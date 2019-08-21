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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'nin alt markası Huami yeni akıllı saatini tanıtacak

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası olarak faaliyet gösteren Huami, 27 Ağustos tarihinde Pekin'de düzenlenecek olan etkinlikle yeni akıllı saatini tanıtacak.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi'nin alt markası Huami önümüzdeki hafta yeni bir akıllı saat modelini tanıtacak. Şirket 27 Ağustos tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan etkinlikte Amazfit Sports Watch 3 olduğu tahmin edilen yeni cihazını görücüye çıkaracak.

Apple Watch'ı andırıyor

Geçtiğimiz hafta şirket yöneticilerinden Arnold Pei, sosyal platform Weibo'da paylaştığı bir gönderide saatin tasarımını yayınlamıştı. 341 ppi yoğunluğa sahip AMOLED bir ekranla gelecek olan saatin görüntüsü çok da yabancı gelmiyor. Zira Apple'ın akıllı saat modelini andırdığı söylenebilir.
Huami'nin yaklaşan yeni akıllı saatinin tasarımı tıpkı Apple Watch modellerinde olduğu gibi kavisli köşelere sahip, dikdörtgen bir ekran barındırıyor. 10 gün dayanabilecek bir batarya ile geleceği belirtilen akıllı saatle ilgili çok fazla detay paylaşılmış değil. Ancak ilk sipariş veren kullanıcılara Amazfit koşu ayakkabısı ve tişörtünün hediye edileceği de sızan bilgiler arasında.


https://www.gsmarena.com/alleged_amazfit_smart_sport_watch_3_coming_on_august_27-news-38796.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LGatakan 35 dk.
Huami kötü saatler üretmiyor ama biraz daha özgün olmak zorundalar.
* Saatleri sadece 5-6 spor çeşidini destekliyor.
* Nabız sensörlerine güvenemiyorum.
* 3. Parti uygulama desteği / app store yok.
* Amazfit uygualaması yeterli derinlikte değil.
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DH Misafiri 38 dk.
Amazfit GTR var şarjıda 26 gün civarıydı sanırım bunun ondan ne artısı olacak acaba sadece tipi mi apple a benzeyecek
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esmerbuyucu 50 dk.
Huami Amazfit Apple Watch Series 3

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