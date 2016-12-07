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Instagram'a yorum beğenme ve yanıtlama özellikleri geldi

Her güncellemesiyle yetenekleri artan Instagram’a bu kez aynı Facebook ve YouTube’daki gibi yorum beğenme, yanıtlama gibi özelliklerin yanı sıra yeni kişi engelleme seçenekleri geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce hikayelerde ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim göndermeye başlayan ve diğer taraftan -Facebook ve Periscope’a rakip- canlı yayın özelliğini test etmeye devam eden Instagram yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.
Yayınlanan son güncelleme ile kullanıcılara daha fazla kontrol ve yönetim imkanı kazandıran platforma şimdi de yorum beğenme ve yanıtlama fonksiyonları eklendi. Böylelikle artık paylaşılan fotoğraf ve videolardaki yorumların yayındaki kalp simgesi ile hoşunuza giden mesajları beğenebileceksiniz. Her yorumun altında kaç kişinin beğendiği yazacak ve eğer yorumunuz başka bir kullanıcı tarafından beğenilirse bildirim alacaksınız. En çok beğenilen yorumun henüz en üst sırada yer almadığını da belirtelim.

Paylaşımlarınızı yorumlara tamamen kapatabilirsiniz 

Yanıtlama konusuna da pratik bir çözüm üreten Instagram’da yorumların altına eklenen "Yanıtla" seçeneğine tıklayarak artık etiketleme derdi olmadan istediğiniz yorumuna cevap verebilmeniz mümkün. Yorum yanıtlama özelliği de yine bildirim üzerinden kullanıcılara iletiliyor. Dileyen kişiler isterlerse "Gelişmiş Ayarlar" aracılığıyla paylaştıkları içeriği yoruma tamamen kapatabiliyorlar.
Son olarak artık istediğiniz profilleri takipçileriniz arasından daha etkin şekilde çıkarabileceksiniz. Önceden engelleme yöntemiyle yapılan bu işlem şimdi kişinin hakkınızda bilgi almasını tamamen önleyerek adeta sizi adeta görünmez hale getiriyor. Instagram’ın son yeniliklerini kullanabilmek için uygulamayı son sürüme güncellemeniz yeterli.

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Gencbeyiin 2 yıl
Canlı yayın özelliği de geldi.
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InnocentHate 2 yıl
Bence gelmesi iyi oldu bu özelliğin.
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infra_dark 2 yıl
şimdi körler sağırlar birbirini daha iyi ağırlayacak desenize
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Guest-3626416A3 2 yıl
Bu saatten sonra bu özellik gelse nolur gelmese nolur.uygulamayı basitleştirdi.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
" henüz fotoğraf veya video yok ! "
"henüz fotoğraf veya video yok !"
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MetalWave 2 yıl
youtube ve benzeri yerlerden linkleri ana sayfaya paylaşma gibi özellikler gelmesinde böyle ufak tefek şeyler sıkıntı değil. siyasete, saçma sapan paylaşımlara dönüyor. facebook un 2007 hali çok güzeldi. fotoğraf paylaşırdık, albümümüz gibiydi. artık telefonumda bile uygulaması yok.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Ovvv dehşet özellik! Ayy fena oldum şimdi demek beni beğenecekler müthiş ya oha falan oldum.

Zavallı insanlar.
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kadirirdem 2 yıl
iyice Facebook tadı verecek anlaşılan bir sosyal medyada bozulmasın be kardeşim.
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Mianfei 2 yıl
Şu sslerde ki gibi yapmacık muhabbetler geçiyor mu insanların arasında cidden tiksinç
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mert1907 2 yıl
İnstagram giderek daha fazla Facebook'laşıyor. Sonu galiba Facebook'la entegre olmaya gidicek.
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instagram, güncelleme ve
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