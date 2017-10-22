Birleşik Arap Emirlikleri ''yapay zekadan sorumlu bakan'' atadı

Uçan taksi testleri, robot polis çalışmaları ve yeni nesil alternatif enerji hamleleri ile son dönemde dikkatleri üzerine toplayan Birleşik Arap Emirlikleri, yapay zeka teknolojisi ile yakından ilgilenmek için yeni bir hükümet organı kuruyor. Avrupa ve ABD'de yapay zekaya yönelik birtakım düzenlemeler ve yetkili kurumlarda bu yönde gerçekleştirilen tartışmalar görmüştük ancak BAE bunu bir adım daha ileri taşıyarak ''Yapay Zeka Bakanlığı'' oluşturdu. Daha önce gelecekten sorumlu direktör olarak görev alan 27 yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olama da ülkenin ilk yapay zekadan sorumlu bakanı olarak görev yapmaya başladı.





Yapay Zeka Konusunda Hazırlıklı Olmak İstiyor

Genç bakanın görevleri arasında ülkedeki yapay zeka teknolojisinin kullanım alanları, teknolojinin geliştirilmesi ve teknoloji karşısında insanların güvenliğinin sağlanması gibi konular yer alıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka konusunda en hazırlıklı ülkelerden biri olmasını istediğini kaydeden Başbakan Şeyh Muhammed geçtiğimiz günlerde ülkenin 2070 hedeflerinin önemli bir bölümünü oluşturan yapay zeka stratejisini açıklamıştı. Bu duyurudan sadece birkaç gün sonra yapay zekayı hedef alan yeni bir bakanlık oluşturulması 2070 hedeflerine yönelik ilk adım olarak yorumlanıyor.





2030 yılına kadar robot polislerin göreve başlaması beklenen Birleşik Arap Emirlikleri, 13 yıllık süre içinde ulaşım ağının yüzde 25'ini otonom hale getirmeyi de hedefliyor. 100 yıl içinde Mars'ta koloni kurma hedefine de sahip olan hükümet, ilk hyperloop hattı için de Hyperloop One şirketiyle görüşmelerini sürdürüyor.

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