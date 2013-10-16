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Zookal ve Flirtey, ders notlarını 2014 yılında insansız hava araçlarıyla taşımaya hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zookal ve Flirtey, ders notlarını 2014 yılında insansız hava araçlarıyla taşımaya hazırlanıyor

Zookal ve Flirtey, ders notlarını 2014 yılında insansız hava araçlarıyla taşımaya hazırlanıyor
Öncelikle askeri amaçlar için hayatımıza girişi yapan insansız hava araçları, geliştirilen farklı teknolojiler ile sivil ya da ticari kullanımlar için de uygun bir yapıya kavuştular. Daha önce pizza taşıma ya da direkt olarak genel amaçlı posta taşıma işlemleri için denemeleri yapılan sistemler, bu sefer de ders notlarının taşınması noktasında gündeme gelmiş durumdalar.
Ders notlarının (Örneğin üniversite dersleri için) paylaşılması amacıyla faaliyet gösteren Zookal ile havacılık konusunda çalışma gösteren Flirtey isimli şirketlerin ortak çalışması sonucu geliştirilen sistem, Avustralya'nın Sydney şehri merkez olarak 2014 yılında hayat geçecek ve 2 Kg altı ders notlarını kişilerin kapılarına kadar gerçek zamanlı GPS ve kaza önleme sistemine sahip altı pervaneli elektrikli insansız hava araçlarıyla taşıyabilecek. Başlangıçta toplam 6 araç ile 3 km mesafe içerisinde hizmet verilmeye başlanacağı belirtilen taşıma sisteminin, Sydney Üniversitesi tarafından da desteklendiği ve 2015 yılı içerisinde Amerika'ya da açılacağı belirtiliyor.
Firmanın özel Android (Diğer işletim sistemleri sonra) uygulaması ile belirlenen GPS koordinatlarına iki ya da üç dakika içerisinde aktarım yaparak özellikle büyük zaman tasarrufu sağlayabileceği söylenen insansız hava araçları ile taşımacılık sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.
 
Zookal ve Flirtey, ders notlarını 2014 yılında insansız hava araçlarıyla taşımaya hazırlanıyor

http://techcrunch.com/2013/10/14/australian-startups-zookal-and-flirtey-to-begin-delivering-textbook-orders-by-drone/ Yorum Yaz
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fukox 6 yıl en beğenilen ganja77
Tümör
yok türkiyede olsa böyle yaparlar yok türkiyede olsa bunu çalarlar
gibisinden yorum yazanı o yoruma gömerim

Türkiyede olsa icinde seni bile taşırlar
Tümöryok türkiyede olsa böyle yaparlar yok türkiyede olsa bunu çalarlargibisinden yorum yazanı o yoruma gömerimTürkiyede ...
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caney2244 6 yıl
istanbulda olsa taşla diyarbakırda molotof atıp çalarlardı
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ganja77 6 yıl
yok türkiyede olsa böyle yaparlar yok türkiyede olsa bunu çalarlar
gibisinden yorum yazanı o yoruma gömerim
1 Yanıt Yanıtla
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fukox 6 yıl ganja77
Tümör
yok türkiyede olsa böyle yaparlar yok türkiyede olsa bunu çalarlar
gibisinden yorum yazanı o yoruma gömerim

Türkiyede olsa icinde seni bile taşırlar
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