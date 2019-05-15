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22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak!

Bugün yayımlanan kararla birlikte yurt dışı e-ticaret muafiyeti kaldırıldı. Artık 22 Euro altındaki ürünlerden de vergi alınacak. Karar 15 gün sonra yürürlüğe giriyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
21,1b
2
833
Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak!
Yurt dışı alışverişlerde uygulanan vergi muafiyeti Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlikte kaldırıldı. Yapılan alışverişler 22 Euro altında bile olsa vergilendirilecek. Karar 15 gün sonra yürürlüğe giriyor.

Avrupa için yüzde 18, diğer ülkeler için yüzde 20 vergi

Bildiğiniz üzere yurt dışı alışverişlerde vergi muafiyeti önce 75 Euro’ya daha sonrasında 22 Euro’ya kadar düşürülmüştü. Şimdi ise tamamen kaldırılmış oldu. Değeri ne olursa olsun yurt dışından gelen ürünlerden vergi alınacak. Bu vergi miktarı posta veya hızlı kargo Avrupa ülkelerinden geliyorsa yüzde 18, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 20 şeklinde.

Ayrıca Bkz. "Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı"
Başta AliExpress olmak üzere Amazon, Gearbest vb. sitelerden yapılan düşük tutarlı alışverişlerin vergilendirilmesi konusu zaman zaman gündeme geliyordu. Bu adımla birlikte resmiyet kazanmış oldu. 15 günlük geçiş döneminin ardından tüm siparişleriniz vergilendirilecek. Ek olarak bedeli 150 Euro'yu aşmayan kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlardan vergi alınmamaya devam edildiğini belirtelim.

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ozbey08 3 hf. en beğenilen
1 gram beyni olan şu yapılanlardan sonra akp ye vermemesi gerek. bu ne lan her şeyden vergi alınıyor. yakında tuvalete gitmek içinde vergi alacaklar
10 Yanıt Yanıtla +604
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TITAN 3 hf.
Her gün yaşam kalitemiz gittikçe düşüyor.
YETER ARTIK YETER BU HALK SİZE NE YAPTI KARDEŞİM

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3 Yanıt Yanıtla +382
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Theologist 3 hf.
Bisikletten bile Lüks tüketim vergisi alan devletten ne beklenir?
Bisiklet yahu, bisiklet... yakında Ekmeğe de lüks tüketim denilecek, aldığımız havaya da!
Bisikletten bile Lüks tüketim vergisi alan devletten ne beklenir?Bisiklet yahu, bisiklet... yakında Ekmeğe de lüks tüketim denilecek, aldığımız havaya da!...
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6 Yanıt Yanıtla +314
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HINATORY 18 sa.
Benim anlamadığım bu karar "gümrük birliği ihali"ne girmiyor mu?
Çin pazarı için ikili anlaşma imzalamıştı hükümet. Hatta Türk Lirası üzerinden satış yapılacaktı(-ki bazı ilanlarda direk Lira var) Buna etkisi nedir ?
Üret yedek parça senden alalım kardeşim.Vatandaşın getirdiği 1 dolarlık ürünün peşine düşüyorlar. Sanki keyfimizden yurtdışında aylarca bekliyoruz
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balci1987 1 gün
31 mayıstan önce sipariş vermiştim vergi ödeyecekmiyin
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molella 17 sa. balci1987
dostum herkes bunun cevabını bekliyor ama 8 gündür türkiye uyuyor malum bayram tatili, bu olay pazartesi belli olacak...
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Hasac 2 gün
Yok daha yeni aldım 24 mayısta sipariş verdim 3 haziran da geldi
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haksancan 20 sa. Hasac
31 mayıstan önce gümrükten geçmiştir kardeş sıkıntı yapma
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A1001z 2 gün
Burası nasıl bir donanım sitesi böyle? Canı sıkılan iftira atabiliyor, hakaret edebiliyor...
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aydınayhan 3 gün
neresi boş ki
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gael 3 gün
kemal dervişin 10yillik ekonomi paketinin ekmeğini yediler şimdi iş kendilerine kalınca iyice batırmaya başladılar
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Gamer007_ 3 gün
tr.aliexpress.com/...
yakın zamanda alan oldumu şu vergi konusu kafama takıldı
gercı ürünün yorumlarında 5.20 tl veren olmuşta üstü cıkarmı acaba
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TurkErkegi 3 gün
Ulan dibine kadar köklemeye başladılar he
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A1001z 3 gün
Pazartesine kadar yurtdışından gelen postalar üzerinde çalışılır mı dersiniz?
Yoksa bir hafta biriken paketler bir de yeni yasa değişikliği üzerine gelince PTT'yi çok zorlar derim.
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molella 3 gün A1001z
arkadaş artık yıldırım hızıyla kanun çıkarıyorlar, cumhurbaşkanı bir gecede kanunu getiriveriyor, ne mecl,ste görüşme var ne tartışma var, 15 gündede uygulamaya kaoyuyorlar, bukadar yumurta kapıya dayandı demekki acil para lazım bunlara, bence her pakete geçirecekler...
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Hasac 3 gün
arkadaşlar hayırlı bayramlar aliexpressten kulaklık aldım 15 dolar ancak ne gümrük sunum ücreti ne vergi ödedim ilk defa sipariş veriyorum onunla bağlantılı mı acaba :)
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MiLLETiNVEKiLi 2 gün Hasac
15 mayıstan önce kargoya verilmiştir belki ondan olabilir
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