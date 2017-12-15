Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog

1 yıl
22,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei'in daveti ile Kars'a gittik ve Mate 10 Pro'nun kamerasını test ettik. 3 günlük süreci bu vLog'da anlatıyor kamera örneklerini sizlerle paylaşıyoruz. Sonuçlar bizi oldukça etkiledi.
Huawei'in daveti ile gittiğimiz Kars'da Huawei Mate 10 Pro'nun kamera yeteneklerini deneme fırsatı yakaladık. Biri RGB 12MP F1.6 diğer Monochrome 20MP F1.6 olmak üzere arkada 2, önde ise 8MP F2.0 kameraya sahip olan telefon hem ön hem de arka kamerası ile alan derinliği verilmiş fotoğraflar kayıt altına alabiliyor.
Keskinlik ve dinamik aralık değerleri ile bizi fazlaca etkileyen telefon ile çektiğimiz fotoğraflara galeriden ulaşabilirsiniz. 
vLog sosyal medya paylaşımları için 
Huawei Mate 10 Pro ile çekilen fotoğraflar 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 1 yıl en beğenilen ALBAY
ALBAY
İstediğiniz android cihazı alıp gelin n808 ile tokatlayım. 3000-4000 liralık cihazlar 10 yıll evvelki cihazlar kadar iyi çekemiyor hala ve utanmadan aşırı fiyat çekiyorlar.

Merhaba,
Kasa ince olsun, telefon hızlı olsun, ekran büyük olsun, pili iyi gitsin ve kamerası da kötü çekmesin isteniyorsa ince kasada yapılabilecekler belli.
Tüketiciye 3000-4000'e sadece kamera satmıyorlar. Yüksek çözünürlükte ekran, yüksek bağlantı hızı, iyi pil süreleri, hızlı işlemciler, büyük depolama alanları da beraberinde geliyor. N808 bunlardan hangisinde iyi?
Sevgiler,
Mesut Çevik
ALBAYİstediğiniz android cihazı alıp gelin n808 ile tokatlayım. 3000-4000 liralık cihazlar 10 yıll evvelki cihazlar kadar iyi çekemiyor hala ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oscar Heykeli 1 yıl
Tarihi yapılara verilen zararları görünce, hele o zararlar ateşten dolayı duvarlarına is işlemesi, yazı yazılması olunca çıldırıyorum. Ne pislik insanlarımız var bizim böyle. Sinir oldum videoyu izleyince.
Tarihi yapılara verilen zararları görünce, hele o zararlar ateşten dolayı duvarlarına is işlemesi, yazı yazılması olunca çıldırıyorum. Ne pislik insanlarımız v...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 1 yıl
Artık gündüz vakitlerinde kötü çeken bir telefon yok.Biri biraz daha makyajlı biri daha doğal çekiyor sadece.Önemli olan gece çekimleri onda da gördüğüm kadarıyla lider note 8 ayrıca videolarda ki ses kalitesi olsun odaklama hızı olsun titreşimi engelleme olsun note 8 mate 10 pro dan önde.Genel paket olarak note 8 daha iyi bir kamera sunuyor mate 10 pro ya göre.
Artık gündüz vakitlerinde kötü çeken bir telefon yok.Biri biraz daha makyajlı biri daha doğal çekiyor sadece.Önemli olan gece çekimleri onda da gördüğüm kadarı...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 1 yıl
Anlaşılan kimse Lumia 950'nin kamerasını görmemiş. Carl Zeiss ve PureView yazılımıyla Nokia'nın kamera ekibinin çıkardığı şaheser. Ona baksaydınız Mate 10 Pro da neymiş derdiniz. Nokia'nın kamera ekibi tekrar HMD çatısı altında toplanıp bir Android çıkarsa ortada ne Galaxy ne Pixel ne Mate kalır.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amasseia 1 yıl Mr. Jingles
Sana katılıyorum. Şu zamana kadar telefon uzerindeki en kaliteli kamera demeyecegim fotoğraf makinesiydi.
Lakin hakettiği yere gelemedilet hem 950 hem 1020 vardi yanlis hatirlamiyorsan mukemmel yetenekleri vardi fotoğraf konusunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
Mate 10 pro şimdiye kadar piyasaya çıkmış en iyi kameraya sahip akıllı telefon.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eflatoon 1 yıl
ben hem videoyu hem de mate 10 pro yu beğendim. elde sadece tutup auto ayarda çekim böyleyse her sahne için pro ayarla elbette çok daha güzel çekimler yapılır. hem dji osmo mobile ile beraber belgesel tadında gezi çekimi çıkartılır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alimelle 1 yıl eflatoon
bokey yazılımsal bir olay, rahatça hallederler, pixel 2 değil, pixel 2 XL demen lazım, onu kasttetin sanırım, ne yazıkki bizde satılmıyor ve garantisi olmayan cihazı şahsen almam ben, bu şekilde düşünüyorum, bu arada mate 10 pro aldım, her ama her açıdan memnunum, özellikle pilinden ve özellliiikkle şarj olma süresinden acaip ötesi memnunum, 4000 lik pili bukadar hızlı dolduran şuan başka cihaz yok, pixel 2 saatten fazla sürede bu ise 1 saatte hatta %10 larda şarja takarsan 1 saati bile bulmadan şarj ediyor ve rahatça 2 gün gidiyor, hemde çatır çatır kullanarak, daha ne isteyim....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbs02 1 yıl
58 ve 62 deki bokeh efektleri tam bir facia. bacakların arası yer vs hep karışmış. Hadi zemin rengi ile benziyor diyelim 58 deki fotoğrafta orijinal boyutta boyun kısmında bulunan kırmızı renk bile karışmış.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alimelle 1 yıl mbs02
mbs02
58 ve 62 deki bokeh efektleri tam bir facia. bacakların arası yer vs hep karışmış. Hadi zemin rengi ile benziyor diyelim 58 deki fotoğrafta orijinal boyutta boyun kısmında bulunan kırmızı renk bile karışmış.

yani? başka uygulama yükle düzgününü yapsın, bu donanımla çok rahat yapacağı kesin, ayponmu sandın bunu kardeş, android cihaz bu, çare tükenmez.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agah07 1 yıl
Huawei Mate 10, Masaüstü Deneyimi (dex)ile ilgili bir inceleme olursa çok iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tutungitmesin 1 yıl
Güzel çalışma olmuş M10 PRO'yu piyasaya çıktığı günden buyana takip ediyorum. Yanlız merak ettiğim başka konu var M10 PRO ve M10 LİTE'nin aralarında kamera farkı varmı. Karşılaştırma yaparsanız benim ve benim gibi merak eden arkadaşlarımızın aklımızdaki sorular giderilecektir.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emilia_Clarke 1 yıl tutungitmesin
Mate 10 pro ve mate 10 kamerası aynı, mate 10 lite kamerası daha kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mialtı 1 yıl
Çok güzel bir çalışma olmuş Mesut bey bu tür çalışmalarla youtube basit tanıtıcılarına fark atmışsınız. Tebrikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CR7_35 1 yıl
Ben telefonu +3000 sanıyorum halen 2300 e düşmüş XZ Premium bile 2800 de kaldı düşmedi daha.
Pil 3000 mah nası gidiyor acaba 835 işlemcili 2K ekran 4 GB ram bu fiyata süper tek eksiği kulaklık jack girişi yok.
Z5 Premium var bende satıp geçsem mi acaba


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 1 yıl
Öncelikle video çok güzel olmuş, Hem şehir tanıtımı hemde telefon tanıtımı olmuş tebrik ederim, Umarım böyle videolar çekmeye devam edersiniz

İphone kamerasına iyi diyenler var, Kimse kusura bakmasın 4-5 bin TL para verdiğim telefon bana N8 kadar detay vermiyorsa benim için değersiz ve gereksizdir hangi marka olursa olsun, Huawei iyi gidiyor bence en azından aynı şeyleri sunmuyor sürekli yenilik peşinde, P9 kullanıcısıyım kamerası idare eder işimi görüyor genellikle, En azından bazı markalar gibi güzel görünmesi için abartılı keskinlik veya çok parlak renkler sunmuyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 1 yıl
Forumdaki marka fanatikleri nasıl da belli ediyorlar kendilerini. Ödleri patlıyor Huawei gibi bir marka Samsung veya Iphone'u geçecek diye...
Not: Nokia 1320 kullanıcısıyım
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
02:43
Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K
11,2b izlenme · 1 yıl
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,1b izlenme · 7 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,6b izlenme · 2 gün
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
12b izlenme · 7 ay
10:15
Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı
14,8b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,3b izlenme · 8 ay
03:17
Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT ön inceleme
4,8b izlenme · 7 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
274 izlenme · 3 sa. yeni video
25:18
Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog
4,7b izlenme · 7 ay
07:03
Huawei P20 ilk izlenim ve kutu açılışı
12,8b izlenme · 12 ay
02:43
LG G7 ThinQ ilk izlenim | 4899TL Eder mi?
14,6b izlenme · 10 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
03:34
Essential Phone ilk izlenim "iPhone X'dan önce o vardı"
9,9b izlenme · 1 yıl
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim