YouTube "hayvan zulmü" gerekçesiyle robot savaşı videolarını yanlışlıkla sildi

YouTube, hayvan zulmüne yönelik politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yüzlerce “robot savaşı” videosunu platformdan kaldırdı. YouTuber ve robot meraklısı Anthony Murney, bu hataya YouTube'un hayvan istismarını algılamak için devreye soktuğu yeni bir yapay zeka algoritmasının neden olduğunu ortaya atan ilk kişilerden biriydi.

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Bunun ardından robot savaşı temalı diğer kanallar da YouTube'un içerikleri geri yüklemesi için bu sorunla ilgili videolar hazırladı. Robot savaşı videoları yayınlayan kanalların YouTube'dan içeriklerinin kaldırıldığını ve videoların topluluk kurallarına aykırı olduğunu belirten bir bildirim aldıkları belirtiliyor.

YouTube sözcüsü konuştu

https://futurism.com/youtube-removing-battlebots-videos-animal-cruelty

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YouTube'un kuralları arasında robot savaşını yasaklayanve bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, videoların büyük olasılıklakaldırıldığını ifade etti. Sözcü “Sitemizdekinedeniyle bazen bu tür yanlışlıklar olabiliyor” dedi. Kaldırılan videoların da YouTube tarafından tekrarbekleniyor.