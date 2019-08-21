Xiaomi'nin alt markası Huami yeni akıllı saatini tanıtacak

Xiaomi'nin alt markası Huami önümüzdeki hafta yeni bir akıllı saat modelini tanıtacak. Şirket 27 Ağustos tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan etkinlikte Amazfit Sports Watch 3 olduğu tahmin edilen yeni cihazını görücüye çıkaracak.

Apple Watch'ı andırıyor

Geçtiğimiz hafta şirket yöneticilerinden Arnold Pei, sosyal platform Weibo'da paylaştığı bir gönderide saatin tasarımını yayınlamıştı. 341 ppi yoğunluğa sahip AMOLED bir ekranla gelecek olan saatin görüntüsü çok da yabancı gelmiyor. Zira Apple'ın akıllı saat modelini andırdığı söylenebilir.

https://www.gsmarena.com/alleged_amazfit_smart_sport_watch_3_coming_on_august_27-news-38796.php

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'nin yaklaşan yeni akıllı saatinin tasarımı tıpkımodellerinde olduğu gibi kavisli köşelere sahip,bir ekran barındırıyor.bir batarya ile geleceği belirtilen akıllı saatle ilgili çok fazla detay paylaşılmış değil. Ancak ilk sipariş veren kullanıcılarakoşu ayakkabısı ve tişörtününedileceği de sızan bilgiler arasında.