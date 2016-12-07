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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai’nin "2017 i20 Coupe WRC" aracı görücüye çıktı

Hyundai Motorsport ekibinin 2017 yılında düzenlenencek FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nda kullanacağı, üç kapılı gövdeye ve oldukça agrasif bir tasarıma sahip yeni canavarı "2017 i20 Coupe WRC" tanıtıldı
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bulunan Monza şehrinde düzenlenen etkinlikle yeni ralli aracını ilk kez gün ışığına çıkaran Hyundai Motorsport Takımı, yeni sezonda Thierry Neuville, Hayden Paddon ve Dani Sordo’dan oluşan takımla artık üç kapılı gövdeye sahip bir otomobille yarışacak.
Organizasyonda FIA’nın yeni yönetmeliklerine göre üretilen i20 Coupe WRC aracını tanıtan Hyundai, tasarım hatları ve dinamik renkleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Eskiye nazaran çok daha agresif ve sportif bir yapıya bürünen otomobilde aerodinami ve yol tutuş konusundaki iyileştirmelerin yanı sıra turbo motorun gücü 300’den 380 beygire çıkarıldı.
2016 sezonunda Dünya Ralli Şampiyonası’nda iki galibiyete ulaşan Hyundai Motorsport Takımı, 10 kez podyuma çıkarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Özellikle değişen kurallarla birlikte adeta yeni bir sayfanın açıldığı yarışların daha rekabetçi ve seyir zevki yüksek bir havada geçmesi hedefleniyor. 

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Experimentation 2 yıl en beğenilen
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exterminant 2 yıl
tasarım çok iyi
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Önümüzde ki sezonun muhtemel şampiyonu.
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murat8361 2 yıl
Kurallar değişmişmi ..motor gücü 380 oldu diyor ..motor gücü yukarı çekildi ozaman ....şimdiki rallileri izliyorumda ne araçlar nede organizasyonlar keyif vermiyor ..90 ların rallileri çk keyifliydi her yönüyle birde bizim yaşımızın yetmediği gurup b ler mükemmelmiş ..şimdikilerin tadı tuzu yok ...heyecanı geri getirmek için bağzı değişiklikler yapıcaklar anlaşılan .
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memo84 2 yıl
Olay wrc olunca bütün markalar eşit oluyor çünkü kilo ve motor sınırlamaları var,o yüzdende takım tutmak kolay hale geliyor ,keşke sokaklardada öyle olsa
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kadirirdem 2 yıl
hiç fena görünmüyor...
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Whippoorwill 2 yıl
Git gide uzay aracı gibi olmaya başlamışlar.
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AlmostFly 2 yıl
Ya sen aşk mısın??
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sistemli adam 2 yıl
baby
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200ugececekaga 2 yıl
Wrc de kullandigi motorlara yakin performansli motorlar ile gunluk kullanima entegre edilseler cok guzel olur. Arkada oyle bi spoiler. Typer da oldugu gibi.

Birde bi sorum var. Bu on cam ustunde tavanda olan zimbirtnin adi ne?
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Kami Kaze 2 yıl 200ugececekaga
Roof scoop
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emir kustirika 2 yıl 200ugececekaga
200ugececekaga

Wrc de kullandigi motorlara yakin performansli motorlar ile gunluk kullanima entegre edilseler cok guzel olur. Arkada oyle bi spoiler. Typer da oldugu gibi.

Birde bi sorum var. Bu on cam ustunde tavanda olan zimbirtnin adi ne?

zımbırtının adı scoop veya roof scoop olarak geçer
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Experimentation 2 yıl en beğenilen
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kullanimdisi 2 yıl Experimentation
Experimentation
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Çok tatlı
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HABERİN ETİKETLERİ
Hyundai, dünya ralli şampiyonası ve
5 etiket daha 2017 i20 coupe wrc fia Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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