Instagram'a yorum beğenme ve yanıtlama özellikleri geldi

Instagram yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce hikayelerde ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim göndermeye başlayan ve diğer taraftan -Facebook ve Periscope’a rakip- canlı yayın özelliğini test etmeye devam edenyeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Yayınlanan son güncelleme ile kullanıcılara daha fazla kontrol ve yönetim imkanı kazandıran platforma şimdi de yorum beğenme ve yanıtlama fonksiyonları eklendi. Böylelikle artık paylaşılan fotoğraf ve videolardaki yorumların yayındaki kalp simgesi ile hoşunuza giden mesajları beğenebileceksiniz. Her yorumun altında kaç kişinin beğendiği yazacak ve eğer yorumunuz başka bir kullanıcı tarafından beğenilirse bildirim alacaksınız. En çok beğenilen yorumun henüz en üst sırada yer almadığını da belirtelim.

Paylaşımlarınızı yorumlara tamamen kapatabilirsiniz

Yanıtlama konusuna da pratik bir çözüm üreten Instagram’da yorumların altına eklenen "Yanıtla" seçeneğine tıklayarak artık etiketleme derdi olmadan istediğiniz yorumuna cevap verebilmeniz mümkün. Yorum yanıtlama özelliği de yine bildirim üzerinden kullanıcılara iletiliyor. Dileyen kişiler isterlerse "Gelişmiş Ayarlar" aracılığıyla paylaştıkları içeriği yoruma tamamen kapatabiliyorlar.

Son olarak artık istediğiniz profilleri takipçileriniz arasından daha etkin şekilde çıkarabileceksiniz. Önceden engelleme yöntemiyle yapılan bu işlem şimdi kişinin hakkınızda bilgi almasını tamamen önleyerek adeta sizi adeta görünmez hale getiriyor. Instagram’ın son yeniliklerini kullanabilmek için uygulamayı son sürüme güncellemeniz yeterli.