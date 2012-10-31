Zalman'dan üç yeni hepsi bir arada su soğutma çözümü: LQ310, LQ315 ve LQ320

Donanım tutkunlarınca gayet yakından tanınan Zalman, üç yeni hepsi bir arada su soğutma çözümüne resmiyet kazandırdı: LQ310, LQ315 ve LQ320.



Güney Koreli bilgisayar bileşeni üreticisinin LQ serisi, hepsi bir arada su soğutma sistemlerinde görüldüğü üzere radyatörden, iki yönlü kauçuk hortumlardan, su pompasından ve soğutma bloğundan oluşuyor. LQ serisinin bakırdan imal edilen soğutma bloğunun üzerinde mini yapraklar göze çarpıyor. Böylece işlemci yüzeyi ile daha randımanlı ısı transferi amaçlanmış.



Peki Zalman'ın yeni su soğutma sistemleri arasında ne gibi farklılıklar bulunuyor?

LQ310'un radyatör boyutları 153 mm x 120 mm x 25 mm; LQ315'in radyatör boyutları 153 x 120 x 35 mm; LQ320'nin radyatör boyutları 153 x 120 x 51 mm şeklinde açıklanmış. Yani radyatörler arasında kalınlık farkı söz konusu. LQ310 maksimum 300 watt'lık ısı enerjisinin, LQ315 maksimum 330 watt'lık ısı enerjisinin, LQ3120 ise maksimum 340 watt'lık ısı enerjisinin üstesinden gelebilmekte.



Su soğutma sistemlerinin radyatörlerine, Zalman üretimi 120 mm'lik fan yerleştirilmiş. Uzun ömürlü mil yatağına sahip olan PWM fonksiyonlu fan, 900 devir / dakika ile 2000 devir / dakika hızları arasında faaliyet gösteriyor.



Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011 formundaki işlemcilerine; AMD'nin soket FM1, FM2, AM3, AM3+ formundaki işlemcilerine destek veren su soğutma sistemlerinin fiyatları sırasıyla şu şekilde: 85$, 100$ ve 120$