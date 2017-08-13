Yeni yöntemle organ naklinde tedarik sıkıntısı çözülebilir

Günümüzde Tıp bir hayli ileri seviyeye ulaşmış durumda. Her geçen gün geliştirilen yeni tekniklerle ve teknolojilerle ameliyatlar ve tedaviler hiç olmadığı kadar başarılı. Bununla birlikte bazı durumlarda yöntemler ne kadar sağlıklı olursa olsun nakledilecek organ yetersizliği sebebiyle insanların sağlığı tehlikeye girebiliyor.

Xenotransplantasyon

37 yavrudan 15'i yaşıyor

eGenesis araştırmacıları da bunu düşünmüş ve Domuz embriyolarından virüs genlerini CRISPR tekniğiyle çıkarmayı başarmışlar. Şu ana dek işlemin uygulandığı 37 yavru hayvandan 15’i canlı kalabilmiş. En büyük olanı ise şu anda 4. ayındaymış.

Bununla birlikte araştırmacıların aktardıklarına göre söz konusu teknikle elde edilen hayvanlardan pankreas ve deri nakledilen hastalara herhangi bir virüs bulaşmamış. Üstelik hastaların sağlık durumunda da anormal bir durum meydana gelmemiş.

Tehlikeli sonuçları olabilir

https://www.engadget.com/2017/08/10/pig-organs-viable-transplant-crispr/

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Bu durumda aklageliyor ancak türler arası nakil manasına gelen bu yöntem de her zaman başarılı olmayabiliyor. Örneğin domuzdan insanabaşarılı bir işlem ancak her nakilde aynı sonuçla karşılaşılmayabiliyor.Domuz organ yapısı itibariyle insana en uygun olan hayvan ancak domuzdan insana naklin önündeki en büyük engel olan canlınınbulunması bu işlemin yapılmasını engelliyor. Zira nakil sonucunda alıcı bir çokmaruz kalabilmekte. Peki bu virüslertekniğiyle neden DNA’dan çıkarılamasın?Her ne kadarolsa da deneyin sonuçlarınıngözlemlenmesi gerekli. Örneğin bu ilk domuz yavrularının hayatı boyuncakarşılaşıp karşılaşmayacağı dikkat edilmesi gereken bir nokta. Diğer yandan bu işlem sonucunda elde edilen hayvanlarbir yaşam sürse de bu hayvanlarınbelki de çeşitliyol açabilir.Son olarakyönteminsonra insanlara uygulanabilir hale geleceğini belirtti. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.