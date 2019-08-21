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YouTube "hayvan zulmü" gerekçesiyle robot savaşı videolarını yanlışlıkla sildi

YouTube'un videoları denetleyen yapay zeka algoritması bir hata yaptı. Hayvan zulmüne yönelik politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yüzlerce “robot savaşı” videosunu platformdan kaldırdı.
55 dk. (Son Güncelleme: 52 dk.)
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube, hayvan zulmüne yönelik politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yüzlerce “robot savaşı” videosunu platformdan kaldırdı. YouTuber ve robot meraklısı Anthony Murney, bu hataya YouTube'un hayvan istismarını algılamak için devreye soktuğu yeni bir yapay zeka algoritmasının neden olduğunu ortaya atan ilk kişilerden biriydi.
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Bunun ardından robot savaşı temalı diğer kanallar da YouTube'un içerikleri geri yüklemesi için bu sorunla ilgili videolar hazırladı. Robot savaşı videoları yayınlayan kanalların YouTube'dan içeriklerinin kaldırıldığını ve videoların topluluk kurallarına aykırı olduğunu belirten bir bildirim aldıkları belirtiliyor.

YouTube sözcüsü konuştu

YouTube'un kuralları arasında robot savaşını yasaklayan politikalar yok ve bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, videoların büyük olasılıkla yanlışlıkla kaldırıldığını ifade etti. Sözcü “Sitemizdeki devasa video hacmi nedeniyle bazen bu tür yanlışlıklar olabiliyor” dedi. Kaldırılan videoların da YouTube tarafından tekrar geri yüklenmesi bekleniyor.

https://futurism.com/youtube-removing-battlebots-videos-animal-cruelty Yorum Yaz
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huhuq 35 dk.
ne güzel izliyorduk
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SEO-Uzmanı 37 dk.
bu bir hata değil !
bu bir varlıktan sayma gerekçesi !
yapay zeka varlığın varlık bütünselliğinin korunması açısından
doğru bir karar vermiş !
özetle bundan sonra yapay zekanın psikolojisi var mı bilinmez
ama bu hata değil denilir ise !
bu durumda aynı kurban bayramında her yerde kan gören bir çocuğun algısı seviyesinde
ileride yaşayacağı psikolojik sorunları ; yapay zeka seviyesinde simüle edeceği ortada gibi !
insanoğlu yapay zekanın olmayan psikolojisini bile bozmayı başardı !
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