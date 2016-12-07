YouTube fenomenleri 2016 yılında ne kadar kazandılar?

YouTube artık video ve pazarlama konusunda şüphesiz günümüz dijital dünyasının en önemli ve etkili araçlarının başında geliyor. Onlarca farklı kategoride yayın yaparak ilgi çekmeye çalışan yüz binlerce kullanıcı, ürettikleri içeriklerle kendilerine kazanç kapısı oluşturmaya çalışıyorlar.

Milyonlarca takipçi sayısına ulaşan, videoları her seferinde trend listesine giren bazı dünyaca ünlü isimler ise YouTube’u deyim yerindeyse meslek edinmiş durumdalar. Öyle ki bu durum elde ettikleri gelirlere de paralel şekilde yansıyor. Forbes dergisinde yer alan araştırmaya göre 2016 yılında YouTube üzerinden en çok kazanç sağlayan isimler belli oldu. Milyonlarca dolar gelirleriyle adeta dudak uçuklatan yayıncılar diğer taraftan genç internet kullanıcılarına da ilham oluyorlar.

Listenin bir numarasında şu sıralar YouTube'un sürekli değişen yayın politikasından yakınan ve 15 milyon dolar kazanan PewDiePie yer alıyor. Onu hemen arkasında 8 milyon dolar ile video blog'ları ve ailesiyle geçirdiği eğlenceli anlarla tanıdığımız Roman Atwood takip ederken, listenin üç numarasında ise 7.5 milyon dolarla "Superwoman" olarak bilinen Lilly Singh bulunuyor.

İşte YouTube’un 2016'da en çok kazanan 10 ismi:

Felix Kjellberg (PewDiePie) : 15 milyon dolar Roman Atwood : 8 milyon dolar Lilly Singh (Superwoman) : 7.5 milyon dolar Ian Hecox ve Anthony Padilla (Smosh) : 7 milyon dolar Tyler Oakley : 6 milyon dolar Rosanna Pansino : 6 milyon dolar Mark Fischbach (Markiplier) : 5.5 milyon dolar German Garmendia : 5.5 milyon dolar Rhett and Link : 5 milyon dolar Colleen Ballinger (Miranda Sings) : 5 milyon dolar





http://www.forbes.com/sites/maddieberg/2016/12/05/the-highest-paid-youtube-stars-2016-pewdiepie-remains-no-1-with-15-million