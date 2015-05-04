Yerli geliştiriciden iPhone'lar için makro fotoğraf aparatı: MacroCase

Akıllı cep telefonları geliştirilen farklı lens eklentileriyle gözün görebildiğinden çok daha fazla detayı yakalayabiliyor. Bu doğrultuda hazırlanan benzer ürünlerden MacroCase, Ulaş Çırpıcı tarafından geliştirilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indieogogo üzerinde 5000$ toplamayı hedefliyor.

İstanbul merkezli olarak Ulaş Çırpıcı'nın kız kardeşinin biyoloji dersi için mikroskop ihtiyacı doğrultusunda geliştirdiği MacroCase, 17 aylık bir süreç sonucunda son haline ulaşmış. Apple iPhone 5 ile iPhone 5S'e kılıf şekilde takılan ve üzerinde yer alan BK7 kodlu optiğiyle 15 kat doğal büyütme, telefon üzerinde yapılacak yakınlaşma doğrultusunda ise 60 kat büyütme yapabilen ürün, polikarbonat bir kasaya sahip ve siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Genel görüntüleme yanında fotoğraf ile video için de kullanılabilen MacroCase, üretim ve paketleme sürecinin gerçeğe dönüşmesi için koyduğu 5000$'lık hedef doğrultusunda şimdiye kadar herhangi bir bağış alabilmiş değil. Yapılacak en az 34$ bağış ile 2015 Temmuz ayında elde edilebilen ürünün performansı aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/macrocase-iphone-case-for-macro-photography