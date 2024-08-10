Yurt dışı alışverişler tek tek kayıt altına alınacak

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Tam Boyutta Gör Kısa süre önce yurt dışı alışverişlerde sınırın 30 Euro seviyesine indirilmesi ve verginin de iki katına çıkarılmasının ardından yeni bir karar daha gündeme geldi. Gümrükler Genel Müdürlüğü her alışverişi takip edecek.

Yurt dışı alışverişlerde yeni dönem

Cnbc-e muhabiri Fırat Gazel’in verdiği bilgilere göre Gümrükler Genel Müdürlüğü, yurt dışından gelen her paketin hangi alışveriş sitesinden satın alındığının kaydını tutmaya başlıyor. Kargo ve lojistik firmaları konu hakkında bilgilendirildi.

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15 Ağustos tarihine yetiştirilmesi istenen yeni sistemde Türkiye’ye giriş yapan her paketin artık kaydı dijital ortamda tutulmuş olacak. Coğrafi bir sınır da yok. Doğru bilgi aktarılmaması durumunda operatör şirketlere ceza uygulanacak. Kayıt sisteminin hangi amaçla tutulduğuna dar bir bilgi ise paylaşılmadı.

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Yurt dışı alışverişlerde yeni dönem