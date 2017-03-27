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Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı

Günlük hayatta kullanılan güneş panellerinin verimlilik oranları her geçen yıl yükseliyor. Japon araştırmacılar ev kullanımında rekor verimlilik seviyesine ulaştı.
2 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Güneş, alternatif enerji kaynakları arasında en popüler olan ve en fazla yatırım alan durumunda. Bununla birlikte halen güneş panellerinde verimlilik rakip alternatif enerjilere göre çok düşük seviyede. Araştırmacılar verimliliği arttırmak için farklı yöntemler geliştirmeye çalışıyor.

Güneş panellerinin aldığı ışınları kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürme oranı farklı ortamlara göre değişiyor. Laboratuvar ortamında ileri teknolojilerle yüzde 40 gibi rekor oranlara ulaşıldı ancak bu henüz kullanıma yansıtılmadı. Son kullanıcı tarafında ise teoride yüzde 29, pratikte yüzde 20 civarında bir oran söz konusu.

Yeni rekor

Japon Kaneko firması geliştirdikleri silikon güneş paneli ve yeni yöntemler ile ev kullanımında yüzde 26.6 verimlilik oranına ulaştıklarını belirtiyor. Bu oran 2015 yılında elde edilen rekordan 0.7 puan daha yukarıda. Yani yeni rekor gelmiş oldu.

Araştırmacılar iki yöntemle verimlilik oranını arttırmış. İlk olarak panel hücrelerinin üzerine yansıtma yapmayan şekilsiz silikon katmanları yerleştirilmiş. Böylece hücre bileşenleri korunmuş ve yansıtmadan dolayı güneş ışığı kaybı en aza indirilmiş.

İkinci olarak ise hücrelerin arka kısmına düşük dirençli elektrotlar yerleştirilmiş. Daha önce güneş alan kısımda yer alan bu elektrotlar böylece daha fazla foton toplamayı başarmış. Bu teknolojiye Thin-film Heterojunction (HJ) Optimisation adı verilmiş.

Ayrıca Bkz. "Huawei P9 serisi 12 milyon adet sattı"

Geliştirilen yöntemler hali hazırda mevcut bantlarda üretilebilecek bileşenlerden yararlanıyor. Bu bakımdan hızlı bir şekilde ticari hayata geçirilmesi mümkün. Kaneko yeni teknolojinin uygulanabilmesi için üretici firmalarla temasa geçmiş durumda. 

 

http://wccftech.com/record-broken-efficiency-solar-cells/ Yorum Yaz
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Hasegawa 2 yıl en beğenilen
250 m2'lik binanin uzerine 200m2 panel yerlestirsen. Bizde m2 basina 1700 W gunes enerjisi geldigi soyleniyor. Bu maksimum deger tabii. %25 verimlilikle 200m2'den rahatlikla 60-70 KW uretebilirsin. Bina 10 katli olsa, 20 daireye enerji versen daire basina 3-3,5KW yapar. İsiticilari saymazsan binayi rahatlikla cevirirsin bu panellerle. Ustelik eski paneller 10 yil verimliyken yenileri 25 yil verimli. 10 yil sonra panel maliyetlerinin %60 dusesegi soyleniyor. 10 yil sonra binalar elektrik almak yerine sebekeye elektrik satip fabrikalari besleyecekler gibi gorunuyor.
250 m2'lik binanin uzerine 200m2 panel yerlestirsen. Bizde m2 basina 1700 W gunes enerjisi geldigi soyleniyor. Bu maksimum deger tabii. %25 verimlilikle 200m2'd...
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4 Yanıt Yanıtla +22
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aspirin_00 2 yıl
ben inanmıyorum gün gelecek ürettiğin elektrik için üçret ödenir duruma geliriz. Güneş devletin malı sayılacak bahçenden çıkan su gibi (bilmeyenler için bahçende çıkan suya su saati takılması zorunlu belediye.)
ben inanmıyorum gün gelecek ürettiğin elektrik için üçret ödenir duruma geliriz. Güneş devletin malı sayılacak bahçenden çıkan su gibi (bilmeyenler için bahçend...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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tda 1562q 2 yıl
Bende evimde sadece aydınlatma ve tv için güneş paneli kurmayı düşünüyorum ama paneller malüm ateş pahası yanına yaklaşılmıyor dolar yüzünden
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Hasegawa 2 yıl tda 1562q
Aydinlatmayi sadece led ile yaparsaniz cok fazla tuketim olmuyor. Siz kac adet ve hangi boyutta TV icin kullanmayi dusunuyorsunuz? Mesela benim ev kucuk ve her oda icin 3*5 Watt led kullaniyorum. Cok estetik degil ama iyi is goruyor. Kullanmadigim odalari kapatiyorum. Tek 72 ekran tv var. Galiba saatlik tuketim 35 Watt olmasi lazim. Onun disinda uydu cihazi ve modem var. 250 Watt panel hem akuyu doldurup hem de gunduz calistirmaya yetiyor. Gece de TV yerine notebook bagli. Sistem sikintisiz calisiyor. Simdiye kadar aku bitmedi sahaba kadar kullanimda.
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celilsaygin 2 yıl
Evlerin penceleri ile güneş enerjisi toplayan firma vardı. Umarım ileride sadece temiz enerji ile hayatımıza devam edebiliriz
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life01 2 yıl

güneşe yatırım yapan arge yapan kaybetmez sınırsız kaynak.
Maliyetleri düşür verimliliği arttır heryerde kullan.
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DH Misafiri 2 yıl
şu mantığa bak yer altı suyu herkesin suyudur demiş rüzgar değirmeniyle elektrik ürettiğimizi düşünelim senin rüzgar gülün benimkinin hızını kesiyor onda herkesin hakkı var sök onu diyecek adam yakında.
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Emin-Firtina 2 yıl
Karanlığında bir enerjisi olmalı, güneş güneş nereye kadar...
İnsanlara ve diğer canlılara D vitamini lazım,, bunu güneş panelleri ile sömürürsek, insanlık ve diğer canlıların hayatı söz konusu,, bu konudada araştırmalar sürüyor. NIGHT ENERGY adı altında ben düşüneceğim birşeyler..
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hacı.basat 2 yıl
Kısa vadede herkesi ilgilendiren en önemli haber bu sitede bu haber, işin ilginç tarafıysa yurtdışı sitelerde gayriresmi yollarla satılan %60,%70 verimli çin malı panellerin resmiyetinin olmadığını ifşa etmesidir, bahsi geçen çin malı panellerin gerçekte yüzde kaç verimli olduklarını merak ediyorum.
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kadirirdem 2 yıl
Güzel gelişme ,Alternatif enerji geleceğin büyük nimeti...
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axaxa 2 yıl
Hayranım şu panellere her yere bunlardan koysalar keşke.
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aspirin_00 2 yıl
ben inanmıyorum gün gelecek ürettiğin elektrik için üçret ödenir duruma geliriz. Güneş devletin malı sayılacak bahçenden çıkan su gibi (bilmeyenler için bahçende çıkan suya su saati takılması zorunlu belediye.)
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FatihAsl 2 yıl aspirin_00
aspirin_00

ben inanmıyorum gün gelecek ürettiğin elektrik için üçret ödenir duruma geliriz. Güneş devletin malı sayılacak bahçenden çıkan su gibi (bilmeyenler için bahçende çıkan suya su saati takılması zorunlu belediye.)

bahçenden çıkan su yer altı suyudur. o suda herkesin hakkı vardır. yer altı suyunu haddinden fazla kullanırsan kurutursun. güneşi haddinden fazla kullanmak diye bir şey yoktur. rahat ol sen
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Hasegawa 2 yıl en beğenilen
250 m2'lik binanin uzerine 200m2 panel yerlestirsen. Bizde m2 basina 1700 W gunes enerjisi geldigi soyleniyor. Bu maksimum deger tabii. %25 verimlilikle 200m2'den rahatlikla 60-70 KW uretebilirsin. Bina 10 katli olsa, 20 daireye enerji versen daire basina 3-3,5KW yapar. İsiticilari saymazsan binayi rahatlikla cevirirsin bu panellerle. Ustelik eski paneller 10 yil verimliyken yenileri 25 yil verimli. 10 yil sonra panel maliyetlerinin %60 dusesegi soyleniyor. 10 yil sonra binalar elektrik almak yerine sebekeye elektrik satip fabrikalari besleyecekler gibi gorunuyor.
4 Yanıt Yanıtla +22
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01myavuz 2 yıl Hasegawa
Hasegawa

250 m2'lik binanin uzerine 200m2 panel yerlestirsen. Bizde m2 basina 1700 W gunes enerjisi geldigi soyleniyor. Bu maksimum deger tabii. %25 verimlilikle 200m2'den rahatlikla 60-70 KW uretebilirsin. Bina 10 katli olsa, 20 daireye enerji versen daire basina 3-3,5KW yapar. İsiticilari saymazsan binayi rahatlikla cevirirsin bu panellerle. Ustelik eski paneller 10 yil verimliyken yenileri 25 yil verimli. 10 yil sonra panel maliyetlerinin %60 dusesegi soyleniyor. 10 yil sonra binalar elektrik almak yerine sebekeye elektrik satip fabrikalari besleyecekler gibi gorunuyor.

Aşırı iyimser olmuş, saatte 70K tüm binanın ihtiyacını karşılar, fazlasınıda devlete satarsın.
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kaazto28 2 yıl Hasegawa
Hasegawa

250 m2'lik binanin uzerine 200m2 panel yerlestirsen. Bizde m2 basina 1700 W gunes enerjisi geldigi soyleniyor. Bu maksimum deger tabii. %25 verimlilikle 200m2'den rahatlikla 60-70 KW uretebilirsin. Bina 10 katli olsa, 20 daireye enerji versen daire basina 3-3,5KW yapar. İsiticilari saymazsan binayi rahatlikla cevirirsin bu panellerle. Ustelik eski paneller 10 yil verimliyken yenileri 25 yil verimli. 10 yil sonra panel maliyetlerinin %60 dusesegi soyleniyor. 10 yil sonra binalar elektrik almak yerine sebekeye elektrik satip fabrikalari besleyecekler gibi gorunuyor.

Hocam iyi hoş da çok ayrıntılı değil bence. yine de
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huytergan 2 yıl Hasegawa
Hocam, en basitinden 180 W bir panel 1.58x0.808=1.27664 m2 eder. 1 kw için 6 panel kullansan istenen alan 7.659 m2 eder.
Bu durumda sizin 60 KW elde edebilmeniz için yaklaşık 460 m2 alana ihtiyacınız olur.
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