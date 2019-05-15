22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak!

Yurt dışı alışverişlerde uygulanan vergi muafiyeti Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlikte kaldırıldı. Yapılan alışverişler 22 Euro altında bile olsa vergilendirilecek. Karar 15 gün sonra yürürlüğe giriyor.

Avrupa için yüzde 18, diğer ülkeler için yüzde 20 vergi

Bildiğiniz üzere yurt dışı alışverişlerde vergi muafiyeti önce 75 Euro’ya daha sonrasında 22 Euro’ya kadar düşürülmüştü. Şimdi ise tamamen kaldırılmış oldu. Değeri ne olursa olsun yurt dışından gelen ürünlerden vergi alınacak. Bu vergi miktarı posta veya hızlı kargo Avrupa ülkelerinden geliyorsa yüzde 18, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 20 şeklinde.

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Başta AliExpress olmak üzere Amazon, Gearbest vb. sitelerden yapılan düşük tutarlı alışverişlerin vergilendirilmesi konusu zaman zaman gündeme geliyordu. Bu adımla birlikte resmiyet kazanmış oldu. 15 günlük geçiş döneminin ardından tüm siparişleriniz vergilendirilecek. Ek olarak bedeli 150 Euro'yu aşmayan kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlardan vergi alınmamaya devam edildiğini belirtelim.