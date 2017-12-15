Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog

Huawei'in daveti ile Kars'a gittik ve Mate 10 Pro'nun kamerasını test ettik. 3 günlük süreci bu vLog'da anlatıyor kamera örneklerini sizlerle paylaşıyoruz. Sonuçlar bizi oldukça etkiledi.

Huawei'in daveti ile gittiğimiz Kars'da Huawei Mate 10 Pro'nun kamera yeteneklerini deneme fırsatı yakaladık. Biri RGB 12MP F1.6 diğer Monochrome 20MP F1.6 olmak üzere arkada 2, önde ise 8MP F2.0 kameraya sahip olan telefon hem ön hem de arka kamerası ile alan derinliği verilmiş fotoğraflar kayıt altına alabiliyor.

Keskinlik ve dinamik aralık değerleri ile bizi fazlaca etkileyen telefon ile çektiğimiz fotoğraflara galeriden ulaşabilirsiniz.

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Huawei Mate 10 Pro ile çekilen fotoğraflar