Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube yorum sistemi yeni özellikler ile yenileniyor

5 yıl
421
1
4
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube yorum sistemi yeni özellikler ile yenileniyor
Google'ın en popüler servisleri arasında yer alan ve video konusunda tartışmasız dünyanın en iyi platformu olma özelliğini taşıyan YouTube, kullanışsız yorum sistemi nedeniyle uzun zamandır eleştiriliyor. Bu soruna çözüm getirmek isteyen firma sonunda bazı değişikleri yapmaya başlamış durumda.
Yeni düzenleme ile öncelikle YouTube ile Google+ sosyal ağı arasında yeni bir etkileşim kurulacak. Bu sayede kullanıcılar istedikleri taktirde YouTube videoları altına yaptıkları yorumları direkt olarak Google+ hesaplarına da yansıtabilecekler. Kanal sahiplerine de herkese açık ya da özel sohbetler açabilme, yasaklı kelime listesi oluşturma, gelen yorumları ayrıntılı şekilde yönetebilme imkanı getiren servis, yorum sıralamasında yaptığı değişiklikle de daha önce tarihe göre sıralanan yorumları video sahiplerinin, beğenilen yorumları, YouTube üzerinde ünlemiş kişilerin veya Google+ ünlülerinin yorumlarını en başa alarak daha etkili bir içerik kalitesi sağlayabilecek.
Sonuç olarak video yorumlarını çok daha kaliteli hale getirmek ve aynı zamanda içerik ile alakalı tartışma ortamının kurulmasını sağlamak isteyen Google, YouTube servisine eklenen bu yeni özelliklerin yıl sonuna kadar bütün videolar üzerine getirileceğini belirtiliyor.

http://youtube-global.blogspot.com/2013/09/youtube-new-comments.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gfbekir 5 yıl en beğenilen
Yasaklı kelime listesi pek işlemez, öyle küfürler var ki nasıl türediğini kimse bulamaz
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Execuvite 1 ay
Google+ kapanmiyor muydu ? Nasıl olacak bu iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Requizm 1 ay
Bu neden benim sayfamda çıktı? Haberi okurken google+ ile ilişkilendirilecek diyince eski bir haber olduğunu anladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 5 yıl en beğenilen
Yasaklı kelime listesi pek işlemez, öyle küfürler var ki nasıl türediğini kimse bulamaz
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fevzi_aldemir 5 yıl

güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl iPhone 5C ön inceleme: "Kullanım, perfomans, kamera ve dahası..." 5 yıl LG G2'yi kutusundan çıkarıyoruz 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı Saat 21:00'da "Xperia Z1 vs LG G2, Lumia 1020, Donanım Haber Tv2'de ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim