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Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Kullanıma Açılıyor

Google, Bings, Yandex haritalarının sunduğu uydu görüntüleri yüksek çözünürlüklü hale gelse ve posta kutularını bile görüntüleyecek kadar yakınlaşsa nasıl olurdu?
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google, Bings, Yandex haritalarının sunduğu uydu görüntüleri yüksek çözünürlüklü hale gelse ve posta kutularını bile görüntüleyecek kadar yakınlaşsa nasıl olurdu? 

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin ticari amaçlarla kullanılabilmesi için ABD yasalarındaki esnekliği kullanan ve yaptığı başvuru neticesinde bu yöndeki kısıtların kaldırılması için ABD Ticaret Bakanlığı’ndan karar almayı başaran Digital Globe şirketi, yüksek çözünürlüklü görüntülerin ticari faaliyetlerle sunulması için gün saymaya başladı.
Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Kullanıma Açılıyor
WorldView-3 uydusuyla 31 santimetreye kadar görüntü alabilecek olan DigitalGlobe şirketi, 13 Ağustos’ta hizmet vermeye başlayacak. 617km yükseklikteki uydu, günde 680.000km2’lik alanı tarayabilecek kapasiteye sahip. 6 ay sonra yani 2015 Şubat ayından itibarense 25 santimetreye kadar görüntüler aktarılmaya başlanacak.
10 ile 12 yıl arasında bir süre hizmet vermesi hedeflenen WorldView-3, 800Mbps ve 1200Mbps X-band bağlantı sağlayabiliyor. Uydunun üzerindeki depolama kapasitesi ise 2199GB.

Müşterileri arasında Google ve Microsoft da yer alan Digital Globe şirketi, elde ettiği görüntüler ile büyük çiftliklerin uydu üzerinden takip edilmesi, madenlerde veya ormanlık alanlarda güvenlik amaçlı izlemeler yapılması gibi hizmetler sunacak. Posta kutularına hatta rögar kapaklarına kadar detaylı görüntülerin sunulması ise muhtemelen özel hayatın gizliliği ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek. Şirket şimdilik sadece ABD için hizmet vereceği belirtiliyor.
Digital Globe şirketinin attığı adım, sektörün önünü açmak adına da son derece önemli. Google başta olmak üzere teknoloji dünyasının dev isimler, bu tür uydularla hem yüksek çözünürlüklü görüntüleri kullanıcılarına sunabilmek hem de internet erişiminin mümkün olmadığı bölgelere havadan erişim olanağı tanımak için ciddi projeler yürütüyor. 

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FightForBeer 5 yıl en beğenilen
neden 30cm degilde, 31 cm neden?
2 Yanıt Yanıtla +70
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draconist 5 yıl mehmednaim
mehmednaim

Uydu üzerinde veri depolamadığı için az tutulmuştur diye düşünüyorum alanın, uydunun mümkün olduğu kadar hafif ve uzun süre hizmet verebilecek şekilde tasarlandığı düşünüldüğünde gereksiz her bir gramdan vazgeçilmekte. Haliyle 1TB daha fazla hafıza yerine 1 ay daha fazla yörüngede tutacak yakıt eklemiş olabilirler.

edit:imla

Uydular yörüngede yakıt kullanarak çalışmazlar, hatta hiç elektrik bile kullanmazlar(dünya etrafında dönmek için), uydular fırlatılış zamanlarında yapılan işlemlere göre hız kazanır ve en son yörüngede kaldıkları hız sayesinde dünyanın etrafında ''yörünge hızı'' denilen düşüş hızı sayesinde sürekli dünya etrafında dönerler, en basit bu şekilde anlatılabilir sanırım.

Ay, Dünya etrafında dönerken her hangi bir yakıt kullanıyor mu? Bizim yolladığımız Uydular da kullanmıyor. Ha uyduda çeşitli amaçlar için bir miktar yakıt var mı, var. Misal uydu ömrünü tamamladığında, dünya atmosferine sokup yok bir yere düşürmek için o az miktardaki yakıt kullanılıyor.
mehmednaimUydu üzerinde veri depolamadığı için az tutulmuştur diye düşünüyorum alanın, uydunun mümkün olduğu kadar hafif ve uzun süre hi...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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cyberfalcon 5 yıl mehmednaim
mehmednaim

Bilgilendirme için teşekkür ederim, ben de şöyle anlatayım isterseniz, birincisi insan yapımı bir uyduyu kütle olarak Ay ile kıyaslayamazsınız, her ne kadar söyledikleriniz teoride doğru olsa da
pratikte öyle değil. İnsan yapımı uyduların özellikle de bu konuda geçen yere yakın yörüngede dolaşan uydulara Dünya üzerindeki yer şekillerinin farklılığından dolayı sürekli değişen düzeylerde kütle çekimi
etki etmektedir ve bu etki sonucunda sizin de bahsettiğiniz fırlatılış zamanındaki hesaplardan sapar, bu sapmalar yer yüzünden sürekli kontrol edilerek küçük düzeltmeler ile giderilir. Mesela zamanında Türksat
uydularımızdan birisi kötü yönetildiği için hesaplanan ömründen çok erken hayata veda etmiştir.

Diyebilirsiniz ki o zaman Ay da yörüngesinden sapması gerekmez mi? Evet, Ay da yörüngesinden sapmakta ve belirli bir oranda sürekli Dünya'ya yaklaşmaktadır(yılda yaklaşık 4 cm).

Konuyla ilgili yapay uyduların yörünge çeşitlerini ve uydu teknolojilerini araştırabilirsiniz. İyi forumlar dilerim.

edit:imla

Ay, Dünya'ya yaklaşmıyor, uzaklaşıyor. Uzaklaştığı içinde Dünya'nın dönüşü yavaşlıyor. Geçmişte Ay Dünya'ya daha yakındı, ondan dolayı da Dünya'nın dönüşü daha hızlıydı. Milyarlarca yıl önce Ay'ın Dünya'ya yakın olmasından dolayı gün süresi 8 saat, gel-git etkisi çok büyüktü.
mehmednaimBilgilendirme için teşekkür ederim, ben de şöyle anlatayım isterseniz, birincisi insan yapımı bir uyduyu kütle olarak Ay ile k...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 3 yıl
Dünya ve ay için buna güneş sistemini dahil tüm evrenide ekleyebiliriz Rab'bın koyduğu kanunlara göre hareket eder, Uydu ve benzeri şeyler kulun koyduğu rotayı hesaplamayı kulllanır Evrenin veya Dünyanın Çekim gücüne, Genişlemesine ve bırakıldığı yer itibarıyle kalıcı olarak uymaz.
Rab zaten alttaki ayette açıklıyor O'nun yörüngesine müdahale ve yaklaşım yapılamaz, Ayrıca hiçbir elektronik uydu yörüngesinde çok uzun vade sonsuza kadar diyelim kalmaz.
Ve O(Allah) ki, geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yarattı. Her biri, bir yörüngede yüzerler.
[ENBİYA(21)/33]
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perikentli 5 yıl
lan ben cıplak havuza giriyordum ..nolacak şimdi
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doctor_bey 5 yıl
Bu uydular yakında evin içinide görmeye başlayabilirmi acaba?
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darkaura 5 yıl doctor_bey
doctor_bey

Bu uydular yakında evin içinide görmeye başlayabilirmi acaba?

kim bilir gormeye baslamis bile olabilir. bir ara wifi sinyalleri ile duvarlarini arkasini gorme uzerine arastirmalar vardi. microdalga veya kizil otesi alicilarla imkan disi degil. soru bunu uzaydan yapabilcek kadar gelistirmislermidir, sayet gelistirdilerse bilinmesini isterlermi.
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Sonne911 5 yıl
İnönü stadı sandım ilk :D :D :D
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truvazotti 5 yıl
artık yukarı bakarak gezicez heralde uydu var mı diye
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kımyasal 5 yıl
Bende ekleme yapayım,uydular yörüngelerini sabitlemek için basınçlı hava ile çeşitli noktalarından gaz püskürterek ayarlanır.
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shadowtr 5 yıl
Kapasiteye niye takıldınız ki? Uydu zaten verileri dünyaya gönderiyor.
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uraltay85 5 yıl
teknolojiyi geliştiren HATAY lı olmalı. selam çakıyo galiba 31 hatay diye :)
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arel.gr 5 yıl
Görüntüleri Kullanıma Açılıyor....... gecmiste bu yoktu anlamina gelmiyor,bir dua bin ayıbı örter.
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Captain_Ivy 5 yıl
posta kutularını bile görüntüleyecek kadar yakınlaşsa


Bizim yaklaşacağımız yer; sahiller, kadın göğüsleri vs olur adım gibi eminim
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SteveMeade 5 yıl
İnimize girmişler
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