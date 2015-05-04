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Yerli geliştiriciden iPhone'lar için makro fotoğraf aparatı: MacroCase

4 yıl
2,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yerli geliştiriciden iPhone'lar için makro fotoğraf aparatı: MacroCase
Akıllı cep telefonları geliştirilen farklı lens eklentileriyle gözün görebildiğinden çok daha fazla detayı yakalayabiliyor. Bu doğrultuda hazırlanan benzer ürünlerden MacroCase, Ulaş Çırpıcı tarafından geliştirilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indieogogo üzerinde 5000$ toplamayı hedefliyor.
İstanbul merkezli olarak Ulaş Çırpıcı'nın kız kardeşinin biyoloji dersi için mikroskop ihtiyacı doğrultusunda geliştirdiği MacroCase, 17 aylık bir süreç sonucunda son haline ulaşmış. Apple iPhone 5 ile iPhone 5S'e kılıf şekilde takılan ve üzerinde yer alan BK7 kodlu optiğiyle 15 kat doğal büyütme, telefon üzerinde yapılacak yakınlaşma doğrultusunda ise 60 kat büyütme yapabilen ürün, polikarbonat bir kasaya sahip ve siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.
Genel görüntüleme yanında fotoğraf ile video için de kullanılabilen MacroCase, üretim ve paketleme sürecinin gerçeğe dönüşmesi için koyduğu 5000$'lık hedef doğrultusunda şimdiye kadar herhangi bir bağış alabilmiş değil. Yapılacak en az 34$ bağış ile 2015 Temmuz ayında elde edilebilen ürünün performansı aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.
Yerli geliştiriciden iPhone'lar için makro fotoğraf aparatı: MacroCase
 

https://www.indiegogo.com/projects/macrocase-iphone-case-for-macro-photography Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Captain_Ivy 4 yıl en beğenilen
Oğlum bu nedir yaa? Türk olduğunu belli mi edecen illa


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1 Yanıt Yanıtla +6
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multiTYRT 4 yıl
Lazer merceğiyle daha iyisini yapmıştım
İsteyenler için resim atabilirim.
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doctor_bey 4 yıl
Dik video mu :(
Fikir hoş, başarıya ulaşır umarım
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Desider.org 4 yıl
Almak isterim. Sinek gözüne felan bakardım. Fena olmazdı
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BekirHan 4 yıl
niye dövüyorsunuz ki çocuğu? gayet güzel yapmış işte. video mideo saçmalamışsınız, ulan adamın parası olsa zaten 5000$ gibi küçük bir hedef koyar mıydı kendine?
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MALTHAEL 4 yıl
Çok iyi olmuş tebrik ederim .
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ø 4 yıl
Valla kendisini tanısam video işleriyle ücretsiz ilgilenirdim. En azından yarı prof bir video çıkarırdık.
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V4LKyR 4 yıl
Arkadaş az destekleseydiniz be? Türk diyor.
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Peregrino 4 yıl
Tanitim sifir. Insan ozenerek hazirlar ki biraz albenisi olsun. Dik video cekmis adam ne yaptin sen oyle?
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atlangoç 4 yıl
Türkler inovasyon yapamaz deriz, birisi çıkıp yeni birşeyler yapınca da yok lensin babası olloclipmiş. Adam prototip yaptmış zaten. Biz kendi mucidimize sahip çıkmıyoruz ki. İndiegogo'ya proje koymak demek elimden tutan olursa bu proje ürün olur demektir. Daha bunu anlayamadan ülkenden çıkan girişimcinin yoluna taş koymanın alemi yok. Eleştiriler yapıcı olmalı bence.
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Berkay Bekir Köse 4 yıl
Google CardBoard lensini kameranın önüne tut oldu bitti abartmayın ben evde yapıyorum bunu :D
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