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Netflix’e çevrim dışı izleme özelliği nihayet geldi

Geride bıraktığımız eylül ayında Türkçe içeriklerle ve Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan Netflix’e uzun süredir beklenen çevrim dışı izleme özelliği de sonunda geldi.
2 yıl
5,5b
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28
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Zengin içeriği ve birbirinden orijinal yapımlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü online içerik platformu Netflix'e çevrim dışı izleme özelliğinin gelebileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Biz de yaklaşık iki ay önce paylaştığımız bu haberde söz konusu iddialardan bahsetmiştik.
Şirket bünyesinden yayınlanan resmi açıklamaya göre beklentileri boşa çıkarmayan platformda artık popüler dizi ve filmlerin internet bağlantısı olmadan da izlenebileceği müjdelendi. İlgili yeniliğin öncelikle The Crown, Narcos, Orange is The New Black ve Stranger Things gibi sınırlı sayıdaki yapımda geçerli olduğu ancak bu desteğin kısa zamanda tüm içeriklere yansıtılacağı ifade ediliyor.
Çevrim dışı izleme imkanında faydalanmak için Netflix mobil uygulamasının en güncel sürümünü kurduktan sonra oynatma butonunun yanına eklenen indirme simgesine tıklamanız yeterli. Böylelikle istediğiniz yerde favori dizinizi takip edebilmeniz mümkün. Tüm abonelik türlerinde hayata geçirilen Netflix çevrim dışı izleme özelliği, internete erişimde sıkıntı yaşayan ya da yavaş bağlantı hızına sahip kullanıcıların oldukça işine yarayacaktır. 
 

https://media.netflix.com/en/company-blog/downloads-make-it-even-easier-to-watch-netflix-on-the-go Yorum Yaz
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hanımneder 2 yıl en beğenilen swat882
swat882
İşte bu muazzam bir haber


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Balliba 1 yıl
İndirilen bölümler abonelik bittiğinde anında mı izlenemez oluyor yoksa spotify gibi 1 hafta opsiyon tanıyorlar mı?
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SaWYeR53 1 yıl
Arkadaşlar macbooka netflix uygulaması indirilmiyor mu ??
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MavericKFive 2 yıl
Çok iyi olmuş ama ipad' e indirip ordan appletv ile yansıtayım dediğimde izin vermiyor. İlla ipad ile izlenecek. Ve de dizi olarak bölüm başı 300-350 MB tutuyor. Kalite çok düşük. Mobil olarak idare eder ama. Kalite farkı çok hissedilmiyor.
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johonwayni 2 yıl MavericKFive
MavericKFive
Çok iyi olmuş ama ipad' e indirip ordan appletv ile yansıtayım dediğimde izin vermiyor. İlla ipad ile izlenecek. Ve de dizi olarak bölüm başı 300-350 MB tutuyor. Kalite çok düşük. Mobil olarak idare eder ama. Kalite farkı çok hissedilmiyor.

AppleTV ile televizyona aktarim yapacağiniza, direkt TV'den izleyebilirsiniz. Televizyonunuzda Netflix uygulamasi olmasa bile TV için de yer alan uygulama marketinden indirebilirsiniz. Ayrica mobildeki görüntü kalitesini aplikasyonun ayarlarindan değiştirebilirsiniz. Varysayilan ayar "Standart" geliyor, bunu değiştirdiğiniz takdirde kalite değişecektir.
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DeanWinchester. 2 yıl
Çok iyi olmuş gerçekten
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exterminant 2 yıl
kullanmıyorum kullanmayı da düşünmüyorum gerekli gereksiz her şeyi faturaya bağlamaya çalışıyorlar
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JakX 2 yıl
Indirecegimiz filmin kalitesini ayarlayabiliyor muyuz?
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07ONUR 1 yıl JakX
JakX
Indirecegimiz filmin kalitesini ayarlayabiliyor muyuz?

O anki hıza göre ve kullandığın cihazın çözünürlüğüne göre kendisi otomatik olarak seçiyor. Ama mesela windows pc'de ben tutup da 720p'nin altında indirdiğini görmedim. 720p veya 1080p indirdiğini gördüm.
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Batuist 2 yıl
isterse netflix bedava olsun. AKK olduğu sürece hiçbir anlamı yok.. ister simültane izle ister download edip izle aynı kotayı kullanmayacak mı? 2 gün sonra hız 3Mbit dicek size para verin ekstra kota verelim diye mesaj yollayacaklar. parayla kota verip eski hızına getirebiliyorsun adamın hızını ama parasını vermeyince altyapı müsait değil kota uygulamalıyız diye milleti aptal yerine koyuyorlar. Bu devlette buna müsaade ediyor ya ne diyim.
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Limonen 2 yıl
Güzel haber ama film izleyecek vaktimiz olmuyor ki
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aycibin 2 yıl
hemen başlar korsancılar netflix'ten indirince bunu çoğaltabilir miyiz diye
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ne dizi , nede film !
yani can sıkıntısında gelecek nasıl olacak diye
çay kahve yapan herkes bir araya gelip bir senaryo yazabilir !
ama en büyük aptallık ;
kendi fikirlerinizin başkaları tarafından nasıl yapıldığını izlemektir !
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