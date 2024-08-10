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    Yurt dışı alışverişler tek tek kayıt altına alınacak

    Yurt dışından Türkiye’ye gelen bir paketin artık hangi siteden satın alındığı bilinecek ve devasa bir havuz oluşturulacak. Gümrükler Genel Müdürlüğü düğmeye basıyor. 
    Yurt dışı alışveriş Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce yurt dışı alışverişlerde sınırın 30 Euro seviyesine indirilmesi ve verginin de iki katına çıkarılmasının ardından yeni bir karar daha gündeme geldi. Gümrükler Genel Müdürlüğü her alışverişi takip edecek.

    Yurt dışı alışverişlerde yeni dönem

    Cnbc-e muhabiri Fırat Gazel’in verdiği bilgilere göre Gümrükler Genel Müdürlüğü, yurt dışından gelen her paketin hangi alışveriş sitesinden satın alındığının kaydını tutmaya başlıyor. Kargo ve lojistik firmaları konu hakkında bilgilendirildi.

    15 Ağustos tarihine yetiştirilmesi istenen yeni sistemde Türkiye’ye giriş yapan her paketin artık kaydı dijital ortamda tutulmuş olacak. Coğrafi bir sınır da yok. Doğru bilgi aktarılmaması durumunda operatör şirketlere ceza uygulanacak. Kayıt sisteminin hangi amaçla tutulduğuna dar bir bilgi ise paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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