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YouTube canlı yayınlarına 4K desteği geldi

Son dönemde 4K yayınlar konusunda önemli yenilikler gerçekleştiren YouTube, paylaştığı açıklamayla artık canlı yayınlara da 4K çözünürlük desteğinin geldiğini müjdeledi.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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YouTube canlı yayınlarına 4K desteği geldi
 
4K çözünürlüğün hızla yaygınlaşması ve destekleyen cihaz sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte geleceğe yönelik yatırımlarına hız veren YouTube, resmi blog’u üzerinden paylaştığı son açıklamayla yayıncıların yüzünü güldürmeyi başardı.
Buna göre kısa süre önce 4K HDR desteği sunmaya başlayan platform, canlı yayınlara da 4K çözünürlüğün geldiğini duyurdu. Hem standart hem de 360 derece videoları kapsayan yenilikle yayıncılar artık 60 FPS’de 4K canlı yayın yapabilecekler. 8 milyon piksele sahip 4K içerikler böylelikle bulanıklık yaşanmadan çok daha canlı ve kaliteli görüntü imkanı sunuyorlar.
İlk olarak bu gece Türkiye saati 02:00'da başlayacak "The Game Awards 2016"yı 4K canlı yayınlayacak olan YouTube, rakipleri Periscope ve Facebook'un aksine özellikle profesyonel yayıncıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Elbette 4K canlı yayınlar için yüksek hızda internet bağlantısına ve destekleyen donanıma sahip olmanız gerekiyor.

https://youtube.googleblog.com/2016/11/4k-live-streaming-live-has-never-looked.html Yorum Yaz
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interwap 2 yıl en beğenilen
Türkiyede bir çok kişi bırakın yayın yapmayı yapılan yayını izleyecek internete sahip değil.
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exterminant 2 yıl
Türkiyede pek bir anlam ifade etmiyor malum akk saçmalığı yüzünden
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Mephalay 2 yıl
TTNet Fiber internet ile, yalnizca 84 TL gibi cuzi bir miktar ile 24 mbit gibi yuksek bir hizla internete baglanabiliyorsunuz. TTNet in altyapisinin saglamligi ve kullanici dostu teknolojilerden bahsetmeme gerek var mi bilmiyorum. ----> bireysel.turktelekom.com.tr/...
Kotamiz ne kadar peki bu mukemmel hizmet kapsaminda ? Tam 75 GB!!!
Peki saniyede 24 mbit baglantimizla 60 fps alarak izledigimiz bir video max ne kadar cozunurlukte olabilir ? 2K ( 1440p ) - 60fps. ( support.google.com/... )
4K izleyemiyoruz ayda 84 liraya belki ama, sonucta biz ara eleman ulkesiyiz , 2K yi 60 fps ile izliyoruz. Bu da olumlu.
Peki 24 mbit baglantimiz ile ne kadar sure video izlersek kotamizi dolduracagiz ? 60000 mbit = 75 gb. Saniyede 24 mbit ile kotamiz 60000 / 24 = 2500 saniye sonra dolacak. 2500 saniye yaklasik 42 dakika yapiyor.
Tuh, filmi bitiremedik. Ama 42 dakikalik bir dizinin ilk bölümünü rahat rahat izleyebiliyoruz. Pek guzel. Diger bolumunu gelecek ay izlersiniz, ne olacak yani ? Sonucta fiber internetiniz var. "Sinirsiz".
Hasmetli devletimizin insanlara sagladigi hizmete sukretmelisin. Unutmayin, dolara yatirim yapan yaya kaldi.
Ha bu arada, mesela Romanya'da yasayan bir yurttas olsaydiniz ( Eyyy Romanya, sen kimsin emenike ? Simdi girsek, 40-45 dakikaya kotamiz bitmeden Bükreşteyiz.) ayda 18$ odeyerek ( guncel kur 3.5 TL , 18 x 3.5 = 63 TL ) 1Gbps yani 1024 mbit internete baglanabilecektiniz.
Ama "Neden benim 3. koprum yok" diye kiskancliktan olecektiniz. O baska mevzu.
O yuzden, tesekkurler TTNet, tesekkurler Turkiye.
TTNet Fiber internet ile, yalnizca 84 TL gibi cuzi bir miktar ile 24 mbit gibi yuksek bir hizla internete baglanabiliyorsunuz. TTNet in altyapisinin saglamligi...
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mcrew 2 yıl
bu haber bizi ilgilendirmiyor.
bu tür haberlerin altına bundan sonra bu haberleri paylaşacağım herkes görsün
ilerde mahali seçimlerde oyunuzu ona göre verin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), internet ve telefon hizmetleri sunan şirketlerin fiber altyapı için geçiş hakkı izinlerini metro, metrobüs ve füniküler güzergahları için 31.12.2016 tarihi itibariyle feshettiğini ve 2017 yılı için bu izinlerin yenilenmeyeceğini açıkladı. Çok sayıda şirket tarafından çekilen kablo ve ekipmanların toplanması ve boş olarak teslimini isteyen İBB, ekipmanların toplanmasının mümkün olmaması halinde ise önemli yatırımlarla yapılan altyapı unsurlarının belediyeye devredilmesini talep etti.

