Xiaomi'nin alt markası Huami yeni akıllı saatini tanıtacak

Teknoloji Editörü
Xiaomi'nin alt markası Huami önümüzdeki hafta yeni bir akıllı saat modelini tanıtacak. Şirket 27 Ağustos tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan etkinlikte Amazfit Sports Watch 3 olduğu tahmin edilen yeni cihazını görücüye çıkaracak.
Apple Watch'ı andırıyor
Geçtiğimiz hafta şirket yöneticilerinden Arnold Pei, sosyal platform Weibo'da paylaştığı bir gönderide saatin tasarımını yayınlamıştı. 341 ppi yoğunluğa sahip AMOLED bir ekranla gelecek olan saatin görüntüsü çok da yabancı gelmiyor. Zira Apple'ın akıllı saat modelini andırdığı söylenebilir.Huami'nin yaklaşan yeni akıllı saatinin tasarımı tıpkı Apple Watch modellerinde olduğu gibi kavisli köşelere sahip, dikdörtgen bir ekran barındırıyor. 10 gün dayanabilecek bir batarya ile geleceği belirtilen akıllı saatle ilgili çok fazla detay paylaşılmış değil. Ancak ilk sipariş veren kullanıcılara Amazfit koşu ayakkabısı ve tişörtünün hediye edileceği de sızan bilgiler arasında.
https://www.gsmarena.com/alleged_amazfit_smart_sport_watch_3_coming_on_august_27-news-38796.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
* Saatleri sadece 5-6 spor çeşidini destekliyor.
* Nabız sensörlerine güvenemiyorum.
* 3. Parti uygulama desteği / app store yok.
* Amazfit uygualaması yeterli derinlikte değil.