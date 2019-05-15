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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı

Yasada yapılan düzenlemeyle birlikte yurtdışından telefon getirmedeki kısıtlama arttırıldı. Vatandaşlar artık üç yılda bir adet telefonu yasal olarak Türkiye'de işletip kullanabilecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Yeni yasayla yurtdışından iki yılda bir telefon getirebilmeye izin veren düzenleme değiştirilerek üç yılda bir olacak şekilde güncellendi.
Şimdiye kadar yurt dışına çıkan vatandaşların pasaportlarına işleterek kullanabildiği telefonlardaki kısıtlama, 2 yılda bir tane cihaza izin veriyordu. Bu süre daha da uzatılarak 3 yıla çıkarıldı.

En fazla üç yılda bir ve 618,60 TL harç ödeyerek yurtdışından telefon keyfi(!) 

2019 itibariyle yurt dışından alınan telefonlarda ülke içerisinde çalışması, yani pasaporta işletilip IMEI kaydedilmesi için, 618,60 TL harç ödenmesi gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammıyla birlikte tam Türkiye'den telefon alamayacağız derken yurtdışından getirilen telefonlardaki kısıtlamanın da arttırılması bir hayli hayat zorlaştırıcı olacak.

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Deep Hypnosis 3 hf. en beğenilen
Yahu arkadaş, bir hükümet vatandaş yararına bir tane icraat yapmaz mı ?
4 Yanıt Yanıtla +313
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farego 3 hf.
Sindire sindire yapıyorlar bunu. Aynı şeyi Alixpress vergileri için de yaptılar.
75 avro
30 Avro
22 Avro.
Sonra gelen her ürüne vergi vs.
Üretmeyen ülkenin vergilerden alır. Keşke vergi yükünü üretime yaysalar da insanlar yurt dışından almaya gerek duymasa.
Adam ürünü 1 ay bekleme pahasına ve kaybolma riskne karşı getiriyor.
Telefon da ise garanti süresinden kısıyor.
Diyecek söz yok başka.
Düzeltme: Bir de yurt içi telefonlara ÖTV kitlediler.
Kusura bakmayın bana göre her şey siyasi.
Sindire sindire yapıyorlar bunu. Aynı şeyi Alixpress vergileri için de yaptılar.75 avro30 Avro22 Avro.Sonra gelen her ürüne vergi vs.Ür...
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4 Yanıt Yanıtla +161
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NuCLeeR_ 3 hf. yeni yorumcu
Sevgili aziz nesin. O kadar haklıymışsın ki...
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berk768 3 gün
Arkadaşım pederin şirketinde çalışıyorum aylık maaşımla 1 adet Iphone x alabiliyorum benim yerimde kim olsa aynısını yapardı ortada israf yok kazandığım kadar harcıyorum.
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sturmgewehr44 3 gün yeni yorumcu berk768
benim yerimde kim olsa aynısını yapardı demişsin ve yanılmışsın. ben 1 aylık maaşımı o çöpe yatırsam intihar ederdim. peki 1 aylık maaşını yatırdıktan sonra ne oldu? babandan harçlık mı almaya başladın?
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NGage4ever 3 gün berk768
Senin tuzun kuru tabii. Bi cepte xs 256 bi cepte s10. Bu ikisininin parasını toplasan kaç aç doyar. Kraldan çok kralcı olmana şaşmamalı. Senin gibilerden vergi alınacağına yoksul insanlara vergi dayayanlar kul hakkı alıyor. Bu mübarek bayramda hak alıyorlar anladın?
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Remy Martin 3 hf.
Az olmuş 100 yıla çıkaraydınız bu millete 3 yıl az.
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Hock Hover 3 hf.
3 yıl yanına başka pasaporta kayıt dönemini de bitirmişler, vestel tam kilit yapmış
shiftdelete.net/...
yurtdışı gsm operatörlerini araşırırsanız uluslararası sim kart ile pasaport kaydına ötvye gerek kalmıyor


fiyatlar dolar bazında olsa da güzel paketler var
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2000watts 4 gün Hock Hover
bende var yabanci telefon ve sim kart. Ama numara yabanci. Ne kadar kullanabilirsin ki? Tamam butun avrupada geçerli ama Turkiye de kullanmak tuzlu olabilir. Yoks baska bir seyden mi bahsediyorsun?
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fullflavor1977 3 hf.
Ne yapsın devlet? Biraz empati kuralım.kaç milyon memur var.bunların özel evleri, restaurantları.siteleri ve dinlenme tesisleri var.bitmedi milyonlarca memur araçları. Zaten vergi toplamada sinifda kalmışız zaten. Ne yapicaksin yüklen vergilere...OTV'lere...
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redbul_540 3 hf.

la arkadaş bu telefon işi niye bu kadar büyütüldü ? Altı üstü telefon. Hükümet nerdeyse çeyrek asırdır Hayvan gibi Ötv alıyor. 200 bin liralık arabadan 380-400 bin tl Vergi alıyor kimsenin konuştuğu yok.
Sanki kazık yeni girmeye başlamış gibi noluyor anlamadın.
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NGage4ever 4 gün
Büyütülmesin de konuşulmasın mı istiyorsunuz? Herkes araba alamıyor ama telefon herkese lazım. Bunu düşünmek için Freud olmak gerekmez.....
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355GTS 3 hf.
Çomar tayfa ne yurtdışı bilir ne teknoloji koymaz ki bunlara, 22 euro muafiyet kalkmış, cep telefonu 3 yılda 1 e çıkmış, hat üzerinde olması gerekliymiş, çok da umurlarında
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daniel_wellington 3 hf.
Daha fenası varmış. Telefonu artık sadece üstüne kaydedilen kişi kullanabilecekmiş! YUH!!!!
log.com.tr/...
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cabriyo 3 hf.
devlet öpecem diyor kısaca.
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Paetzold 3 hf.
Eskiden Bulgaristandan alıp pasaportuma kaydetip kullanıyordum. Gerçi kur farkıyla alınmazsa oldu artık. Bir bir kısılıyor musluklar.
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