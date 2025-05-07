YouTube, video yükleme sorununu düzeltmek için çalışıyor

Shorts ve videoları etkiliyor: Video yükleme %0'da kalıyor
Yakın zamanda bazı içerik üreticiler, yüklemelerin işlem sırasında takılmasıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Google'ın belirttiği iki temel sorun var. Birincisi; Video yükleme %0’da takılı kalıyor, ilerlemiyor. İkincisi; uygunluk kontrolü sırasında yükleme ilerlemiyor. Hem mobil cihazdan hem de bilgisayardan yapılan yüklemelerde bu sorunla karşılaşılıyor.
Google, bazı kişilerin yaşadığı video yükleme sorunun farkında olduklarını, çözümü için aktif olarak çalıştıklarını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: