Yerli siber güvenlik platformu: ATAR

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Yerli siber güvenlik şirketlerinden ATAR Labs tarafından geliştirilen savunma platformu ATAR, öğretilen saldırı reflekslerini otomatik olarak işletiyor. Böylece ATAR, bir güvenlik operasyon merkezinde sık tekrarlanan işlemleri bir insan uzmana gerek kalmaksızın işletebiliyor.

Otomatik işleme yeteneklerisayesinde toplam alarm yükünün yaklaşık yüzde 35’lik bölümünü otomatik olarak işliyor. ATAR, vakaları incelemek için operasyon merkezi uzmanlarının işini kolaylaştırıyor. Uygulama içerindeki önceden programlanmış komutlar, personelin güvenlik komutlarını bilmese dahi müdahale edebilmesine imkan tanıyor. Örneğin “A bilgisayarının internet çıkışını engelle” düğmesine basınca A bilgisayarının interneti engelleniyor. Operatörün bu işlemin arka tarafta hangi teknolojide nasıl bir komut dizisi ile gerçekleştirildiğini bilmesine gerek kalmıyor.

Uzman ve Kıdemli Uzman Personel Sayısından Tasarruf Sağlıyor

ATAR, siber saldırıların hızına ve hacmine yetişemeyen kurumlara destek olmayı hedefliyor. ATAR; normalde her bir vardiyada 10 uzman ve 5 kıdemli uzman ile çalışan bir güvenlik operasyon merkezinin, 8 uzman ve 2 kıdemli uzman ile işler duruma getirilebiliyor.

ATAR, Innovera tarafından geliştirildi. Daha sonra Diffusion Capital Partners’tan 2,5 milyon Euro değerinde çekirdek yatırım aldı ve ATAR Labs adı ile şirketleşti.

