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YouTube çevrimiçi müzik hizmetini faaliyete sokuyor

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube çevrimiçi müzik hizmetini faaliyete sokuyor

Uzun süredir iddiaları ortalıkta dolaşan ve bir süre önce de resmi olarak doğrulanan YouTube'nin çevrimiçi müzik hizmeti Music Key adı altında resmi olarak faaliyetine başlıyor. 

Web ve Android platformu için beta olarak yayına başlayan Music Key tahmin edeceğiniz üzere ülkemizde geçerli değil. ABD, İngiltere, İspanya gibi birkaç ülkede deneniyor. Ancak nihai sürüme geçince de ülkemize gelmesi zor gibi görünüyor. Zira Google Play Music ücretli çevrimiçi müzik hizmeti ülkemize sunulmuyor. Bu iki hizmet birbiri ile bağlantılı. Bununla birlikte YouTube'nin resmi olarak ülkemizde faaliyet gösteriyor oluşu müzik hizmetinin geleceği ihtimalini sıcak tutuyor. 

Yeni hizmet YouTube anasayfasında yeni bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor ve aylık 10 Avro ücret karşılığında 30 milyona yakın parça sınırsız bir şekilde dinlenebiliyor. Mobil kullanıcılar için arka planda çalışabilme, çevrimdışı dinleyebilme, sonsuz oynatma listeleri hazırlayabilme gibi özellikler sunan Music Key, Google Play Music kütüphanelerine de erişebiliyor. 

Google her iki platformu tek bir abonelikle kullanma imkanı sunuyor ve Play Music üzerinde çalan bir şarkının videosunu da artık YouTube'a geçiş yapmadan izleyebiliyorsunuz. Her iki platformdaki izleme ve dinleme davranışlarınız analiz edilerek parça önerileri en iyi hale getiriliyor. 

Music Key şu anda davetiye usulü olarak kullanıcı kabul ediyor ve YouTube'nin en büyük müzik hayranlarına davetiyeler gönderilmeye başlandı. Bu üyeler 6 ay ücretsiz abonelik ve 8 Avro'ya da ömür boyu abonelik hakkı kazanacak. Music Key resmi faaliyetlerine gelecek yıl ortalarına doğru başlayacak.  

http://youtube-global.blogspot.com.tr/2014/11/youtube-music-2014.html Yorum Yaz
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clopin 4 yıl
Muzik dinlemeye parami verilir
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HyperAkif 4 yıl
Adamlar mp3 dönşütürücü sitelerin işine son verecek gibi görünüyor
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ALLAME.1 4 yıl
Parça önerisi gelişecek ne demek oluyor ?
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Hz Thad 4 yıl
Bildigimiz deezer degil mi bu
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888888888888999*9 4 yıl

Bence çok iyi fiyatı biraz daha inerse tadından yenmez alınır
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cmake 4 yıl
Spotify'ı geçmesi pek mümkün gözükmüyor.
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Mianfei 4 yıl
Youtube arkaplanda çalma ve ekran kapali çalma ozellikerini neden getirmedigini gostermis oldu :)
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Fenomenon 4 yıl
fire tube kullanın. arkaplanda çalışıyor zaten :)
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simbolmina 4 yıl
Dün YouTube uygulamasi videolar üzerinden ayrıca muzik sekmesi, mix listeleri barındıran bir güncelleme Aldı. Eli onca uzun Bir firmanın online muzik işine girmemesi beklenemezdi zaten. Fakat bunu da muhtemelen beceremeyecek veya cok sinirli bir kesime hitap edecek. Arama motoru ve en azından reklam işinde kalsa da tüm hayatimıza girmeye çalışmasa diye dusunuyorum nicedir. Gittikçe soğuyorum ve gelecek icin endişeleniyorum su firmadan.
1 Yanıt Yanıtla
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junkiepunch35 4 yıl simbolmina
simbolmina
Dün YouTube uygulamasi videolar üzerinden ayrıca muzik sekmesi, mix listeleri barındıran bir güncelleme Aldı. Eli onca uzun Bir firmanın online muzik işine girmemesi beklenemezdi zaten. Fakat bunu da muhtemelen beceremeyecek veya cok sinirli bir kesime hitap edecek. Arama motoru ve en azından reklam işinde kalsa da tüm hayatimıza girmeye çalışmasa diye dusunuyorum nicedir. Gittikçe soğuyorum ve gelecek icin endişeleniyorum su firmadan.

Sinirli kesime mi hitap edicek


Aylik 1 milyar ziyaretcisi olan bir site.Spotify i almak istediler spotify kabul etmedi.Simdi bir yerleri tutusuyordur Spotify nin.Youtube un mevcut piyasayi domine edecegi kesin.Hem icerik hem yazilim hem tasarim acisindan en iyi youtube zaten.2 ay sonrae editlicem.
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ø 4 yıl
Sübliminali esirgememişler yine.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
10 euromu spotifye rakip olamaz bu fiyatla
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