Bungie'nin yeni oyunu Marathon süresiz olarak ertelendi; Valorant'a rakip olacaktı

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en köklü, en prestijli stüdyolarından biri olan Bungie (Halo, Destiny), yeni oyunu Marathon'un çıkış tarihini 23 Eylül olarak açıklamıştı. Ancak oyun geçtiğimiz günlerde ciddi bir skandala karışınca stüdyonun oyunu ertelemekten başka çaresi olmadığı konuşulmaya başlandı. Nitekim öyle de oldu. Bungie dün bir açıklama yaparak Marathon'un ertelendiğini duyurdu. Süresiz olarak ertelenen oyun için yeni bir tarih verilmedi.

Son dönemde giderek popüler hâle gelen "extraction shooter" türündeki Marathon'un Valorant'a rakip olması bekleniyordu. Bungie gibi Sony de bu oyundan epey umutluydu. Ancak son haftalarda yaşananlardan sonra Marathon bir anda stüdyo için külfete dönüştü.

Çünkü oyunun tüm dünyasını şekillendiren sanat tasarımının temelinde çalıntı eserlerin olduğu anlaşıldı. Bungie'nin sanat tasarımı ekibi, Fern Hook adlı sanatçının eserlerini izinsiz olarak almış ve oyunun tüm görsel stilini bu tasarımlardan hareketle oluşturmuştu. Hook'un bu durumu fark edip sosyal medyada paylaşması bu skandalın ortaya çıkmasını sağlarken, Bungie'yi de bunu kabul etmeye zorladı. Marathon'un ertelenmesine kadar uzayan kriz de bu olayla başladı.

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Bungie, Marathon'da Önemli Değişiklikler Yapacak

Ne var ki Marathon'un tek sorunu bu çalıntı eser skandalı değil. Oyunun kendisi de beklenen etkiyi yaratmadı. Kısa süre önce alpha sürecine geçen oyun, birkaç hafta önce az sayıda oyuncunun ve oyun yayıncısının erişimine açıldı. Ancak bu süreçte ortaya çıkan tablo, Bungie'nin beklediği gibi olmadı. Çünkü oyunu oynayan kişi sayısı hızla düştü. Marathon öyle çok kötü bulunmadı belki ama oyuncuları uzun süre tutacak kadar heyecan da yaratmadı.

Şimdi Bungie bu konuda da değişiklikler yapılacağını söylüyor. Oyunun survival (hayatta kalma mücadelesi) tarafını daha güçlendireceklerini söyleyen stüdyo, bununla birlikte oyunun tonunu da daha karanlık hâle getirip bu serinin eski oyunlarına yaklaştıracaklarını açıkladı.

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Bungie'nin yeni oyunu Marathon süresiz olarak ertelendi

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