YouTube çevrimiçi müzik hizmetini faaliyete sokuyor





Uzun süredir iddiaları ortalıkta dolaşan ve bir süre önce de resmi olarak doğrulanan YouTube'nin çevrimiçi müzik hizmeti Music Key adı altında resmi olarak faaliyetine başlıyor.





Web ve Android platformu için beta olarak yayına başlayan Music Key tahmin edeceğiniz üzere ülkemizde geçerli değil. ABD, İngiltere, İspanya gibi birkaç ülkede deneniyor. Ancak nihai sürüme geçince de ülkemize gelmesi zor gibi görünüyor. Zira Google Play Music ücretli çevrimiçi müzik hizmeti ülkemize sunulmuyor. Bu iki hizmet birbiri ile bağlantılı. Bununla birlikte YouTube'nin resmi olarak ülkemizde faaliyet gösteriyor oluşu müzik hizmetinin geleceği ihtimalini sıcak tutuyor.





Yeni hizmet YouTube anasayfasında yeni bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor ve aylık 10 Avro ücret karşılığında 30 milyona yakın parça sınırsız bir şekilde dinlenebiliyor. Mobil kullanıcılar için arka planda çalışabilme, çevrimdışı dinleyebilme, sonsuz oynatma listeleri hazırlayabilme gibi özellikler sunan Music Key, Google Play Music kütüphanelerine de erişebiliyor.





Google her iki platformu tek bir abonelikle kullanma imkanı sunuyor ve Play Music üzerinde çalan bir şarkının videosunu da artık YouTube'a geçiş yapmadan izleyebiliyorsunuz. Her iki platformdaki izleme ve dinleme davranışlarınız analiz edilerek parça önerileri en iyi hale getiriliyor.





Music Key şu anda davetiye usulü olarak kullanıcı kabul ediyor ve YouTube'nin en büyük müzik hayranlarına davetiyeler gönderilmeye başlandı. Bu üyeler 6 ay ücretsiz abonelik ve 8 Avro'ya da ömür boyu abonelik hakkı kazanacak. Music Key resmi faaliyetlerine gelecek yıl ortalarına doğru başlayacak.

http://youtube-global.blogspot.com.tr/2014/11/youtube-music-2014.html