Zorlu arazilere özel yeni bir elektrikli tekerlekli sandalye: Ziesel

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Oluşan farklı nedenlerden dolayı tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan kişiler için farklı ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Ziesel adıyla hazırlanan yeni ürün ise, daha önce gördüğümüz benzerlerinden çok daha yüksek bir performans sağlayabiliyor.
Almanya merkezli olarak askeri tanklardan ilham alınarak Mattro Mobility Revolutions tarafından geliştirilen Ziesel, bu doğrultuda paletli bir yapıya sahip ve lityum-iyon bataryalı dahili elektrik motorlarıyla saatte 35 Km gibi -şartlar düşünüldüğünde- yüksek bir hıza çıkabiliyor, 400 nm tork ortaya koyabiliyor. Oluşabilecek kötü durumlara karşı üzerinde çelikten yapılmış özel koruma bölümü bulunan araç, ayrıca ısıtmalı koltuğuyla da soğuk havalarda sürücüsünü sıcak tutabiliyor. Paletli yapısına rağmen süspansiyon sistemiyle konforlu bir yapı sunabildiği belirtilen Ziesel, standart sandalyeler de olduğunu gibi joystick ile kontrol edilebiliyor.
Testleri ve geliştirme çalışmaları devam eden zorlu şartlara uygun tekerlekli sandalye modeli Ziesel, 19,000 Euro karşılığında satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.damngeeky.com/2013/11/04/15305/no-terrain-is-in-conquerable-for-the-ziesel-electric-tank-tread-wheelchair.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Devlet bunu alanları desteklesin" demekte bence bir o kadar gereksiz. Çünkü bu temel ihtiyaçlarla ilgili bir durum değil. İstisnai bir durum. Zorlu arazi şartlarına sahip yerlere yakın olan sosyal mekanlara ve rehabilitasyon merkezlerine birer-ikişer tane alınması düşünülse çok daha etkili ve akılıca bir yatırım yapılmış olur.
1600cc 100HP benzinli motorların döndürme kuvvetinin 110-120nm olduğu düşünülürse gerçekten de harika bir rakam.
en bastan engelli muhendis niye araziye calismaya gonderilsin. ofisde yapilan o kadar is varken. kabul etmek lazim engelli icin olsa bile bir zenginin luksu icin yapilmis.
Zityum-iyon piliyle