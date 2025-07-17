IDEF 2025 savunma sanayi fuarı haftaya başlıyor: Neler tanıtılacak?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en büyük savunma sanayii fuarlarından IDEF 2025 için geri sayım başladı. IDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Daha önce 4 gün olarak düzenlenen fuar bu sene 6 gün sürecek. 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde vatandaşlar ziyaret edebilecek.

Fuara yerli ve yabancı savunma şirketleri katılıyor. Pek çok firmanın yeni ürünleri sergilenecek. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de IDEF 2025 fuarına katılarak öne çıkan ürünleri sizlere aktaracağız.

IDEF 2025’te neler tanıtılacak?

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN-1’in yeni versiyonu ALPİN-2, IDEF 2025’te gösterileck. ALPİN-2 yyeni motoruyla daha güçlü, dengeli ve uzun süreli görevlerde çok daha verimli şekilde görev yapacak.

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Anadolu Grubu markası Anadolu Savunma, IDEF 2025’te yeni modelleri SEYİT 6x6 ve Kia LTV’yi (hafif taktik araç) ziyaretçilere sunacak. SEYİT 6x6 taktik tekerlekli aracı; modüler, güvenilir ve teknolojik bir görev çözümü olarak geliştirildi. Tamamen yerli ve millî imkânlarla tasarlanıp geliştirilen ve %60 dik eğim tırmanma, %30 yan eğimde dengeli sürüş, 1 metre derin sudan hazırlıksız geçiş, yüksek taşıma kapasitesi ve üstün arazi yetenekleri ile SEYİT 6x6 modern muharebe sahasının ihtiyaç duyduğu kritik fonksiyonları ve üstün performans özelliklerini tek bir platformda bir araya getiriyor. Kia iş birliği ile Anadolu Savunma tarafından geliştirilen Kia LTV; silah taşıma, keşif ve lojistik destek gibi görevlerde yüksek performans gösteriyor. Zorlu arazilerde ve hava koşullarında görevini aksatmadan sürdürebilen LTV modeli, %60 dik eğim tırmanabiliyor ve %40 yan eğimde dengede kalabiliyor.

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Teknoloji, kara, hava ve deniz platformları için geliştirilen yeni nesil durumsal farkındalık sistemi Armor Integrity'yi ilk kez görücüye çıkarıyor. Zırhlı kara, hava ve deniz araçları için akıllı bir güvenlik katmanı olarak görev yapan, olası bir saldırının saniyeler içinde adeta "röntgenini çeken" Armor Integrity tanıtılacak. Sistem, bir saldırı anında isabet olup olmadığını; tehdidin yönünü, sayısını, tehdidin araç içerisine penetrasyonunu ve zırh üzerindeki etkisi gibi kritik bilgileri de anlık olarak analiz ediyor.

ilk kez görücüye çıkarıyor. Zırhlı kara, hava ve deniz araçları için akıllı bir güvenlik katmanı olarak görev yapan, olası bir saldırının saniyeler içinde adeta "röntgenini çeken" Armor Integrity tanıtılacak. Sistem, bir saldırı anında isabet olup olmadığını; tehdidin yönünü, sayısını, tehdidin araç içerisine penetrasyonunu ve zırh üzerindeki etkisi gibi kritik bilgileri de anlık olarak analiz ediyor. Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından geliştirilen KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç, ilk kez sergilenecek. KISRAK, güvenlik güçlerinin personel ve yük taşıma, keşif, lojistik destek, komuta merkezi ve akaryakıt tankeri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi.

Hedef atışı geçen ARPAN-155 obüsünden üstün başarı 5 sa. önce eklendi

Solid Aero, fuarda iki yeni çalışmasını duyuracak. Elle Fırlatılan Taarruzi İHA KARAGUN ve Deniz Konuşlandırmalı Mini Taktik İHA TOYDU tanıtılacak.

ve Deniz Konuşlandırmalı Mini Taktik İHA tanıtılacak. FOTONİKS’in geliştirdiği Dijital Füzyon Görüş Sistemi DFG-I ilk kez görücüye çıkacak. Dijital Füzyon Görüş Sistemi, farklı sensörlerden veya görüntüleme cihazlarından gelen verilerin dijital ortamda birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Böylece, özellikle düşük ışık koşullarında, gece görüşünde, kötü hava şartlarında veya karmaşık ortamlarda daha iyi bir algılama ve görüş sağlamak mümkün oluyor.

ilk kez görücüye çıkacak. Dijital Füzyon Görüş Sistemi, farklı sensörlerden veya görüntüleme cihazlarından gelen verilerin dijital ortamda birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Böylece, özellikle düşük ışık koşullarında, gece görüşünde, kötü hava şartlarında veya karmaşık ortamlarda daha iyi bir algılama ve görüş sağlamak mümkün oluyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli hava balonu GÖKÇERİ, IDEF’te gösterilecek yeni ürünler arasında yer alacak. GÖKÇERİ; yerli alt sistemlerinin yüksek performansıyla 10 güne kadar havada kalabilecek.

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NETA Elektronik tarafından tanıtılacak yerli ve milli veri terminal antenleri; İHA ve SİHA'lara yeni bir yetenek kazandıracak. Hem hava hem de yer platformlarında kritik bir ihtiyaca yanıt verecek, uçak gemisine güvenli iniş ve kalkışı mümkün kılacak.

tarafından tanıtılacak yerli ve milli veri terminal antenleri; İHA ve SİHA'lara yeni bir yetenek kazandıracak. Hem hava hem de yer platformlarında kritik bir ihtiyaca yanıt verecek, uçak gemisine güvenli iniş ve kalkışı mümkün kılacak. "Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" (İHA) olarak ilk kez geçen yıl tanıtılan TALAY , bu kez üretime hazır yeni modeliyle IDEF 2025’te sergilenecek.

, bu kez üretime hazır yeni modeliyle IDEF 2025’te sergilenecek. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, METEKSAN, Baykar, STM, CTech, FNSS, Karel, MİA Teknoloji, Piaggio, Leonardo, EDGE ve daha pek çok savunma sanayi şirketi yeni ürünlerini sergileyecek.

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