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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı kafe ve restoranlardaki fiyat etiketleri ve fiyat listeleri hakkında yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılacak düzenlemenin taslağı kamuoyu ile paylaşıldı.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması zorunlu olmuştu. Yeni yönetmeliğe göre masa üstlerinde fiziki menü yerine karekodlu menüye yer verilebilecek.

Kafe ve restoranların fiyatları karşılaştırılabilecek

Ticaret Bakanlığı, belirli kafe ve restoranlardaki fiyatların internetten karşılaştırılmasına imkan tanıyacak. Kriterleri Bakanlık tarafından belirlenen iş yerlerini fiyat listelerini Bakanlığın sistemine aktaracak. Vatandaşların internet üzerinden hangi kafede fiyatın ne kadar olduğunu görebilecek.

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Yönetmelikteki diğer maddelere baktığımızda ise kiloyla satılan ürünlerde tartımı esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer veriliyor. Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmelerde fiyat etiketi ile birlikte, “fiyat gör” gibi elektronik cihazların kullanılması imkânı getiriliyor.

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Kafe ve restoranların fiyat listeleri internette yayınlanacak

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