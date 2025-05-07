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    YouTube, video yükleme sorununu düzeltmek için çalışıyor

    YouTube'a video yüklerken %0'da takılı kalıyorsa veya uygunluk kontrolünden geçemiyorsa yalnız değilsiniz. YouTube, bazı içerik üreticilerini etkileyen video yükleme sorununu doğruladı.

    youtube video yükleme %0'da takılı kalıyor Tam Boyutta Gör
    YouTube'a yeni içerik yüklemede sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Google, hem videolar hem de Shorts için yüklemelerde devam eden bir sorun olduğunu doğruladı.

    Shorts ve videoları etkiliyor: Video yükleme %0'da kalıyor

    Yakın zamanda bazı içerik üreticiler, yüklemelerin işlem sırasında takılmasıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Google'ın belirttiği iki temel sorun  var. Birincisi; Video yükleme %0’da takılı kalıyor, ilerlemiyor. İkincisi; uygunluk kontrolü sırasında yükleme ilerlemiyor. Hem mobil cihazdan hem de bilgisayardan yapılan yüklemelerde bu sorunla karşılaşılıyor.

    Google, bazı kişilerin yaşadığı video yükleme sorunun farkında olduklarını, çözümü için aktif olarak çalıştıklarını söyledi.

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