Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yenilenmiş Google Maps bugünden itibaren dağıtıma başlıyor

6 yıl
484
1
4
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yenilenmiş Google Maps bugünden itibaren dağıtıma başlıyor


Google'ın yenilik hareketinden nasibini alan hizmetlerinden birisi de Haritalar oldu. Hizmet daha vektörel bir tasarıma kavuşurken, artık kullanıcıların verilerinden daha çok istifade edecek.

Google, 2005'ten bu yana Haritalar hizmetine en büyük güncellemenin yapıldığını belirtiyor. Güncelleme ile hizmet döşeme tasarımından vektörel tasarıma geçiyor ve yüklenme hızı da Web-GL destekli tarayıcılarda artıyor. 

Yeni tasarımda arama kutusu daha kullanışlı hale gelirken, arama esnasında mekanların ilişkili akıllı kartları kullanıcıya yol gösteriyor. Ayrıca arama kutusundan Sokak Görünümü'ne de ulaşılabiliyor.

Google, Haritalar hizmetini Google+ kullanıcılarına daha geniş kolaylıklar sunacak şekilde optimize etmiş. Google+ hesabı olanlar hizmetin bazı özelliklerinden daha hızlı yararlanabilecek. Haritalar, sosyal ağdan gelen kullanıcı bilgilerinden daha çok istifade etmeye başlamış.

Yenilenmiş Haritalar hizmeti bu haftadan itibaren kısım kısım kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak. Eğer kullanıcılardan geri dönüşler olumlu olursa, Google mobil platformlar için de güncellemeyi indirmeye sunacak.

http://maps.google.com/help/maps/helloworld/desktop/preview/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hukumran 6 yıl
Uydu görüntülerini yenilesinler önce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dijitalkurt 6 yıl
sadece program mı güncellendi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
başvurum kabul edilmiş bende yeni maps'e geçtim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Kingston'dan Hız Rekortmeni USB Bellek "DataTraveler Ultimate 3.0 G3" video inceleme 6 yıl 2si1: "Teknoloji ve Oyun Tutkunlarına Özel" haftalık beyin masajı 6 yıl Google I/O 2013 Özeti "Google'da yeni ne varsa bu videoda" 6 yıl Mobilite: Nokia Lumia 925, Galaxy S4 "Nexus Versiyonu", Sony Xperia SP ve çok daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim