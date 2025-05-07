2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube'a yeni içerik yüklemede sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Google, hem videolar hem de Shorts için yüklemelerde devam eden bir sorun olduğunu doğruladı.

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Shorts ve videoları etkiliyor: Video yükleme %0'da kalıyor

Yakın zamanda bazı içerik üreticiler, yüklemelerin işlem sırasında takılmasıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Google'ın belirttiği iki temel sorun var. Birincisi; Video yükleme %0’da takılı kalıyor, ilerlemiyor. İkincisi; uygunluk kontrolü sırasında yükleme ilerlemiyor. Hem mobil cihazdan hem de bilgisayardan yapılan yüklemelerde bu sorunla karşılaşılıyor.

Google, bazı kişilerin yaşadığı video yükleme sorunun farkında olduklarını, çözümü için aktif olarak çalıştıklarını söyledi.

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YouTube, video yükleme sorununu düzeltmek için çalışıyor