Yüksek teknolojili bu kabin sizi zombi istilasından koruyacak





Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlık adına faydalı olacak pek çok yeni fikir ve proje ortaya çıkarken, fantazi tarzında ilginç ve ne kadar kullanışlı olduğu şüpheli bazı projeler de zaman zaman karşımıza çıkıyor. ZFC-1 Zombie Fortification Cabin bunlardan birisi.





İngiliz Tiger Log Cabins tarafından üretilen ve 70 000 pound fiyat etiketine sahip olan ZFC-1 Zombie Fortification Cabin adından da anlayacağınız üzere zombi istilasına karşı insanları korumak üzere tasarlanmış. Tabi zombi istilasının nereden geleceği ise şimdilik bilinmiyor.





Bu kadar yüksek meblağ ödeyince elbette basit bir sığınaktan ziyade lüks bir sığınak sizin oluyor. Üç parçadan oluşan sığınakta plazma HDTV, Xbox konsolu, ses sistemi ve güvenlik kameraları yer alıyor. Muhtemel bir zombi istilasında sakinlerini rahat ettirecek her türlü ayrıntı düşünülmüş.





Güneş panelleri ile enerjisi sağlanan sığınağın çevresi son derece yüksek güvenlik sistemleri ve dikenli teller ile çevreleniyor. Eğer isterseniz sonradan silah ve ışıklandırma da yerleştirebiliyorsunuz. İç bahçesinde meyve sebze yetiştirebilirken, spor salonunda zombilerden kaçmak için antrenman yapabiliyorsunuz. Mutfak ve salon yer alan sığınakta 6 kişilik ranza sistemi bulunuyor. Garajda ise zırhlı bir araç da sizi bekliyor. Depo kısmında 50 kiloluk donmuş spagetti istiflenmiş.





Güneş panelleri ve güvenlik kameraları ekstra 5000 pound iken, gaz maskeleri ve kalkanlardan oluşan set için 2500 pound ekstra ödemeniz gerekiyor. Sığınağın kurulum masrafı ise yine ektra 15 000 pound ediyor.





Sistem hazırda yok ve sipariş üzerine inşa ediliyor. Bu bakımdan bitmiş bir örneğini görmek pek mümkün değil. Ancak bu dünyada bir zombi saldırısı yaşayacağını düşünen zenginlerin sipariş vermesi bekleniyor.

http://www.tigerlogcabins.com/product/zombie-fortification-cabin-zfc-1/