventures of Tintin – The Game

Asphalt 6: Adernaline

Modern Combat 2: Black Pegasus

N.O.V.A. 2 HD

Order & Chaos Online

Real Soccer 2011

Splinter Cell Conviction

UNO

Avatar





İndirimli 17 iOS oyunu da şöyle:





Silent Ops

BackStab

Fast Five the Movie: Official Game

Tom Clancy's Rainbow Six: Shadow Vanguard

N.O.V.A. 2 – Near Orbit Vanguard Alliance

Spider-Man: Total Mayhem

Iron Man 2

James Cameron's Avatar

The Settlers

Assassin's Creed – Altaïr's Chronicles

Gangstar Rio: City of Saints

9mm

Gameloft Action Pack (iPhone)

Gameloft Sports Pack (iPhone)

Rayman 2: The Great Escape (iPhone)

Driver (iPhone)

Warplanes (iPad)