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Yenilenen Flickr, kullanıcılara 1 TB depolama alanı sunmaya başladı

6 yıl
2,2b
1
35
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yenilenen Flickr, kullanıcılara 1 TB depolama alanı sunmaya başladı
Geçtiğimiz gün 1.1 milyar dolar ödeme ile Tumblr isimli servisi satın alan Yahoo, uzun zamandır hizmet veren Flickr servisinde de oldukça önemli yeniliklere gitti.
Kullanıcıların ücretsiz ya da ücretli olarak seçebilecekleri özelliklere göre fotoğraf depolama imkanı sağlayan Flickr servisi, öncelikle tasarımsal açıdan eskiye oranla çok daha şık bir hale getirildi. Beyaz boşlukların çok olduğu tasarım anlayışından vazgeçilen servis, daha çok fotoğrafların ön plana çıktığı bir ara yüz üzerine kuruldu. Masaüstü sürüm yanında iOS ve Android uygulamaları üzerinde de birçok yenilik ve tasarım değişikliği yapılan Flickr, komple bir güncelleme geçirdi.
Yahoo'nun Flickr için yaptığı en büyük yenilik ise ücretsiz üyeliklere tam 1TB depolama alanı sağlamaya başlaması oldu. 16MP boyutunda 218,453 fotoğrafın site üzerinde depolanabileceği anlamına gelen bu gelişme, ayrıca video depolama seçeneklerini de içeriyor. Flick Pro üyelikleri ile ücretsiz Flickr üyelikleri arasında yer alan farkları da Pro üyeliklere (49.99$) sağlanan reklamsız görünüm haricinde kaldıran firma, yıllık 499$ ödeme ile 2 TB depolama alanını da isteğe bağlı olarak sunmaya başladı.
Fotoğraf dünyasında büyük yankı uyandıran ve beğeni toplayan yeni Flickr güncellemeleri hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 


http://yahoo.tumblr.com/post/50934634700/your-world-in-full-resolution Yorum Yaz
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Çalar Çalmaz Çalan Zil 5 yıl
Bu dosyalar nasıl açılıyorr l.yimg.com/... bu şeyi açmak. Istiyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Amator Fotografcılar için çok güzel bir uygulama.
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Batuist 6 yıl
baysan240
Düşünen Biri
baysan240 way anasını adam 449 dolara gider 2-3 tane 2 tb hdd alır zaten bi yanlışlık vardır bunda...
Bulut depolama anlayışına bayıldım.
bulut depolama için ayrılan bütçe anlayışına bayıldım. mobil internetin bedava olduğu bir dünyada bile insanlar kaliteli 64 gb hafıza artını 70-80 dolara alabiliyorken 449 dolar ödeyecekler hemi ? 70 dolar 64 gb class 10 micro sd 150 dolar 2 tb hdd toplam 220 dolar 449220 hemi ? yanıma yaklaş anlından öpeceğim

neymiş o bedava olan ?? sen hangi galaksiden geldin bizde oraya gidelim? sen önce bir çöp poşetini bedava alabilirmisin onu araştır istersen!!!!
Kapitalizmin insan zihniyetini nasıl ele geçirdiğinin resmidir... interneti bile bedava kullandıklarını zannettirebiliyorlar.. Mantık bu.. satmak ve kar elde etmek istiyorsan üründen önce zihinleri satın al!! Modern kapitalizmin bugünkü en büyük başarısıdır.
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speedycruiser 6 yıl
300mb aylık kota devam ediyor değil mi?
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BeYaBaN. 6 yıl
Pro kullanıcılar flickr ı bir nevi sergi niyetine kullanıyor. Bizim forumdakiler de akıllılık yapıp hdd almaya çalışıyor.
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tyuıtyuı 6 yıl
kendi geçtiği yolları unutmamak ya da ne olur ne olmaz diyenler için telebaytlık taşınabilir disk almak daha güzel.

zaten hem çektiği fotoğraflar belli noktaya gelmiş hem de iyi fotoğraflar görmüş insan seçici olur ve her fotoğrafı yüklemeye kalkmaz bana göre. yeni başlayanın hevesi fazla olabilir ama öyle fotoğraf işleyip yüklemek de bir yerden sonra zor geliyor insana.
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ozturert 6 yıl BeYaBaN.
BeYaBaN.
Pro kullanıcılar flickr ı bir nevi sergi niyetine kullanıyor. Bizim forumdakiler de akıllılık yapıp hdd almaya çalışıyor.

