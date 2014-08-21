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YouTube çocuklara özel bir arayüz hazırlığında

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube çocuklara özel bir arayüz hazırlığında

7'den 70'e milyarlarca insanın içerik aradığı veya paylaştığı YouTube, kullanıcı tabanını genişletme adına çocuklara özel bir arayüz hazırlığına başladı. 

Gelen bilgilere göre YouTube çocuklara özel güvenli içeriklerin olduğu bir sürüm geliştirmek istiyor. Bu sürümde ebeveynlere özel bir kontrol paneli olacak ve ebeveynler çocuklarının aktivitelerini takip edebilecek. İçerikler ise çocuklara özgü olacak. 

ABD haberleşme komisyonunun web şirketlerinin çocuklara özel ebeveyn kontrolleri sunulmasına dair talimatının ardından Google'ın bu yönde çalışmalara başladığı biliniyor. YouTube çocuk sürümünün kısa bir süre içerisinde lanse edilmesi bekleniyor. Ayrıca Gmail için de bir çocuk sürümünün hazırlandığı belirtiliyor.  

https://www.theinformation.com/Google-Seeks-New-Customers-Kids Yorum Yaz
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alemburda34 4 yıl
Son guncellemeden sonra youtube bir hata olustu diyor internet yokmus gibi girmiyor :(
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hukuksever 4 yıl
serefsızım aklıma gelmıstı...
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thestell 4 yıl
Google playde de aynı seyi istiyoruz.

Asphaltı galaxy aceda acamayan cocuk gameloftun annesine kufrediyor.
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TTK YGLort 4 yıl
İyi iyi
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
iyi olur.
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BARIŞ55 4 yıl
Umarım orada saçma sapan Türk dizilerinin, pepee, sünger bob gibi zekaya hakaret niteliğinde yapımlar bulunmaz.

Gerçi Amerikan malı Google'dan ne beklenir ki...

Şu flash player dan vazgeçsinler yeter bize.

youtube.com/html5 ile html5 mümkün oldukça kullanabilirsiniz.
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