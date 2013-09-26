YouTube yorum sistemi yeni özellikler ile yenileniyor

Google'ın en popüler servisleri arasında yer alan ve video konusunda tartışmasız dünyanın en iyi platformu olma özelliğini taşıyan YouTube, kullanışsız yorum sistemi nedeniyle uzun zamandır eleştiriliyor. Bu soruna çözüm getirmek isteyen firma sonunda bazı değişikleri yapmaya başlamış durumda.

Yeni düzenleme ile öncelikle YouTube ile Google+ sosyal ağı arasında yeni bir etkileşim kurulacak. Bu sayede kullanıcılar istedikleri taktirde YouTube videoları altına yaptıkları yorumları direkt olarak Google+ hesaplarına da yansıtabilecekler. Kanal sahiplerine de herkese açık ya da özel sohbetler açabilme, yasaklı kelime listesi oluşturma, gelen yorumları ayrıntılı şekilde yönetebilme imkanı getiren servis, yorum sıralamasında yaptığı değişiklikle de daha önce tarihe göre sıralanan yorumları video sahiplerinin, beğenilen yorumları, YouTube üzerinde ünlemiş kişilerin veya Google+ ünlülerinin yorumlarını en başa alarak daha etkili bir içerik kalitesi sağlayabilecek.

Sonuç olarak video yorumlarını çok daha kaliteli hale getirmek ve aynı zamanda içerik ile alakalı tartışma ortamının kurulmasını sağlamak isteyen Google, YouTube servisine eklenen bu yeni özelliklerin yıl sonuna kadar bütün videolar üzerine getirileceğini belirtiliyor.

http://youtube-global.blogspot.com/2013/09/youtube-new-comments.html