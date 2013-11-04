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Zorlu arazilere özel yeni bir elektrikli tekerlekli sandalye: Ziesel

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zorlu arazilere özel yeni bir elektrikli tekerlekli sandalye: Ziesel
Oluşan farklı nedenlerden dolayı tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan kişiler için farklı ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Ziesel adıyla hazırlanan yeni ürün ise, daha önce gördüğümüz benzerlerinden çok daha yüksek bir performans sağlayabiliyor.
Almanya merkezli olarak askeri tanklardan ilham alınarak Mattro Mobility Revolutions tarafından geliştirilen Ziesel, bu doğrultuda paletli bir yapıya sahip ve lityum-iyon bataryalı dahili elektrik motorlarıyla saatte 35 Km gibi -şartlar düşünüldüğünde- yüksek bir hıza çıkabiliyor, 400 nm tork ortaya koyabiliyor. Oluşabilecek kötü durumlara karşı üzerinde çelikten yapılmış özel koruma bölümü bulunan araç, ayrıca ısıtmalı koltuğuyla da soğuk havalarda sürücüsünü sıcak tutabiliyor. Paletli yapısına rağmen süspansiyon sistemiyle konforlu bir yapı sunabildiği belirtilen Ziesel, standart sandalyeler de olduğunu gibi joystick ile kontrol edilebiliyor.
Testleri ve geliştirme çalışmaları devam eden zorlu şartlara uygun tekerlekli sandalye modeli Ziesel, 19,000 Euro karşılığında satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.damngeeky.com/2013/11/04/15305/no-terrain-is-in-conquerable-for-the-ziesel-electric-tank-tread-wheelchair.html Yorum Yaz
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bellair 6 yıl
konsept bir tasarım. fiyat oldukça yüksek.arkadaşın da dediği gibi parası olup aynı zamanda ihtiyacı olanlar için iyi bir çözüm
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Navigasyonel 6 yıl
Parası olan ve bu cihaza ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız için çok güzel bir çözüm.


"Devlet bunu alanları desteklesin" demekte bence bir o kadar gereksiz. Çünkü bu temel ihtiyaçlarla ilgili bir durum değil. İstisnai bir durum. Zorlu arazi şartlarına sahip yerlere yakın olan sosyal mekanlara ve rehabilitasyon merkezlerine birer-ikişer tane alınması düşünülse çok daha etkili ve akılıca bir yatırım yapılmış olur.
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Navigasyonel 6 yıl
400nm tork süpermiş.
Sanırım 200+200nm şeklinde. Gerçi vites olayı olmadığı düşünülürse bu kadar güç gerekli olabilir.
1600cc 100HP benzinli motorların döndürme kuvvetinin 110-120nm olduğu düşünülürse gerçekten de harika bir rakam.
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allking 6 yıl
Önemli olan pil ömrü.
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darkaura 6 yıl
antonidas
YaRaNoZ
Gladiotürk Engelli kardeşlerimiz için güzel bir cihaz ancak fiyat oldukça yüksek. Bu tür cihazlara devlet desteği şart!
Standart engelli sandalyesinden farklı ve egzotik bir şey. Yani hiç bir devletin zevk için bu cihazı engellilere dağıtacağını sanmıyorum malesef. Zengin ve engelli insanlara hitap eden konsept bir araç olmaktan pek öteye geçebileceğini düşünmüyorum
belki arazide çalışan engelli mühendisler için devlet 1-2 tane alabilir. Tabi pek ihtimal vermiyorum malesef.

en bastan engelli muhendis niye araziye calismaya gonderilsin. ofisde yapilan o kadar is varken. kabul etmek lazim engelli icin olsa bile bir zenginin luksu icin yapilmis.
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Sucuklu Pizza 6 yıl
Zotorin ile mi çalışıyor?
1 Yanıt Yanıtla +2
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Gladiotürk 6 yıl
Engelli kardeşlerimiz için güzel bir cihaz ancak fiyat oldukça yüksek. Bu tür cihazlara devlet desteği şart!
1 Yanıt Yanıtla
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Navigasyonel 6 yıl Sucuklu Pizza
Sucuklu Pizza

Zotorin ile mi çalışıyor?

Zityum-iyon piliyle
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