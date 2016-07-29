Zeplinlerin tamiri için küçük robotlar kullanılacak

ABD'nin önde gelen savunma sanayi ve aerospace firmaları arasında yer alan Lockheed Martin, zeplinlerin ve keşif balonlarının muayenesini ve tamirini çok daha kolay hale getirecek yeni bir robot geliştirdi. Spider adını taşıyan bu ufak robot, balonun yüzeyinin üzerinde gezerek yırtıkları tespit ediyor ve bu yırtıkları kendi başına onarabiliyor.

Spider'ı, Lockeed Martin'in meşhur Skunk Works ekibi geliştirdi. U-2 Dragon Lady ve SR-71 Blackbird gibi keşif uçaklarının yanı sıra F-117 Nighthawk jetlerin de arkasındaki ekip olan Skunk Works'ün bu yeni robotu, zeplinlerdeki hasarın onarılması için devrim niteliğinde bir cihaz. Çünkü bugüne kadar zeplinlerdeki yırtıkların tespit edilmesi oldukça uzun süren bir işlemdi. Uzmanların, önce zeplinin havasını boşaltması - ki bu işlem saatlerce sürebiliyor - ardından da ellerinde büyük ışıklarla balonun dış yüzeyini uzun uzun kontrol edip, olası yırtıkları teker teker tespit etmeleri gerekiyordu.

Spider (Self-Propelled Instrument for Damage Evaluation and Repair) ise zeplinlerdeki hasarı çok kısa sürede tespit edip onarabiliyor. Manyetik iki parçadan oluşan Spider'ın bir yarısı zeplinin dış yüzeyine parlak LED ışığı tutarken, zeplinin içindeki diğer yarısı bu ışığı yakalıyor ve böylece var olan yırtıklar hızlı bir şekilde tespit ediliyor. Spider, hasarın tespit edilmesinin ardından bu yırtığı onarıyor ve bu bölgenin onarım öncesi ve sonrası fotoğraflarını çekerek bu işlemin daha sonra uzmanlar tarafından kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Spider'ın nasıl çalıştığını aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

20.yüzyılın başlarında geleceğin araçları olarak görülen zeplinler günümüzde yaygın şekilde kullanılmıyor olsa da, yakın gelecekte yeniden hayatımıza girebilirler. Günümüzde çeşitli şirketler zeplinleri; kargo taşımak, kablosuz internet hizmeti sunmak veya hava durumu ile ilgili veri toplamak gibi farklı amaçlar için kullanmayı planlıyorlar.

Yıllar sonra zeplinlere yeniden ilgi duyulmaya başlanmasının arkasında bu alanda önemli teknolojik gelişmelerin yaşanması yatıyor. Aynı zamanda artan ilgi ile birlikte bu alana yapılan yatırımların da artacağı tahmin ediliyor.

http://mashable.com/2016/07/27/spider-blimp-fixer-robot/#n81SM3zp25qy