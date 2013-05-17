Yenilenmiş Google Maps bugünden itibaren dağıtıma başlıyor









Google'ın yenilik hareketinden nasibini alan hizmetlerinden birisi de Haritalar oldu. Hizmet daha vektörel bir tasarıma kavuşurken, artık kullanıcıların verilerinden daha çok istifade edecek.





Google, 2005'ten bu yana Haritalar hizmetine en büyük güncellemenin yapıldığını belirtiyor. Güncelleme ile hizmet döşeme tasarımından vektörel tasarıma geçiyor ve yüklenme hızı da Web-GL destekli tarayıcılarda artıyor.





Yeni tasarımda arama kutusu daha kullanışlı hale gelirken, arama esnasında mekanların ilişkili akıllı kartları kullanıcıya yol gösteriyor. Ayrıca arama kutusundan Sokak Görünümü'ne de ulaşılabiliyor.





Google, Haritalar hizmetini Google+ kullanıcılarına daha geniş kolaylıklar sunacak şekilde optimize etmiş. Google+ hesabı olanlar hizmetin bazı özelliklerinden daha hızlı yararlanabilecek. Haritalar, sosyal ağdan gelen kullanıcı bilgilerinden daha çok istifade etmeye başlamış.





Yenilenmiş Haritalar hizmeti bu haftadan itibaren kısım kısım kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak. Eğer kullanıcılardan geri dönüşler olumlu olursa, Google mobil platformlar için de güncellemeyi indirmeye sunacak.

http://maps.google.com/help/maps/helloworld/desktop/preview/