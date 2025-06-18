WB Games, dört büyük markaya odaklanan yeni yapıya geçti

Yönetim yeniden şekillendi
Yapılanma kapsamında üç eski stüdyo başkanı yeni görevlerine terfi etti. WB Games Montreal’in eski başkanı Yves Lachance, artık Harry Potter ve Game of Thrones projelerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı. Mortal Kombat’ın yaratıcısı NetherRealm’in eski yöneticisi Shaun Himmerick ise Mortal Kombat ve DC Universe projelerinin geliştirme sürecinden sorumlu olacak.
Bunun yanı sıra WB Games New York’un eski yöneticisi Steven Flenory, artık yayın teknolojileri, müşteri hizmetleri, kalite kontrol ve kullanıcı araştırmalarını yönetecek kıdemli başkan yardımcısı unvanını taşıyor.
Yeni sistemle birlikte WB Games bünyesindeki tüm stüdyolar, üzerinde çalıştıkları markaya göre Lachance veya Himmerick’e rapor verecek. Örneğin Hogwarts Legacy üzerinde çalışan Avalanche Software, Lachance’ın gözetiminde olacak. DC evrenine ait yeni bir projede çalışan Rocksteady ise Himmerick'e bağlı olacak. Bu üç isim, doğrudan Warner Bros’un global yayın ve oyun birimi CEO’su JB Perrette’e rapor verecek.
JB Perrette, “Şirketimiz, dünyanın en büyük franchise'larından bazılarına ev sahipliği yapıyor ve Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat ve DC oyunlarının oyuncularını ve hayranlarını memnun etmek için uzun vadeli franchise yol haritaları geliştirmek üzere ekip yapımızı optimize ediyoruz” dedi.
İşten çıkarma yok
Warner Bros, yılın başında WB Games tarafında “beklentilerin altında” gelirler elde ettiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından, Suicide Squad: Kill the Justice League ve MultiVersus gibi projelerin başarısızlığı dikkat çekmişti. Ayrıca Monolith Productions, MultiVersus’un geliştiricisi Player First Games ve henüz oyun yayınlamadan kapatılan San Diego Studio gibi ekiplerin faaliyetlerine son verilmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: