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YouTube fenomenleri 2016 yılında ne kadar kazandılar?

Günümüzün en etkili sosyal mecralarının başında gelen YouTube’da milyonlarca takipçiye sahip fenomen isimlerinin yıl boyunca ne kadar kazanç sağladıkları belli oldu.
2 yıl
9b
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39
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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YouTube artık video ve pazarlama konusunda şüphesiz günümüz dijital dünyasının en önemli ve etkili araçlarının başında geliyor. Onlarca farklı kategoride yayın yaparak ilgi çekmeye çalışan yüz binlerce kullanıcı, ürettikleri içeriklerle kendilerine kazanç kapısı oluşturmaya çalışıyorlar.
Milyonlarca takipçi sayısına ulaşan, videoları her seferinde trend listesine giren bazı dünyaca ünlü isimler ise YouTube’u deyim yerindeyse meslek edinmiş durumdalar. Öyle ki bu durum elde ettikleri gelirlere de paralel şekilde yansıyor. Forbes dergisinde yer alan araştırmaya göre 2016 yılında YouTube üzerinden en çok kazanç sağlayan isimler belli oldu. Milyonlarca dolar gelirleriyle adeta dudak uçuklatan yayıncılar diğer taraftan genç internet kullanıcılarına da ilham oluyorlar.
Listenin bir numarasında şu sıralar YouTube'un sürekli değişen yayın politikasından yakınan ve 15 milyon dolar kazanan PewDiePie yer alıyor. Onu hemen arkasında 8 milyon dolar ile video blog'ları ve ailesiyle geçirdiği eğlenceli anlarla tanıdığımız Roman Atwood takip ederken, listenin üç numarasında ise  7.5 milyon dolarla "Superwoman" olarak bilinen Lilly Singh bulunuyor.

İşte YouTube’un 2016'da en çok kazanan 10 ismi:

  1. Felix Kjellberg (PewDiePie) : 15 milyon dolar 
  2. Roman Atwood : 8 milyon dolar 
  3. Lilly Singh (Superwoman) : 7.5 milyon dolar 
  4. Ian Hecox ve Anthony Padilla (Smosh) : 7 milyon dolar 
  5. Tyler Oakley : 6 milyon dolar 
  6. Rosanna Pansino : 6 milyon dolar 
  7. Mark Fischbach (Markiplier) : 5.5 milyon dolar 
  8. German Garmendia : 5.5 milyon dolar 
  9. Rhett and Link : 5 milyon dolar 
  10. Colleen Ballinger (Miranda Sings) : 5 milyon dolar 


http://www.forbes.com/sites/maddieberg/2016/12/05/the-highest-paid-youtube-stars-2016-pewdiepie-remains-no-1-with-15-million Yorum Yaz
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Hepiniz kafasından okuduktan sonra ulan ben de mi yapsam diye geçip sonra üşeniyoruz bize göre değil beyler.
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Kefelon 2 yıl
Sonra çıkıp biz hiç kazanmıyoruz diye dolanıyorlar ya sinir oluyorum gerçekten (özellikle Türk YouTube'rlar.)
Tamam yurt dışı tıklamalara göre çok çok daha az ödeme yapılıyor Türk izleyici için ancak o kadar abartıyorlar ki millete gönüllü yapıyoruz sırf sizin için diyorlar neredeyse.
25.000 abonesi olan arkadaşımın kazanç raporlarını inceledikten sonra diğer popüler Türk YouTuber ların kazançları gözümün önüme geldi ve hani kazanmıyordunuz sesi içimde yankılandı direk...
Sonra çıkıp biz hiç kazanmıyoruz diye dolanıyorlar ya sinir oluyorum gerçekten (özellikle Türk YouTube'rlar.)Tamam yurt dışı tıklamalara göre çok çok daha ...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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wmtürk 2 yıl burakesan
burakesan
Kefelon

Sonra çıkıp biz hiç kazanmıyoruz diye dolanıyorlar ya sinir oluyorum gerçekten (özellikle Türk YouTube'rlar.)

Tamam yurt dışı tıklamalara göre çok çok daha az ödeme yapılıyor Türk izleyici için ancak o kadar abartıyorlar ki millete gönüllü yapıyoruz sırf sizin için diyorlar neredeyse.

25.000 abonesi olan arkadaşımın kazanç raporlarını inceledikten sonra diğer popüler Türk YouTuber ların kazançları gözümün önüme geldi ve hani kazanmıyordunuz sesi içimde yankılandı direk...

Merhabalar,

emin olun 25 bin küsür aboneli bir oyun kanalının geliri 70-100 lirayı geçmiyor. (Aylık yaklaşık 200-250bin izlenme ile)

Sürekli video atıyor olmanız, popüler kanallarla benzer içerik üretip tavsiye edilenlere ve trend videolar listesine düşüyor olmanız gerek ki fazla izlenmeniz olsun, günlük reklam bütçelerinden büyük pay alabilesiniz.

YouTube bundan 3 sene öncesi kadar cazip bir mecra değil artık, özellikle de Türkiye'de.



merhabalar,
75000 izlenmeye ortalama 100 dolar gösteriyor tahmini kazanç olarak. ben bu kadar kazanabiliyorsam diğer kanalları düşünmek bile istemiyorum.
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burakesanKefelonSonra çıkıp biz hiç kazanmıyoruz diye dolanıyorlar ya sinir oluyorum gerçekten (özellikle Türk Yo...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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yuchell89 2 yıl
bilgisayar başında oturup "farklı bir şeyler bakayım eğleneyim" diyen insanlara hitap edecek bir şeyler yapmak gerekiyor. öncelikle bir fikir ve bütçe gerekli. 5 kuruş harcamadan emek harcamadan oluşmuyor bu insanların yaptıkları
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Paetzold 2 yıl
Buyuk sabir ve disiplin isi bu tarz şeyler. Cidden bravo.
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alpatak 2 yıl
Araba çok güzelmiş gerisi boş
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Çağdaş 2 yıl
Bizimkiler doğru düzgün içerik üretseler fena olmaz, ama çoğu kanal hazıra konuyor. Ek olarak izleyici kitlesinin çoğu genç olunca saçma sapan içerikler öne çıkıyor. Hele ki o trendler kısmından bahsetmiyorum.
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Jouska 2 yıl
10 tane genç ülke kuracak kadar para kazanıyor vay anasına
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Mogolo 2 yıl
maliyeye sikayet edelim vergi kesilsin bunlardan
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Why Shy 2 yıl
İngilizce yayın yapanlar 5 kat daha çok para kazanıyormuş diye duydum ne kadar doğru bilmiyorum.
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SaMoVe 2 yıl
Kendi başına yayın yapan 1 tane youtuber yok Türkiyede.Bilgisayar donanım firmalarının sponsorluğunda ( ki veletlere msi sponsor lol cülere ve cs go culara ulaşmak için) yada ajansa bağlılar (mediacraft gibi).Kimse yalnız değil yani...
Hergün popüler içerik üretmek o videoları editlemek yüklemek takipçilere hediyeler vermek vs... Bu kadar çok boş zamanı olup paraya çevirebilecek olan varsa buyursun.
Ben bir tanesini bile takip etmiyorum, beğenmiyorum ve yorum yapmıyorum açıkçası...
Yabancı yayıncılar inanın daha kaliteli ve içerik üretiyorlar.
Para için yapmıyorlar yaptıkları para ediyor çünkü.Aradaki fark bu !
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Jouska 2 yıl SaMoVe
Aynen katılıyorum
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spirituals 2 yıl
Beceremediğimiz şeyler olduğu için, genelde hep bir ağızdan : "yok ya salak salak hareketler yapıp para alıyor bunlar , ben enayimiyim? yapmam hiç öyle şeyler" diyoruz.
Bu tarz video çekmek kolay gibi görünse de zamanla yeni fikirler bulmak ve bunları videolar ile aktarmak önemli.Bu fikirleri insanlara beğendirmek zaten çok ayrı bir konu. Milyonlarca kişinin izlemesi bir videonun iyi olduğunu değil izlenebilir yada merak uyandırıcı olduğunu gösterir. Bunu sağlamak da öyle kolay bir görev değil. Çok meşakatli işler bunlar. Yetenek gerektiriyor yenilik adına.
Birde şunu gösteriyor : sadece diziler yada filmlerden illa ki bir şeyler çıkmıyor. Yetenekli insanlar kendilerini başka bir yerlerden de ortaya çıkarma fırsatını bu tarz yerlerde bulabiliyor. Vine , İnstagram , Youtube hepsi aslında bir döngü bu amaçlar adına. Onlar kazanıyor , kazandıkça sizde kazanıyorsunuz.
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velvetrevolver 2 yıl
[:\-] Bugün de sipastikçe videolar çekip kameraya kafa atmadığım için şükrediyorum
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