Zaten sadece bizim forumdakiler disk alıyor
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CanTnçr 6 yıl
Arkadaşlar biraz sakin lütfen


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


flickr.com/...
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jiddi 6 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR

Hocam çok sansasyonel haberlere imza atıyorsunuz
!
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baysan240 6 yıl
jiddi

Ya haberde yanlış yazılmıştı düzeltildi yada yanlış okudunuz. 49.99 us$ imiş. Evet kimse bir d-slr parası istemez herhalde böyle bir üyelik için. 150 dolara 2 tb. harddisk alarak derdimize flickrın yaptığı gibi bir çözüm bulamayız ki ! Harrddiskimizdeki o tüm fotoğrafları 24/7 zamanlı internet erişimine nasıl açacağız !.. Fiyat ne olur ise olsun alternatif yöntem olarak tercih edilebilecek bir yol değil bu sebeple söyledikleriniz.

türkiyede yaşıyorsun birader yüksek hızda 7/24 interneti nerden bulacan (mobil olarak) hadi buldun nasıl para yetiştiricen ticari olarak olsa bile 450 dolar çok fazla web hostingleri bile o kadar değil ben ona takıldım yoksa tabiki bulut depolamanın kurumsal avantajı var ama server kiralama fiyatına gelince ne anlamı kaldı o işin.

edit: neyse ilk mesajımda dediğim gibi hata varmış


ben o rakam üzerine konuşmuştum arkadaşda o rakam üzerine normal karşılamış beni eleştirmişti
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jiddi 6 yıl baysan240
baysan240
türkiyede yaşıyorsun birader yüksek hızda 7/24 interneti nerden bulacan (mobil olarak) hadi buldun nasıl para yetiştiricen ticari olarak olsa bile 450 dolar çok fazla web hostingleri bile o kadar değil ben ona takıldım yoksa tabiki bulut depolamanın kurumsal avantajı var ama server kiralama fiyatına gelince ne anlamı kaldı o işin.

Yanlış anladınız efendim. Sizin 7/24 internette olmanızdan söz ettiğim falan yok ki. Sizin fotoğraflarınızın Dünya'nın her yerine 7/24 süreli yayınlanmasından bahsediyorum ben. Sizin harddiskinizdeki verilerin bu şekilde yayınlanması mümkün mü ? Mümkünü pro hosting hizmeti ile olabilir ki onu da flickr hesap etmiştir... Tabi 449 doları verecek kişi de ona göre ihtiyacı-geliri vb. olan birisidir, o sebeple birbirimizi kırmadan-etmeden konuşabilirsek ne güzel...
-
Hostingler flickr kalitesinde bu hizmeti vermezler. Benim 5 yıl önce yüklediğim fotoğraflarım flickr'da ulaşılabilir durumda. Hangi hosting size ücretsiz olarak 5 yıl önceki dosyalarınıza erimiş veriyor ? 449 $'ı geçin, o bize göre değil. 200.000 fotoğraf koyabileceğimiz alan bize göre gayet uygun. Yetmedi mi, açıverirsiniz bir üyelik daha olur size duble !..
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baysan240 6 yıl
Düşünen Biri
Orijinalden alıntı: baysan240
Orijinalden alıntı: Düşünen Biri
Orijinalden alıntı: baysan240 way anasını adam 449 dolara gider 2-3 tane 2 tb hdd alır zaten bi yanlışlık vardır bunda...
Bulut depolama anlayışına bayıldım.
bulut depolama için ayrılan bütçe anlayışına bayıldım. mobil internetin bedava olduğu bir dünyada bile insanlar kaliteli 64 gb hafıza artını 70-80 dolara alabiliyorken 449 dolar ödeyecekler hemi ? 70 dolar 64 gb class 10 micro sd 150 dolar 2 tb hdd toplam 220 dolar 449220 hemi ? yanıma yaklaş anlından öpeceğim
Zaten tüm cihazlar sd kart destekliyor de mi? teknoloji ile aran hiç yok sanırım.
bu arada ben fiyatında değilim sadece zihniyetteyim.

tamam güzel kardeşim sen git 449 dolar bulut depolamaya ver ben anlayış olarak gider hafıza kartı destekleyen bir ürün alırım senin anlayışın o benim anlayışım bu

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jiddi 6 yıl baysan240
baysan240
tamam güzel kardeşim sen git 449 dolar bulut depolamaya ver ben anlayış olarak gider hafıza kartı destekleyen bir ürün alırım senin anlayışın o benim anlayışım bu



Sizin anlayışınızda büyük hata var. Haberi dikkatli okuyun. Belki ilk yazıldığında bir imla hatasından dolayı 449 dolar okundu belki de okuyan kişiler dikkatli okumadı ama ortada olmayan bir fiyat üzerinden konuşuyorsunuz. Yok öyle bir rakam.
-


İşte eğer haberin yazımında bir hata oldu da konu buralara geldi ise vay halimize !.. O sebepledir ki ben hep "Haberi kaynağından almak" taraftarı olmuşumdur. Arkadaş haberi yazmış, linkini vermiş. İlgilenen yorum yazan arkadaşlardan birisi de tıklayıp fiyatlara bakmadan veryansın etmeye başladığı gibi birbirine alaycı laflar etmeye de başlamışlar !..
Yıllık 2 terabyte ücreti 449.99 us$ imiş
Reklamsız hizmetten faydalanmak 49.99 $ imiş !
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baysan240 6 yıl
way anasını adam 449 dolara gider 2-3 tane 2 tb hdd alır zaten bi yanlışlık vardır bunda...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl baysan240
baysan240

way anasını adam 449 dolara gider 2-3 tane 2 tb hdd alır zaten bi yanlışlık vardır bunda...

Bulut depolama anlayışına bayıldım.
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