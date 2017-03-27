Yüksek miktarlarda yapay kan üretimi artık mümkün!

Günümüzde güvenilir nitelikte kana olan gittikçe ihtiyaç artmakta. Şu ana dek her ne kadar kan üretimi konusunda başarılı girişimler olsa da bu yöntemlerin halihazırdaki ihtiyaca cevap vermesi oldukça zor. Bundan dolayı da yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerekiyordu. Bristol Üniversitesi ve İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmeti'nin Kan ve Kan Nakli Bölümü'nden bir ekibin yaptığı çalışma bu konuyu çözmüşe benziyor.

Hacimli Eritrosit Üretimi Artık Mümkün

Araştırmaya konu olan kan hücreleri kırmızı kan hücreleri olarak da adlandırılan eritrositler. Bilim adamlarının çalışmasını benzerlerinden ayıran en önemli detay da bu hücrelerin sonsuz bölünebilme kapasitesine sahip oldukları bir aşamada yakalanması zira bu aşamadaki hücreler ile uygun bir hat oluşturan ekip bu sayede tekrar edilebilir bir üretim süreci elde etmiş.

Devrim Niteliğinde Çalışma!

Şu ana dek kullanılan yöntemlerde bağışçılardan alınan kök hücrelerin uygun bir şekilde olgun eritrositlere dönüşümü sağlanıyordu ki bu tahmin edeceğiniz üzere sürekli bir bağışçı ihtiyacına sebep oluyordu. Bu yöntem sayesinde artık hacimli eritrosit üretimi mümkün görünüyor ki bu açıdan çalışma adeta bir devrim niteliğinde. Yöntemin orak hücreli anemi ve talasemi hastalarına oldukça faydalı olacağı düşünülürken bu yılın sonunda ilk testlere başlanılması planlanıyor. Son olarak devrim niteliğindeki bu çalışmanın ne zaman yaygın kullanım alanı bulacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.engadget.com/2017/03/27/mass-produced-artificial-blood-breakthrough/