Netflix’e çevrim dışı izleme özelliği nihayet geldi

Netflix'e çevrim dışı izleme özelliğinin gelebileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Biz de yaklaşık iki ay önce Zengin içeriği ve birbirinden orijinal yapımlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü online içerik platformu'eözelliğinin gelebileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Biz de yaklaşık iki ay önce paylaştığımız bu haberde söz konusu iddialardan bahsetmiştik.

Şirket bünyesinden yayınlanan resmi açıklamaya göre beklentileri boşa çıkarmayan platformda artık popüler dizi ve filmlerin internet bağlantısı olmadan da izlenebileceği müjdelendi. İlgili yeniliğin öncelikle The Crown, Narcos, Orange is The New Black ve Stranger Things gibi sınırlı sayıdaki yapımda geçerli olduğu ancak bu desteğin kısa zamanda tüm içeriklere yansıtılacağı ifade ediliyor.

Çevrim dışı izleme imkanında faydalanmak için Netflix mobil uygulamasının en güncel sürümünü kurduktan sonra oynatma butonunun yanına eklenen indirme simgesine tıklamanız yeterli. Böylelikle istediğiniz yerde favori dizinizi takip edebilmeniz mümkün. Tüm abonelik türlerinde hayata geçirilen Netflix çevrim dışı izleme özelliği, internete erişimde sıkıntı yaşayan ya da yavaş bağlantı hızına sahip kullanıcıların oldukça işine yarayacaktır.

https://media.netflix.com/en/company-blog/downloads-make-it-even-easier-to-watch-netflix-on-the-go