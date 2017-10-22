Birleşik Arap Emirlikleri ''yapay zekadan sorumlu bakan'' atadı

Yapay Zeka Konusunda Hazırlıklı Olmak İstiyor
Genç bakanın görevleri arasında ülkedeki yapay zeka teknolojisinin kullanım alanları, teknolojinin geliştirilmesi ve teknoloji karşısında insanların güvenliğinin sağlanması gibi konular yer alıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka konusunda en hazırlıklı ülkelerden biri olmasını istediğini kaydeden Başbakan Şeyh Muhammed geçtiğimiz günlerde ülkenin 2070 hedeflerinin önemli bir bölümünü oluşturan yapay zeka stratejisini açıklamıştı. Bu duyurudan sadece birkaç gün sonra yapay zekayı hedef alan yeni bir bakanlık oluşturulması 2070 hedeflerine yönelik ilk adım olarak yorumlanıyor.
2030 yılına kadar robot polislerin göreve başlaması beklenen Birleşik Arap Emirlikleri, 13 yıllık süre içinde ulaşım ağının yüzde 25'ini otonom hale getirmeyi de hedefliyor. 100 yıl içinde Mars'ta koloni kurma hedefine de sahip olan hükümet, ilk hyperloop hattı için de Hyperloop One şirketiyle görüşmelerini sürdürüyor.
https://futurism.com/dubai-just-appointed-a-state-minister-for-artificial-intelligence/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakanlar filanda robot olsun ne yolsuzluk,ne israf kalır,ülke kalkınır valla.
Güzeldi.
Turizm bunlardan en önemlisi, o yüzden Dubai'ye ultra lüks oteller ve turistik tema parklar yaptırdılar. Yaptırdılar diyorum,
çünkü parayı bastırdılar İngiliz ve Japon mühendislik firmalarına tasarlatıp yaptırdılar, işçiliği ise fakir müslüman ülkelerden
çalışmak için gelen işçiler üstlendi.
Yapay zeka alanına yönelmeleri elbet mantıklı bir hareket fakat bilime ve zekaya önem vermeyen bir kültürü yaşayan
bir toplumdan zorlama ile ne kadar bilim adamı ve mühendis çıkabilir, orası ayrı bir konu. Kendileri geliştirecekse
bu iş kültürü ve eğitimi komple değiştirmeye kadar gider çünkü. Ama parayı verip yine İngilizleri zengin edeceklerse orası ayrı bir konu.
Ben şahsen Arap dünyasının bilime, eğitime ve teknolojiye önem vermesini isterim. Ortadoğu sorununda hangi taşı kaldırsanız altından eğitimsizlik çıkıyor.
O paralarla neler yapılır halbuki.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2675 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
yapay zeka, birleşik arap emirlikleri ve