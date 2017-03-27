Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı

Güneş, alternatif enerji kaynakları arasında en popüler olan ve en fazla yatırım alan durumunda. Bununla birlikte halen güneş panellerinde verimlilik rakip alternatif enerjilere göre çok düşük seviyede. Araştırmacılar verimliliği arttırmak için farklı yöntemler geliştirmeye çalışıyor.

Güneş panellerinin aldığı ışınları kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürme oranı farklı ortamlara göre değişiyor. Laboratuvar ortamında ileri teknolojilerle yüzde 40 gibi rekor oranlara ulaşıldı ancak bu henüz kullanıma yansıtılmadı. Son kullanıcı tarafında ise teoride yüzde 29, pratikte yüzde 20 civarında bir oran söz konusu.

Yeni rekor

Japon Kaneko firması geliştirdikleri silikon güneş paneli ve yeni yöntemler ile ev kullanımında yüzde 26.6 verimlilik oranına ulaştıklarını belirtiyor. Bu oran 2015 yılında elde edilen rekordan 0.7 puan daha yukarıda. Yani yeni rekor gelmiş oldu.

Araştırmacılar iki yöntemle verimlilik oranını arttırmış. İlk olarak panel hücrelerinin üzerine yansıtma yapmayan şekilsiz silikon katmanları yerleştirilmiş. Böylece hücre bileşenleri korunmuş ve yansıtmadan dolayı güneş ışığı kaybı en aza indirilmiş.

İkinci olarak ise hücrelerin arka kısmına düşük dirençli elektrotlar yerleştirilmiş. Daha önce güneş alan kısımda yer alan bu elektrotlar böylece daha fazla foton toplamayı başarmış. Bu teknolojiye Thin-film Heterojunction (HJ) Optimisation adı verilmiş.

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Geliştirilen yöntemler hali hazırda mevcut bantlarda üretilebilecek bileşenlerden yararlanıyor. Bu bakımdan hızlı bir şekilde ticari hayata geçirilmesi mümkün. Kaneko yeni teknolojinin uygulanabilmesi için üretici firmalarla temasa geçmiş durumda.