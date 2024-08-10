Yurt dışı alışverişler tek tek kayıt altına alınacak

Yurt dışı alışverişlerde yeni dönem
Cnbc-e muhabiri Fırat Gazel’in verdiği bilgilere göre Gümrükler Genel Müdürlüğü, yurt dışından gelen her paketin hangi alışveriş sitesinden satın alındığının kaydını tutmaya başlıyor. Kargo ve lojistik firmaları konu hakkında bilgilendirildi.
15 Ağustos tarihine yetiştirilmesi istenen yeni sistemde Türkiye’ye giriş yapan her paketin artık kaydı dijital ortamda tutulmuş olacak. Coğrafi bir sınır da yok. Doğru bilgi aktarılmaması durumunda operatör şirketlere ceza uygulanacak. Kayıt sisteminin hangi amaçla tutulduğuna dar bir bilgi ise paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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