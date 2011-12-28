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Yeni yıl haftasında iOS ve Android için Gameloft oyunları 0.99$ olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılının sonuna geldiğimiz günlerde firmaların ürün kampanyaları da hız kazanıyor. Mobil platformların en gözde oyun geliştiricilerinden Gameloft, yeni yıl haftası için oyun paketlerinde indirim yapma kararı aldı.

29 Aralık tarihinde başlayacak kampanya 5 Ocak tarihine kadar devam edecek. Kampanya kapsamında Android Market üzerindeki ücretli uygulamaların tamamı, App Store'daki oyunlardan 17 tanesi 0.99$ olarak indirime girecek. Android platformunun yeni oyunu Modern Combat 3 : Fallen Nation ise sadece 1 gün indirime girecek ve o gün de Gameloft sosyal ağ hesaplarından duyurulacak.

Android Market'teki önemli bazı Gameloft oyunları şöyle:

The Adventures of Tintin – The Game
Asphalt 6: Adernaline
Modern Combat 2: Black Pegasus
N.O.V.A. 2 HD
Order & Chaos Online
Real Soccer 2011
Splinter Cell Conviction
UNO
Avatar

İndirimli 17 iOS oyunu da şöyle:

Silent Ops
BackStab
Fast Five the Movie: Official Game
Tom Clancy's Rainbow Six: Shadow Vanguard
N.O.V.A. 2 – Near Orbit Vanguard Alliance
Spider-Man: Total Mayhem
Iron Man 2
James Cameron's Avatar
The Settlers
Assassin's Creed – Altaïr's Chronicles
Gangstar Rio: City of Saints
9mm
Gameloft Action Pack (iPhone)
Gameloft Sports Pack (iPhone)
Rayman 2: The Great Escape (iPhone)
Driver (iPhone)
Warplanes (iPad)

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DH Misafiri 7 yıl
yanlış bilmiyorsam türkiye google dan da vergi istemiş o yuzden paralı satış yapmıyor
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faruk 7 yıl
Bize hergün bedava.
JB Rulez
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Lethian 7 yıl
2 milyara androidli cihaz alan birinin, ücretli uygulama indirmesine izin verilmiyorsa Google korsana teşvik ediyor demektir.
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Xagdas 7 yıl
O zaman 5.0.1 icin jailbreak cok kotu zamanda cikti...
Gameloft uzulmustur bu duruma :)
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jibe 7 yıl
Android Market Türkiye de açıldımı? ücretli uygulama satışına başlanmadı sanırım hala
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