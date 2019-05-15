Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı

Teknoloji Editörü
Yeni yasayla yurtdışından iki yılda bir telefon getirebilmeye izin veren düzenleme değiştirilerek üç yılda bir olacak şekilde güncellendi.
Şimdiye kadar yurt dışına çıkan vatandaşların pasaportlarına işleterek kullanabildiği telefonlardaki kısıtlama, 2 yılda bir tane cihaza izin veriyordu. Bu süre daha da uzatılarak 3 yıla çıkarıldı.
En fazla üç yılda bir ve 618,60 TL harç ödeyerek yurtdışından telefon keyfi(!)
2019 itibariyle yurt dışından alınan telefonlarda ülke içerisinde çalışması, yani pasaporta işletilip IMEI kaydedilmesi için, 618,60 TL harç ödenmesi gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammıyla birlikte tam Türkiye'den telefon alamayacağız derken yurtdışından getirilen telefonlardaki kısıtlamanın da arttırılması bir hayli hayat zorlaştırıcı olacak.
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75 avro
30 Avro
22 Avro.
Sonra gelen her ürüne vergi vs.
Üretmeyen ülkenin vergilerden alır. Keşke vergi yükünü üretime yaysalar da insanlar yurt dışından almaya gerek duymasa.
Adam ürünü 1 ay bekleme pahasına ve kaybolma riskne karşı getiriyor.
Telefon da ise garanti süresinden kısıyor.
Diyecek söz yok başka.
Düzeltme: Bir de yurt içi telefonlara ÖTV kitlediler.
Kusura bakmayın bana göre her şey siyasi.