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    Çin, yeni casus aracıyla telefonlardaki her şeyi kopyalayabiliyor

    Çin’de polis, Massistant adlı yeni bir casus yazılımla ele geçirdiği telefonlardan mesaj, fotoğraf, ses kaydı ve konum bilgisi gibi tüm verileri kolayca çekebiliyor.

    Çin, yeni casus aracıyla telefonlardaki her şeyi kopyalayabiliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli yetkililerin, ele geçirdikleri telefonlardan kapsamlı veri çekimi yapmak için Massistant adlı yeni bir casus yazılım kullandığı ortaya çıktı. Mobil siber güvenlik şirketi Lookout tarafından hazırlanan ve TechCrunch’a özel olarak paylaşılan rapora göre, bu araç Xiamen Meiya Pico isimli Çinli teknoloji firması tarafından geliştirildi.

    Massistant, Android işletim sistemli telefonlarda fiziksel erişim sağlandıktan sonra çalışıyor ve kullanıcıların kısa mesajlarını, Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarındaki içerikleri, fotoğrafları, konum geçmişlerini, ses kayıtlarını ve kişi listelerini ele geçirebiliyor. Yazılım, adli bilişim amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da kapsamlı gözetim faaliyetlerinin bir parçası haline gelmiş durumda.

    Fiziksel erişim yeterli

    Lookout araştırmacısı Kristina Balaam, Çin’e seyahat eden herkesin bu tür yazılımların varlığından haberdar olması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulunuyor: “Bu büyük bir endişe kaynağı. Bu bölgeye seyahat eden herkes, ülkeye getirdikleri cihazların el konulabileceğini ve cihazlarda bulunan her şeyin toplanabileceğini bilmeli.” Massistant, telefon kilidi açıkken kurularak çalıştırılıyor ve bir masaüstü bilgisayara bağlı özel bir donanımla birlikte kullanılıyor.

    Çin, yeni casus aracıyla telefonlardaki her şeyi kopyalayabiliyor Tam Boyutta Gör
    Xiamen Meiya Pico’nun sitesindeki görsellerde iPhone'ların da bu sisteme bağlandığı görülüyor, bu da şirketin muhtemelen iOS uyumlu bir sürüm geliştirdiğini düşündürüyor. Ancak şu an için Apple cihazlara dair net bir tespit yapılabilmiş değil.

    İzin ya da gerekçe gerekmiyor

    Çin'de 2024'ten bu yana, devlet güvenlik birimlerinin herhangi bir mahkeme kararı veya suç şüphesi olmaksızın telefonları arama yetkisi bulunuyor. Dolayısıyla eğer bir kontrol noktasındaysanız ve cihazınız istenirse vermek zorundasınız.

    Öte yandan Massistant yazılımı çalıştırıldığında cihazda görünür izler bırakıyor. Bu nedenle kullanıcılar isterlerse Android Debug Bridge gibi gelişmiş araçlarla yazılımı tespit edip silebiliyor. Ancak kötü haber şu: Yazılım yüklendiğinde veriler çoktan toplanmış oluyor. Ek olarak Çin’de bu tür zararlı yazılımların bir ekosistem halini aldığı ve en az 15 farklı kötü amaçlı yazılım ailesinin aktif olarak takip edildiği söyleniyor.

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