Zafer Çağlayan: Apple, Microsoft ve Intel; Fatih projesiyle ilgileniyor

Amerika'da temaslarını sürdüren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Seattle'da yaptığı açıklamalarda, bilişim devleri Apple ve Microsoft'un Fatih Projesi kapsamında önümüzdeki 4 sene boyunca öğrencilere verilmesi planlanan 15 milyon tabletin teminiyle ilgilendiklerini ifade etti.

Bloomberg 'in Anadolu Ajansı 'na dayandırdığı haberine göre; Seattle'da Microsoft'un merkezini ziyaret ettikten sonra basına açıklamalar yapan Çağlayan, Microsoft ve Apple'ın yanı sıra Intel'in de proje ile ilgilendiğini, ayrıca Intel'in Türkiye'de araştırma ve geliştirme merkezi açabileceğini belirtirken; Fatih Projesine en hazır firmanın Microsoft'un göründüğünü ve yakın zamanda Microsoft'tan bir ekibin proje ile ilgili detaylı çalışma yapmak için ülkemize gelebileceklerini söyledi.

Çağlayan, ayrıca, Cupertino'da Apple'ın üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmede, yöneticilerin iPhone ve iPad için kulaklık, kılıf gibi aksesuarların üretimi için Türkiye'yi düşündüklerini dile getirdi.

15 milyon adet tablet temini, son çeyrekte 9 milyon adet iPad satışı yapıldığı göz önüne alındığında, Apple açısından oldukça iyi olmakla beraber; iPad'e olan talebi karşılamakta dönem dönem zorluk çektiği bilinen Apple'ın Çin'den sonra Brezilya'da da iPad üretimine başlayarak üretim hacmini arttıracak olması; 15 milyon gibi yüksek bir talebi karşılayabilme olasılığını arttırıyor.