Alternatif işletmeciler tarafından Fiber İnternet altyapı yatırımlarının hızlı ve yaygın olarak yapılabilmesi için gerekli olan ve Türk Telekom tarafından 48,77 TL olarak belirlenen kira (tesis paylaşımı) ücretinin AB ülkelerine göre 30-40 kat daha yüksek olduğu açıklandı. Ayrıca, İstanbul’da Türk Telekom dışındaki şirketlerin mevcut altyapıları kullanmalarına, yeni kazı yapmalarına ve Fiber Optik Altyapı kurmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmediğine dikkat çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı verilere bakıldığında, İstanbul’da kazı izni verilen fiber optik metrajları 2008’den 2014’e kadar büyük ölçüde düşmüş görünüyor. 2008 yılında İstanbul’da 678 kilometre fiber şebeke döşenmişken bu uzunluk 2014 yılında sadece 17 kilometre... Bu sonucun ortaya çıkmasında; verilmeyen kazı izinleri kadar, fiber kablo döşenmesi için İBB’nin talep ettiği yüksek ücretlerin de etkisi bulunuyor.

Fiber İnternet şebekesi için kazı yapma ve kablo döşeme (geçiş hakkı) konusunda belediyelerin uygulamalarına karşı harekete geçen TELKODER’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılı Geçiş Hakkı tarifesinde yer alan tartışmalı maddelerin iptali için açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararda, 2014 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elektronik Haberleşme Geçiş Hakkı Hizmet Tarifesinde yer alan birçok madde geçersiz sayıldı. Diğer belediyelerin uygulamalarına karşı emsal olarak gösterilebilecek olan kararda tarifenin geçiş hakkı ücretini belirleyen miktara ilişkin kısımları keyfi/fahiş artırımlar yapılamayacağı gerekçesiyle iptal edildi.

bu zihniyetle daha çok şehrin göbeğinde 3 mbps hızla download yaparız. Bu arada Türk Telekom saat bazlı adil kullanım kotası uygulamasına da başladı. Eskiden indirme bazlı adil kullanım kotası uygulanıyordu. Belli bir miktar veri indirdikten sonra internetin 3 mbps ye düşüyordu. Bunun yanında ilave olarak özellikle gün içinde belli saatlerde Türk Telekom hızı 2 mbps ye düşürüyor. Hız testi yaparken normal hızınızı görüyorsunuz ama youtube dan bir şey izlediğinizde ya da yurt dışı kaynaklı bir siteden download yaptığınızda 200 kb sabitleniyor hattınız. Hem veri bazlı, hem saat bazlı adil kullanım kotası uyguluyor Türk Telekom.
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asosyal mühendis 2 yıl
100kb/sn hızla 0.4K yayın yaparsın yani 480p :)
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kadirirdem 2 yıl
AKK olduğu sürece hepsi boş...
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alemburda34 2 yıl
Guzel haber o zmn ben 720p de izlemeye devam edeyim
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redoracle 2 yıl
Saolsunlar tt o kadar iyiki 360p yi zor seyrediyoruz sayelerinde,4k hayal.
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GoldPunch 2 yıl
Superonline fiber aboneleri 5 TL karşılığında bir gün boyunca 4K canlı yayın yapabilir. Bir ara deneyeceğim.
superonline.net/...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bu buraya gelse bile izlenmezki.
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Mephalay 2 yıl
TTNet Fiber internet ile, yalnizca 84 TL gibi cuzi bir miktar ile 24 mbit gibi yuksek bir hizla internete baglanabiliyorsunuz. TTNet in altyapisinin saglamligi ve kullanici dostu teknolojilerden bahsetmeme gerek var mi bilmiyorum. ----> bireysel.turktelekom.com.tr/...
Kotamiz ne kadar peki bu mukemmel hizmet kapsaminda ? Tam 75 GB!!!
Peki saniyede 24 mbit baglantimizla 60 fps alarak izledigimiz bir video max ne kadar cozunurlukte olabilir ? 2K ( 1440p ) - 60fps. ( support.google.com/... )
4K izleyemiyoruz ayda 84 liraya belki ama, sonucta biz ara eleman ulkesiyiz , 2K yi 60 fps ile izliyoruz. Bu da olumlu.
Peki 24 mbit baglantimiz ile ne kadar sure video izlersek kotamizi dolduracagiz ? 60000 mbit = 75 gb. Saniyede 24 mbit ile kotamiz 60000 / 24 = 2500 saniye sonra dolacak. 2500 saniye yaklasik 42 dakika yapiyor.
Tuh, filmi bitiremedik. Ama 42 dakikalik bir dizinin ilk bölümünü rahat rahat izleyebiliyoruz. Pek guzel. Diger bolumunu gelecek ay izlersiniz, ne olacak yani ? Sonucta fiber internetiniz var. "Sinirsiz".
Hasmetli devletimizin insanlara sagladigi hizmete sukretmelisin. Unutmayin, dolara yatirim yapan yaya kaldi.
Ha bu arada, mesela Romanya'da yasayan bir yurttas olsaydiniz ( Eyyy Romanya, sen kimsin emenike ? Simdi girsek, 40-45 dakikaya kotamiz bitmeden Bükreşteyiz.) ayda 18$ odeyerek ( guncel kur 3.5 TL , 18 x 3.5 = 63 TL ) 1Gbps yani 1024 mbit internete baglanabilecektiniz.
Ama "Neden benim 3. koprum yok" diye kiskancliktan olecektiniz. O baska mevzu.
O yuzden, tesekkurler TTNet, tesekkurler Turkiye.
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Blackoffire 2 yıl
1080pye bile geçemedikki biz daha
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