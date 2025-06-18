WB Games, dört büyük markaya odaklanan yeni yapıya geçti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Warner Bros, oyun dünyasındaki geleceğini şekillendirmek üzere önemli bir adım attı. Şirketin oyun bölümü WB Games, artık dört büyük markaya — Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat ve DC Universe — odaklanan ayrı bölümlerle yoluna devam edecek. Variety'nin haberine göre bu stratejik yeniden yapılanma, hem geliştirme süreçlerini sadeleştirmeyi hem de bu popüler evrenler etrafında uzun vadeli oyun planları oluşturmayı amaçlıyor.

Yönetim yeniden şekillendi

Yapılanma kapsamında üç eski stüdyo başkanı yeni görevlerine terfi etti. WB Games Montreal’in eski başkanı Yves Lachance, artık Harry Potter ve Game of Thrones projelerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı. Mortal Kombat’ın yaratıcısı NetherRealm’in eski yöneticisi Shaun Himmerick ise Mortal Kombat ve DC Universe projelerinin geliştirme sürecinden sorumlu olacak.

Bunun yanı sıra WB Games New York’un eski yöneticisi Steven Flenory, artık yayın teknolojileri, müşteri hizmetleri, kalite kontrol ve kullanıcı araştırmalarını yönetecek kıdemli başkan yardımcısı unvanını taşıyor.

Yeni sistemle birlikte WB Games bünyesindeki tüm stüdyolar, üzerinde çalıştıkları markaya göre Lachance veya Himmerick’e rapor verecek. Örneğin Hogwarts Legacy üzerinde çalışan Avalanche Software, Lachance’ın gözetiminde olacak. DC evrenine ait yeni bir projede çalışan Rocksteady ise Himmerick'e bağlı olacak. Bu üç isim, doğrudan Warner Bros’un global yayın ve oyun birimi CEO’su JB Perrette’e rapor verecek.

Yeni nesil Xbox için AMD ortaklığı ve çoklu mağaza dönemi 2 sa. önce eklendi

JB Perrette, “Şirketimiz, dünyanın en büyük franchise'larından bazılarına ev sahipliği yapıyor ve Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat ve DC oyunlarının oyuncularını ve hayranlarını memnun etmek için uzun vadeli franchise yol haritaları geliştirmek üzere ekip yapımızı optimize ediyoruz” dedi.

İşten çıkarma yok

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre bu yeniden yapılanma sürecinde herhangi bir işten çıkarma ya da yönetimden ayrılma yaşanmadı. Bu durum, sektör genelindeki iş gücü kayıplarına kıyasla olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Warner Bros, yılın başında WB Games tarafında “beklentilerin altında” gelirler elde ettiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından, Suicide Squad: Kill the Justice League ve MultiVersus gibi projelerin başarısızlığı dikkat çekmişti. Ayrıca Monolith Productions, MultiVersus’un geliştiricisi Player First Games ve henüz oyun yayınlamadan kapatılan San Diego Studio gibi ekiplerin faaliyetlerine son verilmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

WB Games, dört büyük markaya odaklanan yeni yapıya geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: