Sahada kan nakli devrimi: Toz halindeki yapay kan hayat kurtaracak

Projeyi yürüten Dr. Allan Doctor ve ekibi, çalışmalarını özel bir laboratuvar ortamında sürdürüyor. Tavşanlar üzerinde yürütülen deneylerde ciddi kan kaybı senaryoları oluşturuluyor. Ardından, bu tavşanlara geliştirilen yapay kandan üç doz enjekte ediliyor. Sonuçlar ise hayli etkileyici. Nakil sonrasında hayati değerler hızla normale dönüyor, tavşanın gözleri ve kulakları sağlıklı pembe rengine kavuşuyor.
Testlerde başarı gösterildi
Yapay kanın üretim süreci bilimsel açıdan oldukça çarpıcı. Öncelikle, kandan elde edilen hemoglobin molekülleri ayrıştırılıyor. Vücutta oksijen taşımaktan sorumlu bu moleküller, doğrudan kullanıldığında toksik etkiler yaratabileceği için özel bir işleme tabi tutuluyor. Araştırmacılar, hemoglobini, lipid zardan oluşan koruyucu bir kapsül içine alarak adeta yapay bir hücre zarı oluşturuyor. Bu sayede hemoglobinin vücutta güvenle dolaşması ve oksijen taşıması sağlanıyor.
Bu gelişme sadece sivil acil müdahaleleri değil, askeri tıp alanını da derinden etkileyebilir. ABD Savunma Bakanlığı, "ErythroMer" adlı bu yapay kanın geliştirilmesi için 58 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Şimdiye dek yüzlerce tavşan üzerinde gerçekleştirilen testler, yapay kanın etkili ve güvenli olduğunu gösteriyor. Ancak insan denemeleri henüz başlamadı. Dr. Doctor, umutlu olsa da FDA onayı için daha uzun bir yol olduğunu kabul ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi