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Yüksek teknolojili bu kabin sizi zombi istilasından koruyacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüksek teknolojili bu kabin sizi zombi istilasından koruyacak

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlık adına faydalı olacak pek çok yeni fikir ve proje ortaya çıkarken, fantazi tarzında ilginç ve ne kadar kullanışlı olduğu şüpheli bazı projeler de zaman zaman karşımıza çıkıyor. ZFC-1 Zombie Fortification Cabin bunlardan birisi. 

İngiliz Tiger Log Cabins tarafından üretilen ve 70 000 pound fiyat etiketine sahip olan ZFC-1 Zombie Fortification Cabin adından da anlayacağınız üzere zombi istilasına karşı insanları korumak üzere tasarlanmış. Tabi zombi istilasının nereden geleceği ise şimdilik bilinmiyor. 

Bu kadar yüksek meblağ ödeyince elbette basit bir sığınaktan ziyade lüks bir sığınak sizin oluyor. Üç parçadan oluşan sığınakta plazma HDTV, Xbox konsolu, ses sistemi ve güvenlik kameraları yer alıyor. Muhtemel bir zombi istilasında sakinlerini rahat ettirecek her türlü ayrıntı düşünülmüş.

Güneş panelleri ile enerjisi sağlanan sığınağın çevresi son derece yüksek güvenlik sistemleri ve dikenli teller ile çevreleniyor. Eğer isterseniz sonradan silah ve ışıklandırma da yerleştirebiliyorsunuz. İç bahçesinde meyve sebze yetiştirebilirken, spor salonunda zombilerden kaçmak için antrenman yapabiliyorsunuz. Mutfak ve salon yer alan sığınakta 6 kişilik ranza sistemi bulunuyor. Garajda ise zırhlı bir araç da sizi bekliyor. Depo kısmında 50 kiloluk donmuş spagetti istiflenmiş. 

Güneş panelleri ve güvenlik kameraları ekstra 5000 pound iken, gaz maskeleri ve kalkanlardan oluşan set için 2500 pound ekstra ödemeniz gerekiyor. Sığınağın kurulum masrafı ise yine ektra 15 000 pound ediyor. 

Sistem hazırda yok ve sipariş üzerine inşa ediliyor. Bu bakımdan bitmiş bir örneğini görmek pek mümkün değil. Ancak bu dünyada bir zombi saldırısı yaşayacağını düşünen zenginlerin sipariş vermesi bekleniyor.  

http://www.tigerlogcabins.com/product/zombie-fortification-cabin-zfc-1/ Yorum Yaz
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omer168 5 yıl
bildiğin beleşten zamlı para kanazma taktiği : zombi sığınağı
edit : zenginler çok bilim ve kurgu mu izlemiş abi ya :D
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Emin-Firtina 5 yıl
zombi istilasina gerek yok;; haberleri izleyin yeter... polis koruyamiyor, kadin ölüyor. kadinlar kocasini dovmeye basladi,, sevgililer birbirini vurup, kesip doğruyor...
buarada benimsmde canım, kan cektii kaaannn. birinin beynini yere vurup patlatmak istiyorum,, kaannnn kaannnnn
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Gece772 5 yıl
Zombi gören varsa alır....
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Biyturs_OnSr 5 yıl
"Garajda ise zırhlı bir araç da sizi bekliyor."
İçinde zırhlı araç varsa 70 000 pound normal bence.
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mstyvz91 5 yıl
xBox degilde PS4 olsaydi daha iyi olurdu :D
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cceviz 5 yıl
Zombi kısmını geçersen, bu şekilde bir güvenlik kabinine ihtiyacı olanlar mutlaka vardır.
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qmerzM 5 yıl
İlerde Zombi salgını olacakta biz mi bilmiyoruz? İngiltere, Amerika ve Fransa'dan herşeyi beklerim.
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doctor_bey 5 yıl
Haber gerçek mi arkadaşlar?
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Tom Hagen 5 yıl
15000 pound ha. Dunyada 6-7 kisi alsa istedikleri kari elde etmis olacak adamlar..
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Lova 5 yıl
National Geographic'te sırf bunun üzerine belgesel var, dünyanın sonu muydu neydi. Denk gelirse seyredin, insanlar kafayı yemiş. Bunu alanlar sadece zenginler de değil. Belki dünya eskiden de bu kadar kötüydü, hatta belki daha da kötüydü ama teknoloji çağı sayesinde hepimiz bunun farkına varmış olduk. İşte sırf bu yüzden insanlar paranoyaklaşıyor. Sonrasında böyle şeyler olacağı da çok açık. Ne derler bilirsiniz cahillik mutluluktur.
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