Yerli siber güvenlik platformu: ATAR

Otomatik işleme yeteneklerisayesinde toplam alarm yükünün yaklaşık yüzde 35’lik bölümünü otomatik olarak işliyor. ATAR, vakaları incelemek için operasyon merkezi uzmanlarının işini kolaylaştırıyor. Uygulama içerindeki önceden programlanmış komutlar, personelin güvenlik komutlarını bilmese dahi müdahale edebilmesine imkan tanıyor. Örneğin “A bilgisayarının internet çıkışını engelle” düğmesine basınca A bilgisayarının interneti engelleniyor. Operatörün bu işlemin arka tarafta hangi teknolojide nasıl bir komut dizisi ile gerçekleştirildiğini bilmesine gerek kalmıyor.
Uzman ve Kıdemli Uzman Personel Sayısından Tasarruf Sağlıyor
ATAR, siber saldırıların hızına ve hacmine yetişemeyen kurumlara destek olmayı hedefliyor. ATAR; normalde her bir vardiyada 10 uzman ve 5 kıdemli uzman ile çalışan bir güvenlik operasyon merkezinin, 8 uzman ve 2 kıdemli uzman ile işler duruma getirilebiliyor.
ATAR, Innovera tarafından geliştirildi. Daha sonra Diffusion Capital Partners’tan 2,5 milyon Euro değerinde çekirdek yatırım aldı ve ATAR Labs adı ile şirketleşti.
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Yahu siber güvenlik ile antivirüs ü nasıl bağlayabildin hayret ediyorum. Teknoloji işi ile uğraşıp bu kadar boş yorumları nasıl yapabiliyorsun?
Adamların anlattığı şey öğrenmeye açık bir uygulama. Gelen saldırıları türlerine ve sayısına göre analiz edip, alışkanlık hali varsa ona göre kendi tepki geliştiriyor. Hareket çeşitlendikçe öğrenmesi artıyor ve savunmayı bir insana ihtiyaç duymadan yapabiliyor diyor.
Sen ise " antivirüs varken hala virüsler niye bitmedi" diyorsun. TEknoloji gelişiyor. Saldıranlar savunanların her daim önünde. Herhalde artacak. Adamlar sürekli trojan horse mu yollayacak?
Sadece aptallar aynı şeyi deneyerek farklı sonuçlar beklerler. İnşallah yaptığın işte de buradaki yorumların gibi değilsindir.