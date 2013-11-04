Zorlu arazilere özel yeni bir elektrikli tekerlekli sandalye: Ziesel

Oluşan farklı nedenlerden dolayı tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan kişiler için farklı ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Ziesel adıyla hazırlanan yeni ürün ise, daha önce gördüğümüz benzerlerinden çok daha yüksek bir performans sağlayabiliyor.

Almanya merkezli olarak askeri tanklardan ilham alınarak Mattro Mobility Revolutions tarafından geliştirilen Ziesel, bu doğrultuda paletli bir yapıya sahip ve lityum-iyon bataryalı dahili elektrik motorlarıyla saatte 35 Km gibi -şartlar düşünüldüğünde- yüksek bir hıza çıkabiliyor, 400 nm tork ortaya koyabiliyor. Oluşabilecek kötü durumlara karşı üzerinde çelikten yapılmış özel koruma bölümü bulunan araç, ayrıca ısıtmalı koltuğuyla da soğuk havalarda sürücüsünü sıcak tutabiliyor. Paletli yapısına rağmen süspansiyon sistemiyle konforlu bir yapı sunabildiği belirtilen Ziesel, standart sandalyeler de olduğunu gibi joystick ile kontrol edilebiliyor.

Testleri ve geliştirme çalışmaları devam eden zorlu şartlara uygun tekerlekli sandalye modeli Ziesel, 19,000 Euro karşılığında satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.damngeeky.com/2013/11/04/15305/no-terrain-is-in-conquerable-for-the-ziesel-electric-tank-tread-wheelchair.html