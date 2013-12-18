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YouTube uygulaması TubeTab, Mac sistemler için ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube uygulaması TubeTab, Mac sistemler için ücretsiz yapıldı
OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için ZanApps'ın hazırladığı YouTube uygulaması TubeTab, Mac sistemler için ücretsiz yapıldı.
Yüklendiği zaman Mac bilgisayarların üst menü barına yerleşene ve buradan YouTube içerisinde yer alan milyonlarca videoya erişim imkanı tanıyan TubeTab, oldukça sade arayüzü üzerinden YouTube üzerinde video arayabiliyor ve direkt olarak oynatabiliyor. Açılan videoları her zaman sayfanın üstünde tutabilen ve çerçeve boyutunu değiştirebilen uygulama, tam ekran desteğine de sahip.
20 Aralık 2013 tarihine kadar ücretsiz olarak elde edilebilen TubeTab uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id465787506?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreampowder 5 yıl
Zaten youtube.com sitesine girip videoyu oynatmak 200 tık falan gerektiriyordu. çok yerinde bir uygulama olmuş
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