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Zafer Çağlayan: Apple, Microsoft ve Intel; Fatih projesiyle ilgileniyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Amerika'da temaslarını sürdüren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Seattle'da yaptığı açıklamalarda, bilişim devleri Apple ve Microsoft'un Fatih Projesi kapsamında önümüzdeki 4 sene boyunca öğrencilere verilmesi planlanan 15 milyon tabletin teminiyle ilgilendiklerini ifade etti.

Bloomberg'in Anadolu Ajansı'na dayandırdığı haberine göre; Seattle'da Microsoft'un merkezini ziyaret ettikten sonra basına açıklamalar yapan Çağlayan, Microsoft ve Apple'ın yanı sıra Intel'in de proje ile ilgilendiğini, ayrıca Intel'in Türkiye'de araştırma ve geliştirme merkezi açabileceğini belirtirken; Fatih Projesine en hazır firmanın Microsoft'un göründüğünü ve yakın zamanda Microsoft'tan bir ekibin proje ile ilgili detaylı çalışma yapmak için ülkemize gelebileceklerini söyledi.

Çağlayan, ayrıca, Cupertino'da Apple'ın üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmede, yöneticilerin iPhone ve iPad için kulaklık, kılıf gibi aksesuarların üretimi için Türkiye'yi düşündüklerini dile getirdi.

15 milyon adet tablet temini, son çeyrekte 9 milyon adet iPad satışı yapıldığı göz önüne alındığında, Apple açısından oldukça iyi olmakla beraber; iPad'e olan talebi karşılamakta dönem dönem zorluk çektiği bilinen Apple'ın Çin'den sonra Brezilya'da da iPad üretimine başlayarak üretim hacmini arttıracak olması; 15 milyon gibi yüksek bir talebi karşılayabilme olasılığını arttırıyor.


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Adam Lallana 7 yıl en beğenilen
Direk İpad2 dağıtın işte
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Farwynd 7 yıl Rajeesh
Rajeesh

netbook dağıtsınlar bunla uğraşana kadar, adam akıllı teknoloji dersi de koydun mu office olsun, photoshop olsun bir şeyler öğrensin veletler


Ehehe bu proje ona yönelik değil
Bundan sonra kitap taşınmaması, ders kitaplarının e-kitap haline getirilip kullanılması düşünülüyor. Ancak ben şundan korkuyorum okul yanlarında çocukların kötülüğü için dolaşan tipler şimdide tabletleri çalmak için çocuklara saldırmasın?
Rajeeshnetbook dağıtsınlar bunla uğraşana kadar, adam akıllı teknoloji dersi de koydun mu office olsun, photoshop olsun bir şeyler öğren...
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x_tol 7 yıl
msi ile anlaşıp winpad 110w dağıtsalar yararlı birşey olur. İşe yarar olarak gördüğüm tek tablet o.
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blackpanter 7 yıl
simdiki ögrenciler ilerde bel boyun agrıları yasayacaklar nedenmi cantalarını tartıya koyduk 7 kg a kadar çıktık bide tablet le gittiklerini düşünsenize hangisi mantıklı
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tcoRED 7 yıl blackpanter
blackpanter
simdiki ögrenciler ilerde bel boyun agrıları yasayacaklar nedenmi cantalarını tartıya koyduk 7 kg a kadar çıktık bide tablet le gittiklerini düşünsenize hangisi mantıklı

Zamaninda bizim cantalarimizda oyleydi, ne bel ne boyun fitigi olduk.
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ama=neden 7 yıl
Tabletler balon mu oldu, tablet gereksiz mi diye kalkmaya başlamıştı kafalar..
bu şekilde balon olmaktan kurtaracaklar demekki.
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mehmetgirgin 7 yıl
inanmıyorum ben buna. hindistanın dağıttığı ucuz aletlerden dağıtsınlar. daha mantıklı olur.
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cruiser76 7 yıl
Gerçekten öğrencilere kitap yerine tablet verip ebookla okutmak mantıklımı. Kullanım açısından kitap daha elverişli değilmi, üzerine notlar almak filan, sonra kaçıncı sınıftan itibaren dağıtıcaksınız, ve insanlara kitabı sevdirmek yerine ondan soğutmak değilmi bu iş. Tamam ebook güzel ama orjinal kitabın yerini tutmaz.

Bence tamamen göz boyama işi bu iş...
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kallesnikof 7 yıl
inşallah bu proje firmaların ellerinde kalan yada yetersiz tabletlerini kakalayacakları bir proje olmaz
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met@lrock 7 yıl
Gayet mantıklı ve güzel proje. Ürünlerin apple marka olması iyi olur. Anlamadığım olay şu apple ve microsofr iş birliğinde gerçekleşicekse. Tabletler Apple os ler microsoft olcak sanirim
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mteke 7 yıl
Ne olur M$ ve benzeri şirketler olmasın. Linux türevli açık kaynak kod destekleyen sistemlere geçiş yapmak için başlangıç olsun bu proje.
Windows türevi ürünlere göbekten bağımlı olmuşuz, yakın zamanda bu değişecek gibi görünmüyor.
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kerokeso 7 yıl
Bedavaya dağıtsalar da almam aga. Kapitalist tekelci epılın malını. O kadar paraları var, daha ne istediklerini anlayabilmiş değilim. Her istediğinizi yapabiliyorsunuz, Dünyayı mı yöneteceksiniz, anlamadım ki?!
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The Islander 7 yıl
ee bu padler alındıktan 3yıl sonra ne olacak?bozulanlar kırılanlar olmasını bırak belli ömürleri var böyle aletlerin.her 3-4senede bir 10-15milyon yeni pad mi alınacak?bu proje bana pek dogru gelmiyor
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K_Spartakus 7 yıl
Cep telefonu ve akıllı tahtayi kullanamayanlara bu iPad yada e-ink leri verdiğinizde nasıl kullanacaklar ? Ogrencisini bile egitmekte zorlanan bir eğitim sisteminde çocuk oyuncağı bu cihazlari böyle öğretmenlerin elinde gormeyi bile hayal etmek istemiyorum.

Yeni genç nesil öğretmenler belki bu konuda ilerleme sağlar.
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