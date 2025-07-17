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    Mobil fal uygulaması Faladdin ve Binnaz'a erişim engeli getirildi!

    Hakkında soruşturma başlatılan mobil fal uygulamaları "Faladdin" ve "Binnaz" erişime engellendi. İki uygulamanın internet siteleri ve sosyal medya hesapları Türkiye'den erişime kapatıldı.

    Mobil fal uygulaması Faladdin ve Binnaz'a erişim engeli getirildi Tam Boyutta Gör
    Popüler mobil fal uygulamaları Faladdin ve Binnaz’a geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise Faladdin ve Binnaz’ın web sitesi ve sosyal medya hesapları erişime engellendi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, fal uygulaması Faladdin’in web sitesi, Instagram ve TikTok hesapları, YouTube kanalı ve Facebook sayfası İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7105 sayılı kararıyla erişime engellendi.

    Ayrıca Binnaz’ın web sitesi, Instagram hesabı ve Facebook sayfası da İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7105 sayılı kararıyla erişime engellendi.

    Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla tutuklandı. Taşdelen’in mal varlıklarına el konuldu.

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