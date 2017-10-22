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Birleşik Arap Emirlikleri ''yapay zekadan sorumlu bakan'' atadı

Son dönemlerde robot ve otonom araç teknolojileriyle ilgi çeken Birleşik Arap Emirlikleri, 27 yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olama'yı Yapay Zeka Bakanı olarak atadı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Birleşik Arap Emirlikleri ''yapay zekadan sorumlu bakan'' atadı
 

Uçan taksi testleri, robot polis çalışmaları ve yeni nesil alternatif enerji hamleleri ile son dönemde dikkatleri üzerine toplayan Birleşik Arap Emirlikleri, yapay zeka teknolojisi ile yakından ilgilenmek için yeni bir hükümet organı kuruyor. Avrupa ve ABD'de yapay zekaya yönelik birtakım düzenlemeler ve yetkili kurumlarda bu yönde gerçekleştirilen tartışmalar görmüştük ancak BAE bunu bir adım daha ileri taşıyarak ''Yapay Zeka Bakanlığı'' oluşturdu. Daha önce gelecekten sorumlu direktör olarak görev alan 27 yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olama da ülkenin ilk yapay zekadan sorumlu bakanı olarak görev yapmaya başladı.


Yapay Zeka Konusunda Hazırlıklı Olmak İstiyor 

Genç bakanın görevleri arasında ülkedeki yapay zeka teknolojisinin kullanım alanları, teknolojinin geliştirilmesi ve teknoloji karşısında insanların güvenliğinin sağlanması gibi konular yer alıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka konusunda en hazırlıklı ülkelerden biri olmasını istediğini kaydeden Başbakan Şeyh Muhammed geçtiğimiz günlerde ülkenin 2070 hedeflerinin önemli bir bölümünü oluşturan yapay zeka stratejisini açıklamıştı. Bu duyurudan sadece birkaç gün sonra yapay zekayı hedef alan yeni bir bakanlık oluşturulması 2070 hedeflerine yönelik ilk adım olarak yorumlanıyor.


2030 yılına kadar robot polislerin göreve başlaması beklenen Birleşik Arap Emirlikleri, 13 yıllık süre içinde ulaşım ağının yüzde 25'ini otonom hale getirmeyi de hedefliyor. 100 yıl içinde Mars'ta koloni kurma hedefine de sahip olan hükümet, ilk hyperloop hattı için de Hyperloop One şirketiyle görüşmelerini sürdürüyor. 


https://futurism.com/dubai-just-appointed-a-state-minister-for-artificial-intelligence/ Yorum Yaz
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m-99 1 yıl en beğenilen
Önce kendilerine zeka atasınlar
1 Yanıt Yanıtla +33
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infom@n 1 yıl
Bakanlık atamakla olmuyor, mesela bizde de Adalet Bakanlığı var :D
4 Yanıt Yanıtla +29
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tahir40 1 yıl
Doğalı olmayınca yapayından medet umuyor bunlar. Ne yapacaksın yapay zekayı? 4. hanım biraz asi, araba kullanmak istiyor, nasıl terbiye ederim diye mi soracaksın...
Doğalı olmayınca yapayından medet umuyor bunlar. Ne yapacaksın yapay zekayı? 4. hanım biraz asi, araba kullanmak istiyor, nasıl terbiye ederim diye mi soracaksı...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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mladenbmv 1 yıl
ben olsam arapların yerinde bastırırım parayı teknoloji ülkesi yaparım arabistanı parayı boşa harcıycaklarına.para çuval çuval ama boşa gidiyor biraz kafalarını kullansalar abd deb bile daha ileri bir teknolojiye sahip oluarlar çünkü para var ver parayı bilimadamlarına ver imkanı geliştir isteidğini ama onlar ne yapıyorlar parayı boşa harcıyorlar..
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mladenbmv 1 yıl
kesin kadın robot yapmazlar.ayrıca yapıcakları robotu şeriat kanunkarına göre yaparlar.açık kadın görünce tutuklar v.s
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bizimkiler anca yapay zekayı toplanamayan vergileri hesaplamakta kullanırlar !
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kadirirdem 1 yıl
Önemli olan bakan atamak değil,neler üretebilmek veya yapabilmek!
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redoracle 1 yıl
Keşke yapay zeka tarafından yönetilsek, şimdikinden çok daha adaletli olurdu heralde.

Bakanlar filanda robot olsun ne yolsuzluk,ne israf kalır,ülke kalkınır valla.
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MALTHAEL 1 yıl
Bunlar dünya kadınlar günü kutluyor binada kadın olmuyor
Buda bir gelişme belki bu sayede kendi beyinlerinin farkına varıp daha modern insan olabilirler . Zira şuan mağara adamlarıyla yarışıyorlar ... Mağara adamları arapları çok kıskanıyorlarmış , nasıl bu kadar ileri görüşlü ve çağdaş bir topluluk bunlar diye kendilerini mağara duvarlarına vuruyorlarmış .
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Eeltorm 1 yıl
Bilimsel çalışmaları yok bir işe yaradıkları yok. Yapay zekayı da parayı basıp diğer ülkelerden getirdikleri mühendislere yüksek paralar ödeyerek gelişdirtirler. Elin arabına bak sen. Önce çağdaş toplum olmayı öğrensinler de sonra yapay zekaya el atarlar.
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orientem 1 yıl
Para parayı çeker diye bir laf vardır. O yüzden yok petrol biyince araplar yiyecek ekmek bulamıyacak tarzı söylemlerin pek bir karşılığı yok. Avrupa da sömürgelerle zenginleşmişti sonra onsuz da düzenlerini kurdular. Biz kendi derdimizi düşünelim daha iyi.
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infom@n 1 yıl
Bakanlık atamakla olmuyor, mesela bizde de Adalet Bakanlığı var :D
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12 Angry Men 1 yıl infom@n
infom@n

Bakanlık atamakla olmuyor, mesela bizde de Adalet Bakanlığı var :D

Güzeldi.


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kadirirdem 1 yıl infom@n
Buda güzeldi. :D
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artenis 1 yıl infom@n
infom@n

Bakanlık atamakla olmuyor, mesela bizde de Adalet Bakanlığı var :D

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Umutcan 1 yıl
Discovery'de izlemiştim, adamlar petrolün tükeneceğinin farkında ve ona göre yeni gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyor.
Turizm bunlardan en önemlisi, o yüzden Dubai'ye ultra lüks oteller ve turistik tema parklar yaptırdılar. Yaptırdılar diyorum,
çünkü parayı bastırdılar İngiliz ve Japon mühendislik firmalarına tasarlatıp yaptırdılar, işçiliği ise fakir müslüman ülkelerden
çalışmak için gelen işçiler üstlendi.
Yapay zeka alanına yönelmeleri elbet mantıklı bir hareket fakat bilime ve zekaya önem vermeyen bir kültürü yaşayan
bir toplumdan zorlama ile ne kadar bilim adamı ve mühendis çıkabilir, orası ayrı bir konu. Kendileri geliştirecekse
bu iş kültürü ve eğitimi komple değiştirmeye kadar gider çünkü. Ama parayı verip yine İngilizleri zengin edeceklerse orası ayrı bir konu.
Ben şahsen Arap dünyasının bilime, eğitime ve teknolojiye önem vermesini isterim. Ortadoğu sorununda hangi taşı kaldırsanız altından eğitimsizlik çıkıyor.
O paralarla neler yapılır halbuki.
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