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YouTube Live hizmeti Twitch'e rakip olacak

4 yıl
1,5b
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7
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube Live hizmeti Twitch'e rakip olacak

Geçen yıl son anda Twitch platformunu Amazon'a kaptıran Google, uzun süredir platforma rakip olacak bir hizmet üzerinde çalışıyordu. Gelen bilgiler projenin bitmek üzere olduğunu gösteriyor.
Sektörden gelen bilgilere göre YouTube Live adını alacak olan hizmet video oyunlarının ve espor müsabakalarının canlı olarak yayımlanmasına imkan tanıyacak. Google yeni projesi için canlı aktarım konusunda tecrübeli 50 civarında mühendisi kadrosuna katacağı da belirtiliyor.
Özellikle espor müsabakalarının canlı olarak yayımlanması büyük ilgi çekiyor ve Twitch bu alanda çok hassas bir noktayı yakalayarak lider yayın platformu olmayı başardı. Google'ın rekabet için önemli yatırımlar yapması gerekiyor zira YouTube'un League of Legends şampiyonluk maçlarının ortak yayın hakkını almasına rağmen oyunseverlerin Twitch üzerinden bu karşılaşmaları izlemeye devam ettiği belirtiliyor.
Google rekabette elbette YouTube'un büyüklüğüne ve markasına güveniyor. Oyunseveleri bu noktadan yakalamaya çalışacak. Hizmetin Mayıs ayındaki I/O 2015 geliştirici konferansında veya Haziran ayındaki E3 2015 fuarında tanıtılması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/YouTube-Live-to-stream-live-video-games-and-esports-goal-is-to-take-on-Twitch_id67573 Yorum Yaz
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acbold 4 yıl
Amazon karşısında Google çok büyük bir güç. Fakat Amazon yerli ve zamanında yaptığı atılımlar ile şuana kadar Twitch sisteminin gücünü yerinde tuttu. Asıl sorun aslında Google'un daha iyi bir sistemle gelecek olması değil. E-spor bundan sonra ihaleli yayınlar ile internet üzerinden yayınlanması gibi durumlar ile karşı karşıya geleceğiz. Bölgesel olarak kısıtlamalar gelebilir. Yani söylemek istediğim Google belki de berbat bir sistem yapacak (örn digitürk) fakat daha iyi sistem olan Twitch'den öne geçecek. Çünkü yayın ihalelerine yöneldiği için... (belki de hiçbiri olmayacak)
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Fenomenon 4 yıl
Twitch'e rakip olması zor.
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E_Aydin35 4 yıl
Google Twitch'i kaptırmayı bünyesine haklı olarak yediremedi. Twitch,in Gelişimini gördükçe getirilerini tahmin etmek çokda zor olmasa gerek..
İnsanlarda, özellikle oyuncularda şuan çılgınca bir Twitch sempatisi oluştu. Farklı bir haz yarattı oyuncularda bu sistem. esporun gelişmesi ve bazı oyun platformlarının yükselişi bu tarz hizmetleri gerekli kılıyor. Google, Youtube kanadıyla kuracağı sistem ile belki yükseliş döneminde biraz zorlanabilir.
Ancak arkasında Google ve stratejileri varsa, bir şekilde rekabet ortamı yaratılır.. Artık youtube içinde bol bol yeni hizmetinin reklamlarını görürüz. Sırf bu bile milyonlarca oyuncuyu çekecektir bu platforma.
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yokbeolumbe 4 yıl
Kar edemedikten sonra



Bu arada arka planda müzik oynattırtmamaya yemin etmişler galiba
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c36ab7c4 4 yıl
Yakın bir zaman içerişinde Twitch e rakip olabileceğini sanmıyorum açıkçası.
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Xantiave 4 yıl
TR Server İmkan Verilir ise Tadından Yenmez.. :)
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Holy Templar 4 yıl
youtube yogun canli yayinda sıkıntı yaratiyordu.twich tercih eden sayisi bu nedenle daha yuksek,gerci boyle atilim yaptiklarina gore gerekli onlemleri almislardir diye dusunuyorum.
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