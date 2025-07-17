Mobil fal uygulaması Faladdin ve Binnaz'a erişim engeli getirildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, fal uygulaması Faladdin’in web sitesi, Instagram ve TikTok hesapları, YouTube kanalı ve Facebook sayfası İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7105 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Ayrıca Binnaz’ın web sitesi, Instagram hesabı ve Facebook sayfası da İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7105 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla tutuklandı. Taşdelen’in mal varlıklarına el konuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: