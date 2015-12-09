Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube, 2015'in en popüler 10 videosunu yayınladı

Video denildiği zaman akla gelen ilk isim olan Google'ın en popüler servisi YouTube, 2015'in en popüler 10 videosunu yayınladı. İlginç içeriklerin yer aldığı videolar haberimizde.
3 yıl
5,6b
1
5
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube, 2015'in en popüler 10 videosunu yayınladı

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, 2015'in en popüler 10 videosunu yayınladı.
İzlenme ile paylaşım oranı, beğeni düzeyi ve arama sonuçları gibi kriteler göz önüne alınarak belirlenen videolar, 2015 yılında YouTube içerisinde en çok dikkat çeken "trend" içerikleri gözler önüne seriyor. Listede Clash of Clans'ın resmi Super Bowl TV reklamından The Slow Mo Guys'ın balon videosuna, ABD başkanı Obama'nın "Mean Tweets" okumasından ilginç şakalara kadar birçok ilginç video yer alıyor. 
İşte YouTube'a göre 2015'in en popüler 10 videosu (Alt bölümden diğer videolara geçebilirsiniz):

http://gizmodo.com/watch-youtubes-most-popular-videos-of-2015-1747041408 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Obama kendisiyle dalga gecebilirken, bizde dalga gecmek 5 yildan basliyor.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 3 yıl
Xd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 3 yıl
Obama kendisiyle dalga gecebilirken, bizde dalga gecmek 5 yildan basliyor.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xCentOS 3 yıl
Geçen yıllardaki kadar ilgi çekici videolar yer almıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
Clash of Clans reklamında liam nelson hiç olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple Watch v2.1 güncellemesi yayınlandı 3 yıl OnePlus 3'ün tasarım çalışmaları sızdırıldı 3 yıl Boeing yeni uçağı 737 Max'ı görücüye çıkardı 3 yıl Android ve iOS için Cortana yayınlandı 3 yıl Facebook'dan 2015 özeti 3 yıl Samsung Gear S2 Classic inceleme videosu "Akıllı saat devri asıl şimdi başlıyor" 3 yıl Spotify, Premium üyeliklere özel içerikler sunmayı planlıyor 3 yıl Yahoo'nun Alibaba hisseleri kalıyor, diğer herşey satılıyor 3 yıl Samsung Galaxy View'in kontrolü telefonunuzda 3 yıl 27 dolarlık Bitcoin yatırımını unutan kişi milyarder oldu 3 yıl AMD: Ürünlerimizin patent ihlali yapması söz konusu değil 3 yıl Android One programının geleceği belirsiz 3 yıl Samsung'dan Duo Pixel atağı 3 yıl Lollipop sürümü yükselişini sürdürüyor 3 yıl Dünyanın en küçük 360 derece video kamerası: Luna 3 yıl Apple, 2015'in en iyi iOS uygulamalarını yayınladı 3 yıl Bitcoin mucidinin gerçek kimliği ortaya çıktı 3 yıl Apple Remote artık yeni Apple TV ile de uyumlu 3 yıl Çöpçatanlık uygulaması Bumble sonunda Android platformunda 3 yıl Twitter'dan tepki çeken test 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN YouTube, 2015'in en popüler 10 videosunu yayınladı Sonraki Dünyanın ilk bölgesel ağrı kesici yaması üretildi 3 yıl HTC Vive VR ertelendi 3 yıl Thermaltake'den rengarenk sıvı soğutucu 3 yıl PlayStation'ın ilk dizisi Powers ikinci sezonuyla geri dönüyor 3 yıl Firefox OS sizlere ömür 3 yıl S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı şarj rehberi videomuzda 3 yıl iOS 9.2 güncellemesi yayınlandı 3 yıl Mozilla'dan Safari'ye özel yeni reklam engelleyici: Focus 3 yıl Instagram'ın Android sürümüne "3D Touch" desteği 3 yıl Sniper Fury'yi inceledik: Göz, gez, arpacık... 3 yıl Xiaomi Mi 5 için 21 Ocak 2016 sesleri 3 yıl Amazon Underground geliştiricilere büyük paralar kazandırıyor 3 yıl 10 bin pound ödüllü oyun 3 yıl PlayStation artık sohbet ortamlarında 3 yıl Apple Haritalar kullanım oranı en yüksek seviyesinde 3 yıl HTC One A9 firmayı ayakta tutuyor 3 yıl Yeni sızıntılar Xiaomi Mi5'in fiziksel butona sahip olacağını gösteriyor 3 yıl Çinli araştırmacılardan "zihin gücüyle" otomobil kontrol süreci 3 yıl Prototip kamera, görünmeyen objeleri takip edilebiliyor 3 yıl Facebook intiharları önlemeyi hedefliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim