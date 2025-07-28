Sahada kan nakli devrimi: Toz halindeki yapay kan hayat kurtaracak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Maryland Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, acil tıbbın en zorlu sorunlarından birine devrim niteliğinde bir çözüm geliştirdi: toz formundaki yapay kan. Bu yenilikçi madde, yalnızca su eklenerek birkaç dakika içinde nakle hazır hale geliyor. ErythroMer adlı yapay kan, soğutma gerektirmemesi ve yıllarca bozulmadan saklanabilmesi sayesinde kazazedelere veya yaralılara hastane dışında, olay yerinde müdahale imkânı sunuyor.

Projeyi yürüten Dr. Allan Doctor ve ekibi, çalışmalarını özel bir laboratuvar ortamında sürdürüyor. Tavşanlar üzerinde yürütülen deneylerde ciddi kan kaybı senaryoları oluşturuluyor. Ardından, bu tavşanlara geliştirilen yapay kandan üç doz enjekte ediliyor. Sonuçlar ise hayli etkileyici. Nakil sonrasında hayati değerler hızla normale dönüyor, tavşanın gözleri ve kulakları sağlıklı pembe rengine kavuşuyor.

Testlerde başarı gösterildi

Yapay kanın üretim süreci bilimsel açıdan oldukça çarpıcı. Öncelikle, kandan elde edilen hemoglobin molekülleri ayrıştırılıyor. Vücutta oksijen taşımaktan sorumlu bu moleküller, doğrudan kullanıldığında toksik etkiler yaratabileceği için özel bir işleme tabi tutuluyor. Araştırmacılar, hemoglobini, lipid zardan oluşan koruyucu bir kapsül içine alarak adeta yapay bir hücre zarı oluşturuyor. Bu sayede hemoglobinin vücutta güvenle dolaşması ve oksijen taşıması sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yapay taşıyıcılar daha sonra dondurarak kurutma yöntemiyle toz haline getiriliyor. Böylece ürün, soğutma gerektirmeden yıllarca saklanabiliyor ve kolaylıkla taşınabiliyor. Acil bir durumda sağlık ekipleri sadece su ekleyerek bu tozu birkaç dakika içinde transfüzyona, nakle hazır hale getirebiliyor.

mRNA teknolojisiyle geliştirilen ilk bakteri aşısı: Vebaya son 2 hf. önce eklendi

Bu gelişme sadece sivil acil müdahaleleri değil, askeri tıp alanını da derinden etkileyebilir. ABD Savunma Bakanlığı, "ErythroMer" adlı bu yapay kanın geliştirilmesi için 58 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Şimdiye dek yüzlerce tavşan üzerinde gerçekleştirilen testler, yapay kanın etkili ve güvenli olduğunu gösteriyor. Ancak insan denemeleri henüz başlamadı. Dr. Doctor, umutlu olsa da FDA onayı için daha uzun bir yol olduğunu kabul ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Anında nakledilebilir yapay kan geliştirildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: