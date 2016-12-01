YouTube canlı yayınlarına 4K desteği geldi

4K çözünürlüğün hızla yaygınlaşması ve destekleyen cihaz sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte geleceğe yönelik yatırımlarına hız veren YouTube, resmi blog’u üzerinden paylaştığı son açıklamayla yayıncıların yüzünü güldürmeyi başardı.

Buna göre kısa süre önce 4K HDR desteği sunmaya başlayan platform, canlı yayınlara da 4K çözünürlüğün geldiğini duyurdu. Hem standart hem de 360 derece videoları kapsayan yenilikle yayıncılar artık 60 FPS’de 4K canlı yayın yapabilecekler. 8 milyon piksele sahip 4K içerikler böylelikle bulanıklık yaşanmadan çok daha canlı ve kaliteli görüntü imkanı sunuyorlar.

İlk olarak bu gece Türkiye saati 02:00'da başlayacak "The Game Awards 2016"yı 4K canlı yayınlayacak olan YouTube, rakipleri Periscope ve Facebook'un aksine özellikle profesyonel yayıncıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Elbette 4K canlı yayınlar için yüksek hızda internet bağlantısına ve destekleyen donanıma sahip olmanız gerekiyor.

https://youtube.googleblog.com/2016/11/4k-live-streaming-live-has-never-looked.html