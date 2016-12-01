YouTube canlı yayınlarına 4K desteği geldi

Haber Editörü
4K çözünürlüğün hızla yaygınlaşması ve destekleyen cihaz sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte geleceğe yönelik yatırımlarına hız veren YouTube, resmi blog’u üzerinden paylaştığı son açıklamayla yayıncıların yüzünü güldürmeyi başardı.
Buna göre kısa süre önce 4K HDR desteği sunmaya başlayan platform, canlı yayınlara da 4K çözünürlüğün geldiğini duyurdu. Hem standart hem de 360 derece videoları kapsayan yenilikle yayıncılar artık 60 FPS’de 4K canlı yayın yapabilecekler. 8 milyon piksele sahip 4K içerikler böylelikle bulanıklık yaşanmadan çok daha canlı ve kaliteli görüntü imkanı sunuyorlar.
İlk olarak bu gece Türkiye saati 02:00'da başlayacak "The Game Awards 2016"yı 4K canlı yayınlayacak olan YouTube, rakipleri Periscope ve Facebook'un aksine özellikle profesyonel yayıncıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Elbette 4K canlı yayınlar için yüksek hızda internet bağlantısına ve destekleyen donanıma sahip olmanız gerekiyor.
https://youtube.googleblog.com/2016/11/4k-live-streaming-live-has-never-looked.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kotamiz ne kadar peki bu mukemmel hizmet kapsaminda ? Tam 75 GB!!!
Peki saniyede 24 mbit baglantimizla 60 fps alarak izledigimiz bir video max ne kadar cozunurlukte olabilir ? 2K ( 1440p ) - 60fps. ( support.google.com/... )
4K izleyemiyoruz ayda 84 liraya belki ama, sonucta biz ara eleman ulkesiyiz , 2K yi 60 fps ile izliyoruz. Bu da olumlu.
Peki 24 mbit baglantimiz ile ne kadar sure video izlersek kotamizi dolduracagiz ? 60000 mbit = 75 gb. Saniyede 24 mbit ile kotamiz 60000 / 24 = 2500 saniye sonra dolacak. 2500 saniye yaklasik 42 dakika yapiyor.
Tuh, filmi bitiremedik. Ama 42 dakikalik bir dizinin ilk bölümünü rahat rahat izleyebiliyoruz. Pek guzel. Diger bolumunu gelecek ay izlersiniz, ne olacak yani ? Sonucta fiber internetiniz var. "Sinirsiz".
Hasmetli devletimizin insanlara sagladigi hizmete sukretmelisin. Unutmayin, dolara yatirim yapan yaya kaldi.
Ha bu arada, mesela Romanya'da yasayan bir yurttas olsaydiniz ( Eyyy Romanya, sen kimsin emenike ? Simdi girsek, 40-45 dakikaya kotamiz bitmeden Bükreşteyiz.) ayda 18$ odeyerek ( guncel kur 3.5 TL , 18 x 3.5 = 63 TL ) 1Gbps yani 1024 mbit internete baglanabilecektiniz.
Ama "Neden benim 3. koprum yok" diye kiskancliktan olecektiniz. O baska mevzu.
O yuzden, tesekkurler TTNet, tesekkurler Turkiye.