Hyundai’nin "2017 i20 Coupe WRC" aracı görücüye çıktı

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bulunan Monza şehrinde düzenlenen etkinlikle yeni ralli aracını ilk kez gün ışığına çıkaran Hyundai Motorsport Takımı, yeni sezonda Thierry Neuville, Hayden Paddon ve Dani Sordo’dan oluşan takımla artık üç kapılı gövdeye sahip bir otomobille yarışacak.

Organizasyonda FIA’nın yeni yönetmeliklerine göre üretilen i20 Coupe WRC aracını tanıtan Hyundai, tasarım hatları ve dinamik renkleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Eskiye nazaran çok daha agresif ve sportif bir yapıya bürünen otomobilde aerodinami ve yol tutuş konusundaki iyileştirmelerin yanı sıra turbo motorun gücü 300’den 380 beygire çıkarıldı.

2016 sezonunda Dünya Ralli Şampiyonası’nda iki galibiyete ulaşan Hyundai Motorsport Takımı, 10 kez podyuma çıkarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Özellikle değişen kurallarla birlikte adeta yeni bir sayfanın açıldığı yarışların daha rekabetçi ve seyir zevki yüksek bir havada geçmesi hedefleniyor.