Yenilenen Flickr, kullanıcılara 1 TB depolama alanı sunmaya başladı

Haber Editörü
Geçtiğimiz gün 1.1 milyar dolar ödeme ile Tumblr isimli servisi satın alan Yahoo, uzun zamandır hizmet veren Flickr servisinde de oldukça önemli yeniliklere gitti.
Kullanıcıların ücretsiz ya da ücretli olarak seçebilecekleri özelliklere göre fotoğraf depolama imkanı sağlayan Flickr servisi, öncelikle tasarımsal açıdan eskiye oranla çok daha şık bir hale getirildi. Beyaz boşlukların çok olduğu tasarım anlayışından vazgeçilen servis, daha çok fotoğrafların ön plana çıktığı bir ara yüz üzerine kuruldu. Masaüstü sürüm yanında iOS ve Android uygulamaları üzerinde de birçok yenilik ve tasarım değişikliği yapılan Flickr, komple bir güncelleme geçirdi.
Yahoo'nun Flickr için yaptığı en büyük yenilik ise ücretsiz üyeliklere tam 1TB depolama alanı sağlamaya başlaması oldu. 16MP boyutunda 218,453 fotoğrafın site üzerinde depolanabileceği anlamına gelen bu gelişme, ayrıca video depolama seçeneklerini de içeriyor. Flick Pro üyelikleri ile ücretsiz Flickr üyelikleri arasında yer alan farkları da Pro üyeliklere (49.99$) sağlanan reklamsız görünüm haricinde kaldıran firma, yıllık 499$ ödeme ile 2 TB depolama alanını da isteğe bağlı olarak sunmaya başladı.
Fotoğraf dünyasında büyük yankı uyandıran ve beğeni toplayan yeni Flickr güncellemeleri hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://yahoo.tumblr.com/post/50934634700/your-world-in-full-resolution Yorum Yaz Paylaş Tweetle
neymiş o bedava olan ?? sen hangi galaksiden geldin bizde oraya gidelim? sen önce bir çöp poşetini bedava alabilirmisin onu araştır istersen!!!!
Kapitalizmin insan zihniyetini nasıl ele geçirdiğinin resmidir... interneti bile bedava kullandıklarını zannettirebiliyorlar.. Mantık bu.. satmak ve kar elde etmek istiyorsan üründen önce zihinleri satın al!! Modern kapitalizmin bugünkü en büyük başarısıdır.
zaten hem çektiği fotoğraflar belli noktaya gelmiş hem de iyi fotoğraflar görmüş insan seçici olur ve her fotoğrafı yüklemeye kalkmaz bana göre. yeni başlayanın hevesi fazla olabilir ama öyle fotoğraf işleyip yüklemek de bir yerden sonra zor geliyor insana.
Zaten sadece bizim forumdakiler disk alıyor
flickr.com/...
Hocam çok sansasyonel haberlere imza atıyorsunuz !
türkiyede yaşıyorsun birader yüksek hızda 7/24 interneti nerden bulacan (mobil olarak) hadi buldun nasıl para yetiştiricen ticari olarak olsa bile 450 dolar çok fazla web hostingleri bile o kadar değil ben ona takıldım yoksa tabiki bulut depolamanın kurumsal avantajı var ama server kiralama fiyatına gelince ne anlamı kaldı o işin.
edit: neyse ilk mesajımda dediğim gibi hata varmış ben o rakam üzerine konuşmuştum arkadaşda o rakam üzerine normal karşılamış beni eleştirmişti
Yanlış anladınız efendim. Sizin 7/24 internette olmanızdan söz ettiğim falan yok ki. Sizin fotoğraflarınızın Dünya'nın her yerine 7/24 süreli yayınlanmasından bahsediyorum ben. Sizin harddiskinizdeki verilerin bu şekilde yayınlanması mümkün mü ? Mümkünü pro hosting hizmeti ile olabilir ki onu da flickr hesap etmiştir... Tabi 449 doları verecek kişi de ona göre ihtiyacı-geliri vb. olan birisidir, o sebeple birbirimizi kırmadan-etmeden konuşabilirsek ne güzel...
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Hostingler flickr kalitesinde bu hizmeti vermezler. Benim 5 yıl önce yüklediğim fotoğraflarım flickr'da ulaşılabilir durumda. Hangi hosting size ücretsiz olarak 5 yıl önceki dosyalarınıza erimiş veriyor ? 449 $'ı geçin, o bize göre değil. 200.000 fotoğraf koyabileceğimiz alan bize göre gayet uygun. Yetmedi mi, açıverirsiniz bir üyelik daha olur size duble !..
tamam güzel kardeşim sen git 449 dolar bulut depolamaya ver ben anlayış olarak gider hafıza kartı destekleyen bir ürün alırım senin anlayışın o benim anlayışım bu
Sizin anlayışınızda büyük hata var. Haberi dikkatli okuyun. Belki ilk yazıldığında bir imla hatasından dolayı 449 dolar okundu belki de okuyan kişiler dikkatli okumadı ama ortada olmayan bir fiyat üzerinden konuşuyorsunuz. Yok öyle bir rakam.
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İşte eğer haberin yazımında bir hata oldu da konu buralara geldi ise vay halimize !.. O sebepledir ki ben hep "Haberi kaynağından almak" taraftarı olmuşumdur. Arkadaş haberi yazmış, linkini vermiş. İlgilenen yorum yazan arkadaşlardan birisi de tıklayıp fiyatlara bakmadan veryansın etmeye başladığı gibi birbirine alaycı laflar etmeye de başlamışlar !..
Yıllık 2 terabyte ücreti 449.99 us$ imiş
Reklamsız hizmetten faydalanmak 49.99 $ imiş !
Bulut depolama anlayışına bayıldım.