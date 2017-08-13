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Yeni yöntemle organ naklinde tedarik sıkıntısı çözülebilir

Çağımızda organ nakilleri konusunda oldukça ileri bir seviyedeyiz. Buna karşın uygun organ bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşandığı için ne yazık ki bu teknikler işe yaramayabiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde Tıp bir hayli ileri seviyeye ulaşmış durumda. Her geçen gün geliştirilen yeni tekniklerle ve teknolojilerle ameliyatlar ve tedaviler hiç olmadığı kadar başarılı. Bununla birlikte bazı durumlarda yöntemler ne kadar sağlıklı olursa olsun nakledilecek organ yetersizliği sebebiyle insanların sağlığı tehlikeye girebiliyor.

Xenotransplantasyon  

Bu durumda akla Xenotransplantasyon geliyor ancak türler arası nakil manasına gelen bu yöntem de her zaman başarılı olmayabiliyor. Örneğin domuzdan insana kalp kapağı nakli başarılı bir işlem ancak her nakilde aynı sonuçla karşılaşılmayabiliyor.

Domuz organ yapısı itibariyle insana en uygun olan hayvan ancak domuzdan insana naklin önündeki en büyük engel olan canlının DNA’sında çeşitli virüslerin bulunması bu işlemin yapılmasını engelliyor. Zira nakil sonucunda alıcı bir çok enfeksiyona maruz kalabilmekte. Peki bu virüsler CRISPR tekniğiyle neden DNA’dan çıkarılamasın?

37 yavrudan 15'i yaşıyor

eGenesis araştırmacıları da bunu düşünmüş ve Domuz embriyolarından virüs genlerini CRISPR tekniğiyle çıkarmayı başarmışlar. Şu ana dek işlemin uygulandığı 37 yavru hayvandan 15’i canlı kalabilmiş. En büyük olanı ise şu anda 4. ayındaymış.
Bununla birlikte araştırmacıların aktardıklarına göre söz konusu teknikle elde edilen hayvanlardan pankreas ve deri nakledilen hastalara herhangi bir virüs bulaşmamış. Üstelik hastaların sağlık durumunda da anormal bir durum meydana gelmemiş.

Tehlikeli sonuçları olabilir

Her ne kadar güzel bir gelişme olsa da deneyin sonuçlarının uzun bir süre gözlemlenmesi gerekli. Örneğin bu ilk domuz yavrularının hayatı boyunca çeşitli hastalıklarla karşılaşıp karşılaşmayacağı dikkat edilmesi gereken bir nokta. Diğer yandan bu işlem sonucunda elde edilen hayvanlar sağlıklı bir yaşam sürse de bu hayvanların organları insanda uzun vadede belki de çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir.
Yeni yöntemle organ naklinde tedarik sıkıntısı çözülebilir
 
Son olarak eGenesis’in kurucusu George Church yöntemin en erken 2 yıl sonra insanlara uygulanabilir hale geleceğini belirtti. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
https://www.engadget.com/2017/08/10/pig-organs-viable-transplant-crispr/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Gerekli çalışmalar insanlar üzerinde zaten yapılıyor. Bilim adamlarının eline uyumlu insan zaten rahatlıkla geçiyor, onlar da organları söküp gerekli incelemeyi yapıyorlar. Burada önemli olan denek bulmak değil, bulunan tedavinin bir zümre için değil tüm insanlık için üretilmesi, bulunduğunda da bazı şirketlerin teknolojilerini üniversitelerden gizledikleri gibi gizlememeleri ve en fukara insanın bile tedavi olacağı ucuzlukta olması. Kendilerini bilime adamış bilim adamları ve organ ve doku çalışmalarına muhtaç zenginler olduğu sürece bu çalışmaları durdurmak mümkün değildir.
Bence teröristler için ilk önce yapılması gereken işkence etmek değil, onların ölüm cezası alabilmesidir.
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teorisyenzeka 2 yıl
Seninkine çok gaddarca bir yorum mu yoksa çok açık sözlü bir yorum mu desem, bilemedim.
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deoks 2 yıl
Bu konularda insan deneyleri yapılması etik olarak yasak olduğu için çalışmaların bir sonuca ulaşması çok zor. 2. dünya savaşı döneminde yaşanan tıbbi ilerlemelerin üstüne çok bir şey koyamamamız boşuna değil. Savaş döneminde bol bol insan deneyleri yapılıyordu. Şimdiki gelişmelerin de kullanıma girmesi için bir. 3. savaşa ihtiyaç var gibi.
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ssmm 2 yıl deoks
3.uncu dünya savaşına gerek yok suriyelileri gönderelim gerekli çalışmaları yapsınlar nasılsa üreyip duruyorlar insanlığa bir katkıları olur
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Umutcan 2 yıl deoks
deoks
Bu konularda insan deneyleri yapılması etik olarak yasak olduğu için çalışmaların bir sonuca ulaşması çok zor. 2. dünya savaşı döneminde yaşanan tıbbi ilerlemelerin üstüne çok bir şey koyamamamız boşuna değil. Savaş döneminde bol bol insan deneyleri yapılıyordu. Şimdiki gelişmelerin de kullanıma girmesi için bir. 3. savaşa ihtiyaç var gibi.

Bence ağır suçlardan ölüm cezası alan, insanlığa karşı büyük suç işleyen insanlar denek olarak kullanılmalı.
Hiç değilse bir faydaları olur boşu boşuna öleceklerine. Örneğin onlarca insanı katletmiş bir teröristin
denek olarak kullanılmasına çoğu kişi olumlu bakar diye düşünüyorum.
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