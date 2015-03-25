YouTube Live hizmeti Twitch'e rakip olacak

Geçen yıl son anda Twitch platformunu Amazon'a kaptıran Google, uzun süredir platforma rakip olacak bir hizmet üzerinde çalışıyordu. Gelen bilgiler projenin bitmek üzere olduğunu gösteriyor.

Sektörden gelen bilgilere göre YouTube Live adını alacak olan hizmet video oyunlarının ve espor müsabakalarının canlı olarak yayımlanmasına imkan tanıyacak. Google yeni projesi için canlı aktarım konusunda tecrübeli 50 civarında mühendisi kadrosuna katacağı da belirtiliyor.

Özellikle espor müsabakalarının canlı olarak yayımlanması büyük ilgi çekiyor ve Twitch bu alanda çok hassas bir noktayı yakalayarak lider yayın platformu olmayı başardı. Google'ın rekabet için önemli yatırımlar yapması gerekiyor zira YouTube'un League of Legends şampiyonluk maçlarının ortak yayın hakkını almasına rağmen oyunseverlerin Twitch üzerinden bu karşılaşmaları izlemeye devam ettiği belirtiliyor.

Google rekabette elbette YouTube'un büyüklüğüne ve markasına güveniyor. Oyunseveleri bu noktadan yakalamaya çalışacak. Hizmetin Mayıs ayındaki I/O 2015 geliştirici konferansında veya Haziran ayındaki E3 2015 fuarında tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/YouTube-Live-to-stream-live-video-games-and-esports-goal-is-to-take-on-Twitch_id67573