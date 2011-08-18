Zafer Çağlayan: Apple, Microsoft ve Intel; Fatih projesiyle ilgileniyor

Amerika'da temaslarını sürdüren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Seattle'da yaptığı açıklamalarda, bilişim devleri Apple ve Microsoft'un Fatih Projesi kapsamında önümüzdeki 4 sene boyunca öğrencilere verilmesi planlanan 15 milyon tabletin teminiyle ilgilendiklerini ifade etti.
Çağlayan, ayrıca, Cupertino'da Apple'ın üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmede, yöneticilerin iPhone ve iPad için kulaklık, kılıf gibi aksesuarların üretimi için Türkiye'yi düşündüklerini dile getirdi.
15 milyon adet tablet temini, son çeyrekte 9 milyon adet iPad satışı yapıldığı göz önüne alındığında, Apple açısından oldukça iyi olmakla beraber; iPad'e olan talebi karşılamakta dönem dönem zorluk çektiği bilinen Apple'ın Çin'den sonra Brezilya'da da iPad üretimine başlayarak üretim hacmini arttıracak olması; 15 milyon gibi yüksek bir talebi karşılayabilme olasılığını arttırıyor.
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Ehehe bu proje ona yönelik değil Bundan sonra kitap taşınmaması, ders kitaplarının e-kitap haline getirilip kullanılması düşünülüyor. Ancak ben şundan korkuyorum okul yanlarında çocukların kötülüğü için dolaşan tipler şimdide tabletleri çalmak için çocuklara saldırmasın?