Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Kullanıma Açılıyor

Google, Bings, Yandex haritalarının sunduğu uydu görüntüleri yüksek çözünürlüklü hale gelse ve posta kutularını bile görüntüleyecek kadar yakınlaşsa nasıl olurdu?





Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin ticari amaçlarla kullanılabilmesi için ABD yasalarındaki esnekliği kullanan ve yaptığı başvuru neticesinde bu yöndeki kısıtların kaldırılması için ABD Ticaret Bakanlığı’ndan karar almayı başaran Digital Globe şirketi, yüksek çözünürlüklü görüntülerin ticari faaliyetlerle sunulması için gün saymaya başladı.

WorldView-3 uydusuyla 31 santimetreye kadar görüntü alabilecek olan DigitalGlobe şirketi, 13 Ağustos’ta hizmet vermeye başlayacak. 617km yükseklikteki uydu, günde 680.000km2’lik alanı tarayabilecek kapasiteye sahip. 6 ay sonra yani 2015 Şubat ayından itibarense 25 santimetreye kadar görüntüler aktarılmaya başlanacak.

Müşterileri arasında Google ve Microsoft da yer alan Digital Globe şirketi, elde ettiği görüntüler ile büyük çiftliklerin uydu üzerinden takip edilmesi, madenlerde veya ormanlık alanlarda güvenlik amaçlı izlemeler yapılması gibi hizmetler sunacak. Posta kutularına hatta rögar kapaklarına kadar detaylı görüntülerin sunulması ise muhtemelen özel hayatın gizliliği ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek. Şirket şimdilik sadece ABD için hizmet vereceği belirtiliyor.

Digital Globe şirketinin attığı adım, sektörün önünü açmak adına da son derece önemli. Google başta olmak üzere teknoloji dünyasının dev isimler, bu tür uydularla hem yüksek çözünürlüklü görüntüleri kullanıcılarına sunabilmek hem de internet erişiminin mümkün olmadığı bölgelere havadan erişim olanağı tanımak için ciddi projeler yürütüyor.

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10 ile 12 yıl arasında bir süre hizmet vermesi hedeflenen WorldView-3, 800Mbps ve 1200Mbps X-band bağlantı sağlayabiliyor. Uydunun üzerindeki depolama kapasitesi ise 2199GB.