Yenilenen Flickr, kullanıcılara 1 TB depolama alanı sunmaya başladı

Geçtiğimiz gün 1.1 milyar dolar ödeme ile Tumblr isimli servisi satın alan Yahoo, uzun zamandır hizmet veren Flickr servisinde de oldukça önemli yeniliklere gitti.

Kullanıcıların ücretsiz ya da ücretli olarak seçebilecekleri özelliklere göre fotoğraf depolama imkanı sağlayan Flickr servisi, öncelikle tasarımsal açıdan eskiye oranla çok daha şık bir hale getirildi. Beyaz boşlukların çok olduğu tasarım anlayışından vazgeçilen servis, daha çok fotoğrafların ön plana çıktığı bir ara yüz üzerine kuruldu. Masaüstü sürüm yanında iOS ve Android uygulamaları üzerinde de birçok yenilik ve tasarım değişikliği yapılan Flickr, komple bir güncelleme geçirdi.

Yahoo'nun Flickr için yaptığı en büyük yenilik ise ücretsiz üyeliklere tam 1TB depolama alanı sağlamaya başlaması oldu. 16MP boyutunda 218,453 fotoğrafın site üzerinde depolanabileceği anlamına gelen bu gelişme, ayrıca video depolama seçeneklerini de içeriyor. Flick Pro üyelikleri ile ücretsiz Flickr üyelikleri arasında yer alan farkları da Pro üyeliklere (49.99$) sağlanan reklamsız görünüm haricinde kaldıran firma, yıllık 499$ ödeme ile 2 TB depolama alanını da isteğe bağlı olarak sunmaya başladı.

Fotoğraf dünyasında büyük yankı uyandıran ve beğeni toplayan yeni Flickr güncellemeleri hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://yahoo.tumblr.com/post/50934634700/your-world-in-full-resolution