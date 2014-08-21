YouTube çocuklara özel bir arayüz hazırlığında





7'den 70'e milyarlarca insanın içerik aradığı veya paylaştığı YouTube, kullanıcı tabanını genişletme adına çocuklara özel bir arayüz hazırlığına başladı.





Gelen bilgilere göre YouTube çocuklara özel güvenli içeriklerin olduğu bir sürüm geliştirmek istiyor. Bu sürümde ebeveynlere özel bir kontrol paneli olacak ve ebeveynler çocuklarının aktivitelerini takip edebilecek. İçerikler ise çocuklara özgü olacak.





ABD haberleşme komisyonunun web şirketlerinin çocuklara özel ebeveyn kontrolleri sunulmasına dair talimatının ardından Google'ın bu yönde çalışmalara başladığı biliniyor. YouTube çocuk sürümünün kısa bir süre içerisinde lanse edilmesi bekleniyor. Ayrıca Gmail için de bir çocuk sürümünün hazırlandığı belirtiliyor.

https://www.theinformation.com/Google-Seeks-New-Customers-Kids