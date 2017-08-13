Yeni yöntemle organ naklinde tedarik sıkıntısı çözülebilir

Günümüzde Tıp bir hayli ileri seviyeye ulaşmış durumda. Her geçen gün geliştirilen yeni tekniklerle ve teknolojilerle ameliyatlar ve tedaviler hiç olmadığı kadar başarılı. Bununla birlikte bazı durumlarda yöntemler ne kadar sağlıklı olursa olsun nakledilecek organ yetersizliği sebebiyle insanların sağlığı tehlikeye girebiliyor.
Bu durumda akla Xenotransplantasyon geliyor ancak türler arası nakil manasına gelen bu yöntem de her zaman başarılı olmayabiliyor. Örneğin domuzdan insana kalp kapağı nakli başarılı bir işlem ancak her nakilde aynı sonuçla karşılaşılmayabiliyor.
Xenotransplantasyon
Domuz organ yapısı itibariyle insana en uygun olan hayvan ancak domuzdan insana naklin önündeki en büyük engel olan canlının DNA’sında çeşitli virüslerin bulunması bu işlemin yapılmasını engelliyor. Zira nakil sonucunda alıcı bir çok enfeksiyona maruz kalabilmekte. Peki bu virüsler CRISPR tekniğiyle neden DNA’dan çıkarılamasın?
37 yavrudan 15'i yaşıyor
eGenesis araştırmacıları da bunu düşünmüş ve Domuz embriyolarından virüs genlerini CRISPR tekniğiyle çıkarmayı başarmışlar. Şu ana dek işlemin uygulandığı 37 yavru hayvandan 15’i canlı kalabilmiş. En büyük olanı ise şu anda 4. ayındaymış.
Bununla birlikte araştırmacıların aktardıklarına göre söz konusu teknikle elde edilen hayvanlardan pankreas ve deri nakledilen hastalara herhangi bir virüs bulaşmamış. Üstelik hastaların sağlık durumunda da anormal bir durum meydana gelmemiş.
Her ne kadar güzel bir gelişme olsa da deneyin sonuçlarının uzun bir süre gözlemlenmesi gerekli. Örneğin bu ilk domuz yavrularının hayatı boyunca çeşitli hastalıklarla karşılaşıp karşılaşmayacağı dikkat edilmesi gereken bir nokta. Diğer yandan bu işlem sonucunda elde edilen hayvanlar sağlıklı bir yaşam sürse de bu hayvanların organları insanda uzun vadede belki de çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir.
Tehlikeli sonuçları olabilir
https://www.engadget.com/2017/08/10/pig-organs-viable-transplant-crispr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence teröristler için ilk önce yapılması gereken işkence etmek değil, onların ölüm cezası alabilmesidir.
Bence ağır suçlardan ölüm cezası alan, insanlığa karşı büyük suç işleyen insanlar denek olarak kullanılmalı.
Hiç değilse bir faydaları olur boşu boşuna öleceklerine. Örneğin onlarca insanı katletmiş bir teröristin
denek olarak kullanılmasına çoğu kişi olumlu bakar diye düşünüyorum.