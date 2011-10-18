YouTube, müzik ortaklarına portal üzerinden eşya satışı yapmalarına imkan verecek

İnternetin en büyük video izleme portalı olan YouTube günde 3 milyar video izleme ve ayda 800 milyon ziyaretçi sayısıyla büyük bir trafiği elinde tutuyor. Google'ın son çeyrek mali raporları bunu teyit ediyor. Bugüne kadar video izleme yanında film kiralama ve satın alma hizmeti de bir süredir YouTube tarafından sağlanıyor.





YouTube yeni bir kararla müzik ortaklarına hediyelik eşya, bilet ve benzeri ürünleri portal üzerinden satma imkanı tanıyacak. Merch Store adı verilen servis üzerinden ünlüler ile ilgili hediyelik eşya, müzik indirme, konser biletleri ve diğer tecrübeler satışa sunulabilecek.





Servis için YouTube bazı müzik sağlayıcıları ile ortaklık yaptı. Topspin hediyelik eşya, konser bileti ve diğer tecrübeleri pazarlayacak. Singkick yine konser biletleri pazarlayacak. Amazon ve iTunes ise müzik satışları için para aktarımını yönetecek.





İlerleyen aylarda YouTube daha fazla müzik sağlayıcısı ile küresel olarak anlaşmalar imzalayacak. Youtube satışlardan ne kadar alacağını net olarak açıklamadı ancak sadece masrafları karşılayacak bir oranda olduğundan bahsetmekle yetindi. Sanatçıların alacağı ücretler ise endüstri standartlarında olacak.





YouTube bu servisle daha fazla sanatçı hayranına hitap etme amacını güdüyor. Ayrıca müzik videolarını arayan ve izleyen kullanıcılara begendikleri hayranlarıyla ilgili eşyalar satın alma alternatifi sunulmuş olacak.