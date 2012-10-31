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Zalman'dan üç yeni hepsi bir arada su soğutma çözümü: LQ310, LQ315 ve LQ320

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Zalman'dan üç yeni hepsi bir arada su soğutma çözümü: LQ310, LQ315 ve LQ320
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Donanım tutkunlarınca gayet yakından tanınan Zalman, üç yeni hepsi bir arada su soğutma çözümüne resmiyet kazandırdı: LQ310, LQ315 ve LQ320.
Güney Koreli bilgisayar bileşeni üreticisinin LQ serisi, hepsi bir arada su soğutma sistemlerinde görüldüğü üzere radyatörden, iki yönlü kauçuk hortumlardan, su pompasından ve soğutma bloğundan oluşuyor. LQ serisinin bakırdan imal edilen soğutma bloğunun üzerinde mini yapraklar göze çarpıyor. Böylece işlemci yüzeyi ile daha randımanlı ısı transferi amaçlanmış.
Peki Zalman'ın yeni su soğutma sistemleri arasında ne gibi farklılıklar bulunuyor?
LQ310'un radyatör boyutları 153 mm x 120 mm x 25 mm; LQ315'in radyatör boyutları 153 x 120 x 35 mm; LQ320'nin radyatör boyutları 153 x 120 x 51 mm şeklinde açıklanmış. Yani radyatörler arasında kalınlık farkı söz konusu. LQ310 maksimum 300 watt'lık ısı enerjisinin, LQ315 maksimum 330 watt'lık ısı enerjisinin, LQ3120 ise maksimum 340 watt'lık ısı enerjisinin üstesinden gelebilmekte.
Su soğutma sistemlerinin radyatörlerine, Zalman üretimi 120 mm'lik fan yerleştirilmiş. Uzun ömürlü mil yatağına sahip olan PWM fonksiyonlu fan, 900 devir / dakika ile 2000 devir / dakika hızları arasında faaliyet gösteriyor.
Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011 formundaki işlemcilerine; AMD'nin soket FM1, FM2, AM3, AM3+ formundaki işlemcilerine destek veren su soğutma sistemlerinin fiyatları sırasıyla şu şekilde: 85$, 100$ ve 120$
Zalman'dan üç yeni hepsi bir arada su soğutma çözümü: LQ310, LQ315 ve LQ320
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Zalman'dan üç yeni hepsi bir arada su soğutma çözümü: LQ310, LQ315 ve LQ320
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bekir_sahin_38 6 yıl
Türkiye ye gelirse eyi
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CoreXXX 7 yıl
su soğutmaya ihtiyaç duyan kişi sayısı ne kadar acaba merak ettim. profosyonel amaçlı deney yapan o.c meraklıları hariç. cupuların bu kadar az ısındığı özellikle intel tarafında standart soğutucular bile saatlerce cpu yu çalıştırıkan bide hava soğutmalı üst sınıf soğutucu hatta su soğutma ile düşünemiyorum
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dgo_cr7 6 yıl CoreXXX
CoreXXX

su soğutmaya ihtiyaç duyan kişi sayısı ne kadar acaba merak ettim. profosyonel amaçlı deney yapan o.c meraklıları hariç. cupuların bu kadar az ısındığı özellikle intel tarafında standart soğutucular bile saatlerce cpu yu çalıştırıkan bide hava soğutmalı üst sınıf soğutucu hatta su soğutma ile düşünemiyorum

2500k yı 4,5- 5 ghz de kullan standart soğutucuyla da bir görelim..
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lyridder 7 yıl
Zalman Türkiye'ye ürün yelpazesinin tamamını getiriyor mu?
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King ov Hell 7 yıl
Yarışırsa Swiftech HD320 ile yarışır, bizde TR'den hödük hödük izleriz.
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A.M.G 7 yıl
test sonuçları gelsede bizde yeni alacagımız su sogutmayı belirlesek acaba h100 den daha iyimidir ?
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WoXeD 7 yıl
340w lık ısıl gücü emen versiyonun bide 2 fanlısı olsa,hatta fantezi ötesi 3 fanlısı olsa dadından yenmez.
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aykutx 7 yıl WoXeD
WoXeD

340w lık ısıl gücü emen versiyonun bide 2 fanlısı olsa,hatta fantezi ötesi 3 fanlısı olsa dadından yenmez.

İstenirse 2 fanlı kurulum yapılabilir.
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ScannerEye 7 yıl
testi olsada bilgi sahibi olsak, 3 model arasında ısıl işlem gücü farkı ne kadar, ses db seviyesi ne bunları bilmeden almak pek akıllıca olmaz..
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chantypes30 7 yıl
mm sexy :)
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