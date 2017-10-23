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Yerli siber güvenlik platformu: ATAR

Yerli savunma platformu ATAR, otomatik işleme yetenekleri sayesinde alarmların büyük bölümünü otomatik olarak işliyor ve operasyon merkezi uzmanlarının iş yükünü hafifletiyor.
1 yıl
2,8b
1
7
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli siber güvenlik platformu: ATAR
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Yerli siber güvenlik şirketlerinden ATAR Labs tarafından geliştirilen savunma platformu ATAR, öğretilen saldırı reflekslerini otomatik olarak işletiyor. Böylece ATAR, bir güvenlik operasyon merkezinde sık tekrarlanan işlemleri bir insan uzmana gerek kalmaksızın işletebiliyor.

Otomatik işleme yeteneklerisayesinde toplam alarm yükünün yaklaşık yüzde 35’lik bölümünü otomatik olarak işliyor. ATAR, vakaları incelemek için operasyon merkezi uzmanlarının işini kolaylaştırıyor. Uygulama içerindeki önceden programlanmış komutlar, personelin güvenlik komutlarını bilmese dahi müdahale edebilmesine imkan tanıyor. Örneğin “A bilgisayarının internet çıkışını engelle” düğmesine basınca A bilgisayarının interneti engelleniyor. Operatörün bu işlemin arka tarafta hangi teknolojide nasıl bir komut dizisi ile gerçekleştirildiğini bilmesine gerek kalmıyor.

Uzman ve Kıdemli Uzman Personel Sayısından Tasarruf Sağlıyor

ATAR, siber saldırıların hızına ve hacmine yetişemeyen kurumlara destek olmayı hedefliyor. ATAR; normalde her bir vardiyada 10 uzman ve 5 kıdemli uzman ile çalışan bir güvenlik operasyon merkezinin, 8 uzman ve 2 kıdemli uzman ile işler duruma getirilebiliyor.

ATAR, Innovera tarafından geliştirildi. Daha sonra Diffusion Capital Partners’tan 2,5 milyon Euro değerinde çekirdek yatırım aldı ve ATAR Labs adı ile şirketleşti.


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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
Senin cidden SEO cu olduğuna inanamıyorum.
Yahu siber güvenlik ile antivirüs ü nasıl bağlayabildin hayret ediyorum. Teknoloji işi ile uğraşıp bu kadar boş yorumları nasıl yapabiliyorsun?
Adamların anlattığı şey öğrenmeye açık bir uygulama. Gelen saldırıları türlerine ve sayısına göre analiz edip, alışkanlık hali varsa ona göre kendi tepki geliştiriyor. Hareket çeşitlendikçe öğrenmesi artıyor ve savunmayı bir insana ihtiyaç duymadan yapabiliyor diyor.
Sen ise " antivirüs varken hala virüsler niye bitmedi" diyorsun. TEknoloji gelişiyor. Saldıranlar savunanların her daim önünde. Herhalde artacak. Adamlar sürekli trojan horse mu yollayacak?
Sadece aptallar aynı şeyi deneyerek farklı sonuçlar beklerler. İnşallah yaptığın işte de buradaki yorumların gibi değilsindir.
Senin cidden SEO cu olduğuna inanamıyorum.Yahu siber güvenlik ile antivirüs ü nasıl bağlayabildin hayret ediyorum. Teknoloji işi ile uğraşıp bu kadar boş ...
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Atar a atar gider e gider yapılmaz
1 Yanıt Yanıtla +5
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Vega 1 yıl
Haberde kullanılan görsele bakın.Bilmeyen biri de sanki Atar Labs'in gerçek ofisi sanır.
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burakk, 1 yıl
Ya editör anlatamadı,
ya da bu 2,5 milyon euro bayağı havaya yapıldı.
ML filan mı çalışıyor arkada?
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lansker 1 yıl
amaç?
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SEO-Uzmanı 1 yıl
teoride mantıklı olsa da !
pratikte ne kadar pratik belli değil !
anti-virüs yazılımları olduğu halde
virüs sayısı nedense hiç azalmıyor
çünkü sistemlerin her yeri açık kapı !
1 Yanıt Yanıtla
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Piêr Dé Sans 1 yıl SEO-Uzmanı
Senin cidden SEO cu olduğuna inanamıyorum.
Yahu siber güvenlik ile antivirüs ü nasıl bağlayabildin hayret ediyorum. Teknoloji işi ile uğraşıp bu kadar boş yorumları nasıl yapabiliyorsun?
Adamların anlattığı şey öğrenmeye açık bir uygulama. Gelen saldırıları türlerine ve sayısına göre analiz edip, alışkanlık hali varsa ona göre kendi tepki geliştiriyor. Hareket çeşitlendikçe öğrenmesi artıyor ve savunmayı bir insana ihtiyaç duymadan yapabiliyor diyor.
Sen ise " antivirüs varken hala virüsler niye bitmedi" diyorsun. TEknoloji gelişiyor. Saldıranlar savunanların her daim önünde. Herhalde artacak. Adamlar sürekli trojan horse mu yollayacak?
Sadece aptallar aynı şeyi deneyerek farklı sonuçlar beklerler. İnşallah yaptığın işte de buradaki yorumların gibi değilsindir.
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Atar a atar gider e gider yapılmaz
1 Yanıt Yanıtla +5
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muroooo19 1 yıl smsngneveriphone4ever
smsngneveriphone4ever

Atar a atar gider e gider yapılmaz

bende atara atar fazla atar ... batar yazmaya geldim


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