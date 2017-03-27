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Yüksek miktarlarda yapay kan üretimi artık mümkün!

Küresel güvenilir kan ihtiyacının gittikçe arttığı günümüzde araştırmacıların bu yöndeki çalışmaları da hız kazanmış durumda. Son yapılan çalışmada ise bilim adamları yapay kan üretmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde güvenilir nitelikte kana olan gittikçe ihtiyaç artmakta. Şu ana dek her ne kadar kan üretimi konusunda başarılı girişimler olsa da bu yöntemlerin halihazırdaki ihtiyaca cevap vermesi oldukça zor. Bundan dolayı da yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerekiyordu. Bristol Üniversitesi ve İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmeti'nin Kan ve Kan Nakli Bölümü'nden bir ekibin yaptığı çalışma bu konuyu çözmüşe benziyor.

Hacimli Eritrosit Üretimi Artık Mümkün

Araştırmaya konu olan kan hücreleri kırmızı kan hücreleri olarak da adlandırılan eritrositler. Bilim adamlarının çalışmasını benzerlerinden ayıran en önemli detay da bu hücrelerin sonsuz bölünebilme kapasitesine sahip oldukları bir aşamada yakalanması zira bu aşamadaki hücreler ile uygun bir hat oluşturan ekip bu sayede tekrar edilebilir bir üretim süreci elde etmiş.

Devrim Niteliğinde Çalışma! 

Şu ana dek kullanılan yöntemlerde bağışçılardan alınan kök hücrelerin uygun bir şekilde olgun eritrositlere dönüşümü sağlanıyordu ki bu tahmin edeceğiniz üzere sürekli bir bağışçı ihtiyacına sebep oluyordu. Bu yöntem sayesinde artık hacimli eritrosit üretimi mümkün görünüyor ki bu açıdan çalışma adeta bir devrim niteliğinde. Yöntemin orak hücreli anemi ve talasemi hastalarına oldukça faydalı olacağı düşünülürken bu yılın sonunda ilk testlere başlanılması planlanıyor. Son olarak devrim niteliğindeki bu çalışmanın ne zaman yaygın kullanım alanı bulacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.engadget.com/2017/03/27/mass-produced-artificial-blood-breakthrough/ Yorum Yaz
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PsychicPower 2 yıl en beğenilen redoracle
Hocam bence sorun gözde değil ama sen bilirsin
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reshthesucker 2 yıl aspirin_00
aspirin_00

doğallıktan gerisi yalan...


...dedi, sabunla elini yıkayan adam.
2 Yanıt Yanıtla +13
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redoracle 2 yıl
Yüksek miktarlarda yapay karı okudum yuh diycektim,ama kanmış

Dünyagöz'ü bi ziyaret edeyim.
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arel.gr 2 yıl
yerlisi ve ithali olacak mi ?
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kadirirdem 2 yıl
Kızılay artık eskisi kadar kan aramaz.
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sniper23 2 yıl
Tek damla kanını bile paylaşmayanlardan dolayı böyle bir şey gerekli olmuştu zaten. Yapılması epey iyi olmuş.
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DubSteq 2 yıl
Yapay demek yanlış olur. Kan Hücresi üretimi demek daha doğru. Kök hücreyi çoğaltarak kullanıyorlar. Yoğurt mayalamak için yoğurt kullanmak gibi.
1 Yanıt Yanıtla +5
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reshthesucker 2 yıl DubSteq
DubSteq
Yapay demek yanlış olur. Kan Hücresi üretimi demek daha doğru. Kök hücreyi çoğaltarak kullanıyorlar. Yoğurt mayalamak için yoğurt kullanmak gibi.

böylece yapay ne demek bilmediğini öğrenmiş olduk. gerçi başka birinin bişeyi bilmediğini bilmek hayatımıza bişey katmıyor ama yine de büyük teşekkürler!
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axaxa 2 yıl
Sonra sıkıntı olmasın :)
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redoracle 2 yıl
Yüksek miktarlarda yapay karı okudum yuh diycektim,ama kanmış

Dünyagöz'ü bi ziyaret edeyim.
1 Yanıt Yanıtla +9
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PsychicPower 2 yıl redoracle
Hocam bence sorun gözde değil ama sen bilirsin
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aspirin_00 2 yıl
doğallıktan gerisi yalan...
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reshthesucker 2 yıl aspirin_00
aspirin_00

doğallıktan gerisi yalan...


...dedi, sabunla elini yıkayan adam.
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kan, eritrosit ve
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