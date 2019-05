Dünyanın en büyük video platformu YouTube, 2015'in en popüler 10 videosunu yayınladı.

İzlenme ile paylaşım oranı, beğeni düzeyi ve arama sonuçları gibi kriteler göz önüne alınarak belirlenen videolar, 2015 yılında YouTube içerisinde en çok dikkat çeken "trend" içerikleri gözler önüne seriyor. Listede Clash of Clans'ın resmi Super Bowl TV reklamından The Slow Mo Guys'ın balon videosuna, ABD başkanı Obama'nın "Mean Tweets" okumasından ilginç şakalara kadar birçok ilginç video yer alıyor.

İşte YouTube'a göre 2015'in en popüler 10 videosu (Alt bölümden diğer videolara geçebilirsiniz):

http://gizmodo.com/watch-youtubes-most-popular-videos-of-2015-1747041408