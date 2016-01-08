YouTube'a "HDR" desteği geliyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, 360 derecelik VR (Sanal gerçeklik) videolar sonrası önemli bir görüntü teknolojisine daha destek vereceğini müjdeledi.

Google'ın sahibi olduğu YouTube, Las Vegas'da düzenlenen CES 2016 fuarı kapsamında bilinmesi gereken tüm detaylarına burada yer verdiğimiz HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteğini duyurdu. Bu sayede HDR desteği veren Amazon ve Netflix'in arasına katılan video platformu, destekli televizyon modellerinde çok daha kaliteli içerikler gösterebilecek ve sunduğu deneyimi daha da iyi hale getirecek. HDR teknolojisi ile 4K çözünürlük değişiminden çok daha büyük farklar hissedilebilecek.

Destekli kameraların hem gölge hem de parlak alanlardan daha derin ışık bilgisi kaydetmesine dayanan HDR teknolojisi, gölge ile parlak alanları birleştirmek yerine birbirlerinden ayırarak çok daha geniş bir renk dizisi oluşturuyor ve bu geniş aralığı en iyi şekilde yeni nesil HDR TV’ler gözler önüne serebiliyor.

http://mashable.com/2016/01/07/youtube-keynote-ces-2016/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#..nbjb3aK8qk