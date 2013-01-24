Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZAGG Keys, iPad için klavyeli kılıf modelini duyurdu

6 yıl
3b
1
10
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ZAGG Keys, iPad için klavyeli kılıf modelini duyurdu
ZAGGKeys firması, Apple'ın iPad modeli ile uyumlu Profolio+ ismine sahip klavyeli kılıf modelini duyurdu.
IPad, sunduğu özellikler ile birçok dizüstü bilgisayar ile yarışabilecek düzeyde. Firmalar da bunun farkı vararak iPad ile uyumlu kullanışlı yan ürünler geliştirmeye devam ediyorlar. Bu doğrultuda ZAGGKeys firması Apple'ın iPad modeli için klavyeli kılıf modeli geliştirildi. Kılıf, iPad'ı tam olarak sarabiliyor, oldukça kaliteli malzemeden üretilmiş ve iPad'i dik konumda tutabiliyor. Ürünü diğer birçok kılıftan ayıran en önemli özelliği ise alttan aydınlatmalı bir klavyeye sahip olması. Klavyenin alttan aydınlatma sistemi farklı renk seçeneklerine sahip ve çok amaçlı kısa yol tuşları da klavye üzerinde unutulmamış durumda.
 
ZAGG Keys, iPad için klavyeli kılıf modelini duyurdu
ZAGGKeys Profolio+ iPad uyumlu klavyeli kılıf, $187 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün için hazırlanmış videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.zagg.com/accessories/zaggkeys-ipad-profolio-plus-keyboard-case.php 

http://www.zagg.com/accessories/zaggkeys-ipad-profolio-plus-keyboard-case.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
draconist 6 yıl
Real Madrid
draconist 149 dolara Clamcase vardı, üstelik extradan 100 saat batarya ömrü veriyor. donanimhaber.com/... clamcase.com/...
Hocam oda laptop gibi yapıyor tableti ama zevk meselesi tabi sade ve şık bi tasarımı var

Evet amaçları oydu zaten, daha doğrusu laptop değilde, Macbook Air'a benzetmek. Demek ki başarılı olmuşlar. Bence o extra şarj süresi nedeniyle alınabilir bir ürün olmuş, tabi Türkiyede satılırsa bu fiyattan gelmez, üzerine baya koyarlar, Amerikadan filan getirtmek daha mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thegym 6 yıl
oldukca guzel..bi tasarim...
ihtiyac halinde oldukca ise yarar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draconist 6 yıl
149 dolara Clamcase vardı, üstelik extradan 100 saat batarya ömrü veriyor.

donanimhaber.com/...

clamcase.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 6 yıl
içinde pil yoksa gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sherlock 6 yıl draconist
draconist
149 dolara Clamcase vardı, üstelik extradan 100 saat batarya ömrü veriyor.

donanimhaber.com/...

clamcase.com/...

Hocam oda laptop gibi yapıyor tableti ama zevk meselesi tabi sade ve şık bi tasarımı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sherlock 6 yıl
Yeni bir tablet kullanıcısı olduğumdan tablet aksesuarlarını kılıflarını araştırıyorum birkaç gündür bu kılıf fiyatları gerçekten çok ütopik rakamlarda birazda babamın mesleğinden dolayı kullanılan malzemenin fiyatlarını ve ürünün maliyetini tahmin edebildiğimden de etkileniyor olabilirim ama piyasada 200 dolara tablet satılıyorken bu fiyatlar gerçekten çok fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
187 dolar edecek ne özelliği var bunun Allah aşkına ? Ki bu abd fiyatı, avrupada 230, gelirse tr'de de 260 dolardan satarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZAViRA 6 yıl
187 milyon milyar muş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 6 yıl
Profilo diye okuyan bir tek ben degilimdir umarim ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 6 yıl
surface in klavyeli kılıfını gördükten sonra bunlar tırt geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2959 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Windows Phone 8X by HTC video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim