ZAGG Keys, iPad için klavyeli kılıf modelini duyurdu





ZAGGKeys firması, Apple'ın iPad modeli ile uyumlu Profolio+ ismine sahip klavyeli kılıf modelini duyurdu.

IPad, sunduğu özellikler ile birçok dizüstü bilgisayar ile yarışabilecek düzeyde. Firmalar da bunun farkı vararak iPad ile uyumlu kullanışlı yan ürünler geliştirmeye devam ediyorlar. Bu doğrultuda ZAGGKeys firması Apple'ın iPad modeli için klavyeli kılıf modeli geliştirildi. Kılıf, iPad'ı tam olarak sarabiliyor, oldukça kaliteli malzemeden üretilmiş ve iPad'i dik konumda tutabiliyor. Ürünü diğer birçok kılıftan ayıran en önemli özelliği ise alttan aydınlatmalı bir klavyeye sahip olması. Klavyenin alttan aydınlatma sistemi farklı renk seçeneklerine sahip ve çok amaçlı kısa yol tuşları da klavye üzerinde unutulmamış durumda.

ZAGGKeys Profolio+ iPad uyumlu klavyeli kılıf, $187 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün için hazırlanmış videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.zagg.com/accessories/zaggkeys-ipad-profolio-plus-keyboard-case.php

http://www.zagg.com/accessories/zaggkeys-ipad-profolio-plus-keyboard-case.php