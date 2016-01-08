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YouTube'a "HDR" desteği geliyor

CES 2016 fuarında tanıtılan üst düzey modellerin hemen hepsinde HDR teknolojisine destek bulunuyor. İçerik tarafında ise önemli bir isim daha bu teknolojiye desteğini müjdeliyor.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'a

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, 360 derecelik VR (Sanal gerçeklik) videolar sonrası önemli bir görüntü teknolojisine daha destek vereceğini müjdeledi.
Google'ın sahibi olduğu YouTube, Las Vegas'da düzenlenen CES 2016 fuarı kapsamında bilinmesi gereken tüm detaylarına burada yer verdiğimiz HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteğini duyurdu. Bu sayede HDR desteği veren Amazon ve Netflix'in arasına katılan video platformu, destekli televizyon modellerinde çok daha kaliteli içerikler gösterebilecek ve sunduğu deneyimi daha da iyi hale getirecek. HDR teknolojisi ile 4K çözünürlük değişiminden çok daha büyük farklar hissedilebilecek.
Destekli kameraların hem gölge hem de parlak alanlardan daha derin ışık bilgisi kaydetmesine dayanan HDR teknolojisi, gölge ile parlak alanları birleştirmek yerine birbirlerinden ayırarak çok daha geniş bir renk dizisi oluşturuyor ve bu geniş aralığı en iyi şekilde yeni nesil HDR TV’ler gözler önüne serebiliyor.

http://mashable.com/2016/01/07/youtube-keynote-ces-2016/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#..nbjb3aK8qk Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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lordakrep 3 yıl
Adamlar çalışıyor yapıyor ama bizde kotalı internet ile ne kadar HDR videolar izleyeceksek artık..
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kadirirdem 3 yıl
daha parlak ve net görüntüler gelir güzel olur...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
HDR tekniği ile kontraks değerlerinin yerine göre görselliği artırdığı doğru
ama ne kadar gerçekçi tartışılır !
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x X x 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
HDR tekniği ile kontraks değerlerinin yerine göre görselliği artırdığı doğru
ama ne kadar gerçekçi tartışılır !

Kontrasttır o. Konktrakrst olsa duram...

Evet dediklerinize katılıyorum, durduk yere tartışma çıkarmanın anlamı yok bu hdr'yi itelemekten vazgeçsinler. Tv pazarını geliştiremediler baktılar ne var trend terimlerden, hdr. Tamam bu senenin teknoloji yüzü hdr olsun dediler tüm markalar birden ces'i hdr'li tv'ler ile döşedi.
Kimsenin özgün bir şey üretmeye bir tarafları yemiyor artık.
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